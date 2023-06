Trouw tipt cultuur: zeven suggesties voor de maand juni

Van Beyoncé tot WIND, van Keti Koti tot Werner Herzog: welke voorstellingen, tentoonstellingen en concerten mag u niet missen de komende maand? Chef Cultuur Sandra Kooke tipt haar favorieten.

Beyoncé

De Johan Cruijff Arena ontvangt deze maand bijzondere gasten. Harry Styles komt 4, 5 en 6 juni met zijn Love on tour 2023 show. Later deze maand brengt Queen Bey op twee avonden haar show The Renaissance Tour. Het is vijf jaar geleden dat ze hier optrad, toen was dat samen met haar man Jay-Z. Kleine kans dat er nog kaartjes zijn voor dit solo-optreden.

Johan Cruijff Arena, 17 en 18 juni

Laagland

De kleine gemeente Langwetering wordt ruw opgeschrikt als een tech-ondernemer in de plaatselijke recreatieplas klimaatneutrale waterwoningen gaat bouwen. De lokale bewoners voelen er niets voor. Een kolfje naar de hand van regisseur Eric de Vroedt, die de maatschappelijke tegenstellingen in zijn voorstellingen opzoekt. Net als bij The Nation, zijn succesvoorstelling uit 2017, is er een online component, deze keer met een SneakPeek-app, waarmee je de kinderen van de hoofdpersonages leert kennen.

Parktheater, Eindhoven, 10 juni (daarna tournee door het land)

Werner Herzog bij de opnames van ‘Auch Zwerge haben klein angefangen’.

Werner Herzog

Meer dan zeventig speelfilms, documentaires en korte films maakte Werner Herzog. Ze vormen een onorthodox oeuvre, waarin de regisseur op zoek gaat naar een ‘diepere waarheid’. Die zoekt hij op extreme plekken op aarde, zoals de rand van vulkanen of het poolijs. Filmmuseum Eye presenteert deze zomer een tentoonstelling en filmprogramma rond deze filmmaker.

Filmmuseum Eye, 18 juni t/m 1 oktober

WIND

Toneelgroep Jan Vos heeft een antenne voor de stemming op het platteland. Na locatievoorstellingen over de boeren versus de natuur (Koning van het grasland) en over gaswinning en gasbevingen (GAS) ontfermen ze zich nu over het burgerverzet tegen de komst van windmolens. Zoals altijd vanuit het perspectief van burgers.

Het erf van Boer Peter, Haarzuilens, 21 juni, 14.00

Romana Vrede

Tijd zal ons leren - Romana Vrede

Theatermaakster en actrice Romana Vrede viert Keti Koti door zeven dagen lang met het publiek verzetshelden uit de koloniale tijd te eren in Het Nationale Theater. Ze heeft hiervoor lange tijd onderzoek gedaan naar vergeten namen uit die tijd. Ze maakte ook een podcast waarin de levens van de verschillende helden aan bod komen.

Het Nationale Theater, Den Haag, 29 juni t/m 8 juli

Rembrandt Frerichs

Rembrandt Frerichs

Rembrandt Frerichs is een van de meest bijzondere wezens van de Nederlandse muziekwereld. Gek van jazz, wereldmuziek én Bach, bovendien een extreem virtuoos pianist. Zijn Derde pianoconcert gaat bij het Residentie Orkest in première. Het orkest krijgt noten, hijzelf improviseert erop los. Hoe dat klinkt, is elke uitvoering weer een verrassing.

Nieuwe Kerk Den Haag, 10 juni

Davidsbündler Feest

De Oekraïense pianiste Anna Federova opende een jaar geleden de Davidsbündler Music Academy, een opleidingsinstituut voor klassieke-muziekstudenten in Den Haag, waar gerenommeerde musici zoals haar vader Borys Fedorov lesgeven. De eerste verjaardag van het instituut wordt gevierd in het Concertgebouw in Amsterdam, met een concert waarin internationale sterren en talenten het podium delen.

Concertgebouw, kleine zaal, 16 juni