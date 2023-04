Trouw tipt cultuur: zeven suggesties voor de maand mei

Vincent van Gogh

Al jubelen de kleuren op zijn schilderijen, Vincent van Gogh worstelde zich met moeite door het leven. Over zijn laatste maanden in het Franse plaatsje Auvers-sur-Oise, waar hij in 1890 een einde aan zijn leven maakte, stelden het Van Gogh Museum en Musée d’Orsay een grote overzichtstentoonstelling samen. Met topstukken als Korenveld met kraaien, maar ook werken uit privécollecties. Met deze tentoonstelling viert het Van Gogh Museum zijn 50-jarig bestaan.

Van Gogh Museum, 12 mei t/m 3 september

Vincent van Gogh, Korenveld met kraaien Beeld Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Raoul Heertje

Stand-up comedian Raoul Heertje begint aan iets nieuws: een avondvullende comedyshow, getiteld Raoul Heertje begrijpt het ook niet. Avond aan avond dezelfde show herhalen wil hij niet. Daarom houdt hij regelmatig ‘spreekuur’. Hij zet een lege stoel bij zijn tafel en nodigt mensen uit om met hem te praten. Met de opgenomen fragmenten fabriceert hij elke avond een nieuwe show.

De Hallen Studio’s, Amsterdam, 28 en 29 april, 5, 6, 12, 13, 19 en 20 mei

Sam Smith. Beeld -

Sam Smith

Het boegbeeld van de queer-beweging Sam Smith doet Amsterdam aan op hun tour Gloria! Dat wordt ongetwijfeld een extravagante show in roze en goud, maar het gaat natuurlijk ook om de fantastische liedjes, zoals Stay with me, I’m not here to make friends en Unholy.

Ziggo Dome, 9 mei

Tchaikovsky’s Wife

Ze liep als een groupie achter de beroemde componist aan. Maar Pjotr Iljitsj Tsjaikovski was in het geheim homo. Toch trouwde hij met Antonina Miliukova, om de geruchten te stoppen én omdat haar vermogen hem goed uitkwam. Regisseur Kirill Serebrennikov brengt dit tragische verhaal over een onbeantwoorde, obsessieve liefde opnieuw tot leven in de film Tchaikovski’s wife.

In bioscopen en filmhuizen, vanaf 11 mei

Eva-Maria Westbroek. Beeld Fazil Berisha

Eva-Maria Westbroek

We kennen haar als flamboyante vertolkster van Wagner-, Verdi- en Puccini-heldinnen. Maar nu is Eva-Maria Westbroek eindelijk eens te beluisteren in een liedrecital. Een zeldzame kans om haar te horen in dit kwetsbare genre. Begeleid door pianist Julius Drake zingt ze onder meer de Wesendonck-Lieder van Wagner en Alban Bergs Sieben frühe Lieder. Ook komen Argentijnse componisten als Carlos Guastavino en Astor Piazzolla voorbij.

Muziekgebouw aan het IJ, 31 mei

Reliquiem

Wat herinner je je het beste van iemand die is overleden? Misschien wel de manier van bewegen: de hand naar de mond, het wegwuifgebaar, het schuin gehouden hoofd, het ene been over het andere. Choreograaf Katja Heitmann verzamelt bewegingen, ze heeft al van meer dan duizend mensen een unieke beweging opgeslagen. Uit haar archief stelt ze voorstellingen samen. Bezoekers van ‘bewegingsopera’ Motus Mori: Reliquiem zullen mee moeten bewegen.

Utrecht, festival Spring, 19 t/m 21 mei

Storioni Festival

In mei wordt Eindhoven omgetoverd tot muziekstad. Het Storioni Trio (Wouter en Marc Vossen plus Bart van de Roer) organiseert dan voor de zestiende keer een festival door de hele stad. Voor de muziek kun je naar het Muziekgebouw Eindhoven, maar ook naar Kasteel Heeze, de werkplaats van ontwerper Piet Hein Eek en de TU Eindhoven. Veel concerten zijn gratis, onder andere voor jongeren en eenzame ouderen. Op zaterdag 20 mei kan iedereen gratis naar Music in the Streets, een evenement in de binnenstad met 80 openbare concerten en workshops door professionals en amateurs.

Eindhoven, 15 t/m 28 mei