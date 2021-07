Trouws Zomerpubquiz

We leven nog steeds in onzekere tijden maar op één ding kunt u rekenen: een pubquiz in Trouw. Deze keer een thematische quiz, met louter zomerse vragen. Pen en papier erbij, mobieltjes weg!

Vraag 1

Wat is de middelste kleur van een raketijsje?

Vraag 2

Welke drie sterrenbeelden vallen in de zomer?

Vraag 3

Zet de volgende steden langs de Route du Soleil op volgorde, van noord naar zuid.

Montpellier, Avignon, Lyon, Dijon, Reims

Beeld Getty Images/iStockphoto

Vraag 4

Welke rijen met letters heb je op een standaard toetsenbord nodig om het woord ZOMER te schrijven?

a. alle drie

b. de bovenste en de middelste

c. de bovenste en de onderste

Vraag 5

Wat betekenen deze zomerse woorden? Combineer de letter met het juiste cijfer.

a. zomerkoninkje

b. zomertaling

c. zomerpippeling

1. appel

2. aardbei

3. eend

Vraag 6

Welke van de volgende planeten staat het dichtste bij de zon?

a. Mars

b. Aarde

c. Mercurius

Vraag 7

Waar worden de Olympische Zomerspelen van 2024 gehouden?

a. Parijs

b. Kaapstad

c. Los Angeles

Vraag 8

Wie zong: ’t Was aan de Costa del Sol ?

Vraag 9

Van wanneer tot wanneer loopt de zomertijd in ­Nederland?

a. van de laatste zondag in april tot de laatste zondag in september

b. van de laatste zondag in maart tot de laatste zondag in oktober

c. van de laatste zondag in mei tot de laatste zondag in augustus

Vraag 10

In welk jaar vond de Summer of Love plaats?

a. 1967

b. 1968

c. 1969

IJsvogel Beeld Shutterstock

Vraag 11

Van de volgende vijf vogels zul je er in Nederland twee nooit zien in de zomer. Welke?

zomertortel, wintertaling, ijsduiker, ijsvogel, ijsgors

Vraag 12

Wat was de waarde van het guldenbiljet waarop een zonnebloem stond afgebeeld?

Vraag 13

Uit welk kinderprogramma komt de zon hierboven?

Vraag 14

Wie voldoet er aan de beschrijving? Hint: denk aan het thema van de quiz. De initialen krijgt u cadeau.

a. Hij is de doelman van het Zwitserse voetbalelftal, staat ook wel bekend als de Bonsai-keeper vanwege zijn relatief geringe lengte (1.83 meter). Y.S.

b. Zij is bekend van documentaires als Sletvrees, Sunny side of sex en Wit is ook een kleur. S.B.

c. Hij is een Nederlandse schrijver, de natuur is een belangrijk thema in zijn werk. K.v.Z.

d. Zij was een Amerikaanse zangeres, bijgenaamd The Queen of Disco, met hits als Could It Be Magic en Hot Stuff. D.S.

Vraag 15

Zet de volgende vakantie-eilanden op de juiste volgorde, te beginnen met het eiland dat het dichtst bij Nederland ligt.

Malta, Mallorca, Madeira, Gran Canaria, Corsica

Vraag 16

De vier jaargetijden van Vivaldi bestaat uit vier vioolconcerten die elk één van de seizoenen behandelt. Welk concert gaat over de zomer, nummer 1, 2, 3 of 4?

Vraag 17

In welke plaats werd de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten?

a. Arcen

b. Warnsveld

c. Gilze-Rijen

Vraag 18

Wie presenteert voor het vijfde jaar op rij het programma Zomergasten ?

Beeld Aleksandr Dibrova

Vraag 19

Wat zit er in de cocktail? Combineer de letter met het juiste cijfer.

a. Pina colada

b. Mojito

c. Margarita

1. witte rum, limoensap, ­rietsuiker, spuitwater, munt

2. tequila, triple sec, limoensap

3. witte rum, ananassap, ­kokosmelk

Vraag 20

Hoe heet de koude soep die op het Iberisch schiereiland vooral tijdens hete zomers wordt gegeten?

Vraag 21

‘Oudewijvenzomer’ is het antwoord op welke vraag?

a. Hoe noem je een periode in de zomer waarin de temperaturen ruim onder het gemiddelde liggen?

b. Hoe noem een periode tussen eind september en half november waarin het nog zomerachtig weer is?

Vraag 22

Waar of onwaar?

a. De zon komt op het zuidelijk halfrond op in het westen

b. Mensen met een donkere huidskleur kunnen niet verbranden door de zon

c. Niemand wordt met sproetjes geboren

Vraag 23

In welke wereldstad vind je het strand Ipanema?

Vraag 24

Een reeks reclames van welke reisorganisatie zorgde ervoor dat het liedje Follow the Sun een hit werd in Nederland?

Vraag 25

Welke BN’ers zitten er verstopt in de ananas? Hint: denk aan de sportzomer.

De antwoorden kunt u hier vinden.