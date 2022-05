Hier vindt u alle films en series die deze week door Trouw besproken zijn.

De novelle van Arnon Grunberg is met The Saint of the Impossible een optimistische film geworden ★★★

Met The Saint of the Impossible bewerkt de Zwitserse Marc Raymond Wilkins het boekenweekgeschenk uit 1998 van Arnon Grunberg, De heilige Antonio (de schrijver komt zelf even in beeld, met een lama). Een kleine vertelling van onopvallende mensen in een grote stad wordt een nuchter drama aan de zelfkant van de doe-het-zelf-samenleving.

Toch houdt Wilkins de toon optimistisch in een film die het meer van plot dan emotionele betrokkenheid moet hebben. Een moord, een schrijver en een startup in matige burrito’s zorgen voor een curieuze wending voor de jongens en hun levenslustige moeder. Dat terwijl ze alleen maar verlangden naar iets wat mensen zonder verblijfsvergunning niet gegeven is: gezien worden. Lees hier de hele recensie van Remke de Lange.

The Capote Tapes gaat eerder de breedte dan de diepte in ★★★

Met The Capote Tapes schetst debuterend filmmaker Ebs Burnough een portret van de schrijver die beroemd werd met Breakfast at Tiffany’s en de non-fictieklassieker In Cold Blood. Burnough was eerder Witte Huis-adviseur onder Obama. Hij neemt een schat aan geluidsopnamen als uitgangspunt voor zijn uitwaaierende film. Die gaat met pratende hoofden, filmfragmenten en stockmateriaal eerder de breedte dan de diepte in.

De film is vooraleen aansporing om (nog eens) de biopic Capote, met de legendarische Philip Seymour Hoffman, te bekijken. Lees hier de hele recensie van Remke de Lange.

Eyimofe is een sprankelend portret van de Nigeriaanse arbeidersklasse ★★★★

De Nigeriaanse tweelingbroers Arie en Chuko Esiri maakten in Lagos, de stad waar zij opgroeiden, een sprankelend portret van de Nigeriaanse arbeidersklasse. In hun debuutfilm, die herinnert aan het beste werk van de Belgische broers Jean-Pierre en Luc Dardenne, verkennen ze in twee hoofdstukken de levens van Mofe en Rosa.

De grote en kleine drama’s waarin ze dagelijks verstrikt raken, doen je stilstaan bij ongelijkheid en migratie. Het zijn kleine, geïmproviseerde levens die voor de lens van Arie & Chuko, zoals de broers op de aftiteling heten, groots worden neergezet. De kleuren en geuren spatten van het doek. Lees hier de hele recensie van Belinda van de Graaf.

Lunana, A Yak in the Classroom is een liefdevolle film uit het koninkrijk Bhutan ★★★★

Tussen de vijf films die eerder dit jaar een Oscarnominatie kregen voor beste internationale film zat een kleine verrassing: Lunana, A Yak in the Classroom uit het koninkrijk Bhutan. In de film kijken we mee met een jonge leraar die naar het afgelegen bergdorp Lunana wordt gestuurd. Het is een dorp dat verscholen ligt in het Himalayagebergte. Om het te bereiken moet Ugyen, de leraar, een achtdaagse voettocht maken door de wilde natuur. Lees hier de hele recensie van Belinda van de Graaf.

In het Bethlehem van Huda’s Salon zitten vrouwen dubbel klem

We zijn op de Westoever, in de door Israël sinds 1967 bezette Palestijnse stad Bethlehem. In 2002 begon Israël met de bouw van de scheidingsmuur rond de stad, waardoor soldaten onzichtbaarder werden en bewoners, met name vrouwen, kwetsbaarder. Abu-Assad - die aardig vertrouwd is met het genre van de politieke thriller, denk aan zijn twee Oscargenomineerde films Paradise Now (2005) en Omar (2013) - is het te doen om de precaire positie van de vrouw.

In het op ware gebeurtenissen gebaseerde Huda’s Salon wordt Reem gedrogeerd, naakt gefotografeerd met een man en vervolgens met die foto gechanteerd. Het is de bedoeling dat ze als informant voor de geheime dienst van Israël gaat werken. Het drama zit hem in het feit dat ze geen kant uit kan. De conservatieve, patriarchaal ingerichte samenleving zal haar niet als slachtoffer zien, maar uitkotsen. Lees hier de hele recensie van Belinda van de Graaf.

Feast is een nieuwsgierige film over gruwelijke Groninger hiv-zaak ★★★★

In 2008 werden drie mannen veroordeeld voor het ­bewust injecteren van gedrogeerde mensen met hiv-besmet bloed ­tijdens seksfeestjes. Filmmaker Tim Leyendekker kijkt in ­Feast met open blik en geduld naar deze zaak.

In zijn eerste lange film cirkelt Leyendekker, met co-scenarist ­Gerardjan Rijnders, voorzichtig om dit verbijsterende gegeven heen en dwingt je als kijker weg te blijven van te makkelijk oordelen. Lees hier de hele recensie van Remke de Lange.