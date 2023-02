Trouw tipt cultuur: zeven suggesties voor de maand maart

Les Miserables

Les Mis, de legendarische musical naar het gelijknamige sociale drama van Victor Hugo komt terug. Een 19de-eeuws verhaal over armoede en onrecht, maar zo meeslepend en indrukwekkend dat ook deze nieuwe productie een geheide hit is. Met nu in de hoofdrollen onder meer Milan van Waardenburg, Freek Bartels en Channah Hewitt.

Carré, 1 tot en met 19 maart, daarna tournee

Matthäus Passion

Eind maart begint het drukke passie-seizoen. Honderden Nederlanders zingen en spelen dan de beroemde muziek van Bach. En duizenden luisteren ernaar. Wie van traditie houdt, kiest de Nederlandse Bachvereniging die al meer dan 100 jaar jaarlijks een passie van Bach brengt. Voor meer avontuur kun je naar Den Haag, waar het Residentie Bachkoor en Florilegium Musicum de Matthäus uitvoeren in de hertaling van Jan Rot.

Bachvereniging, tournee door hele land. Residentie Bachkoor, Grote Kerk Den Haag, 19 maart

Beeld Marjolijn Hoogervorst

Mist (Boudewijn de Groot, Henny Vrienten, George Kooymans)

Boudewijn de Groot, Henny Vrienten en George Kooymans vormden jarenlang het trio Vreemde Kostgangers. Inmiddels is Vrienten overleden en lijdt Kooymans aan ALS. Het is aan Boudewijn de Groot om hun derde album, getiteld Mist, af te maken. De plaat wordt opgedragen aan Henny Vrienten.

Excelsior, 17 maart in de winkel

Het Zwanenmeer

Het Zwanenmeer in de choreografie van Rudi van Dantzig geldt als een van de hoogtepunten van het Nederlandse ballet. De in 2012 overleden choreograaf maakte zijn choreografie op muziek van Tsjaikovski in 1988. Bij hem is het Zwanenmeer geen suikerzoet plaatjesboek, maar een sociaal en psychologisch drama met een verrassend slot.

Nationale Opera&Ballet, 22 maart-18 april

Movies that Matter

Het jaarlijkse filmfestival Movies that Matter (van 24 maart tot en met 1 april) toont actuele films over politieke en sociale kwesties. Op 25 maart is er speciaal voor lezers van Trouw een middag, waarop de films Kleinkinderen van de Oost en Dalva getoond worden. Ook zijn er gesprekken met de makers onder leiding van Trouw-filmrecensent Remke de Lange.

Theater aan het Spui in Den Haag, 25 maart, 13.15 uur

Animal Farm

George Orwells kritiek op de samenleving onder Stalin is actueler dan ooit, nu Rusland onder Poetin steeds meer op de Sovjetdictatuur gaat lijken. De Russische componist Alexander Raskatov schreef een gloednieuwe opera op basis van Animal Farm, die door het Nederlands Kamerorkest, het Koor van de Nationale Opera en het Nieuw Amsterdams Jeugdkoor in première wordt gebracht tijdens het Opera Forward Festival.

Nationale Opera&Ballet, 3 tot en met 16 maart

Kunstbeurs Tefaf

Kunstliefhebber en geïnteresseerd in kunst verzamelen? Dan kan een bezoek aan kunstbeurs Tefaf, die geldt als de belangrijkste ter wereld, inspirerend zijn. Ook voor beginnende verzamelaars, want er zijn Tefaf Tours waarbij deskundigen particuliere bezoekers begeleiden bij hun zoektocht door het aanbod. Dikke portemonnee meenemen.

MECC Maastricht, 11 tot en met 19 maart