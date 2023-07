Trouw tipt cultuur: zeven suggesties voor de maand juli

The Rolling Stones

Vier weken was de expositie The Rolling Stones - unzipped open toen de deuren van het Groninger Museum vanwege corona alweer dicht moesten. Slechts 20.000 mensen hadden in 2020 de tentoonstelling over de rockband kunnen zien, terwijl het museum op 200.000 bezoekers had gehoopt. Deze zomer hebben die een tweede kans: de tentoonstelling met meer dan 400 originele objecten uit het persoonlijk archief van de band is vanaf nu een half jaar te bezoeken. Kaartjes reserveren is aanbevolen.

Groninger Museum, 30 juni tot en met 21 januari 2024

Het was zondag in het zuiden

19 december 1993, een gewone zondag in Limburg. Maar dan stijgt het water in de Maas en ontstaat er een watersnood die een dorp overvalt. Over dit waargebeurde verhaal gaat de ‘spektakelmusical’ Het was zondag in het zuiden van Toneelgroep Maastricht en De Maaspoort Venlo. Met muziek van Rowwen Hèze.

Openluchttheater De Doolhof, Tegelen, van 19 juli tot en met 2 september

Missie Meesterwerken

Hoe zie je nou dat een schilderij echt oud is? Hoe weet je zeker dat Vermeer het geschilderd heeft? Of is het toch een Van Meegeren? In musea doen restauratoren hier onderzoek naar. Kinderen kunnen deze zomer in het Rijksmuseum kennismaken met deze interessante wetenschap. Ze mogen met dezelfde apparatuur werken als de restauratoren van het museum. En zo kunnen ze onderzoeken welke verf er is gebruikt, hoe oud het hout of doek is en of het wel echte robijnen zijn. Wie weet vinden ze wel een meesterwerk.

Rijksmuseum, Amsterdam, van 1 juli tot en met 3 september

Joep Beving Beeld Rahi Rezvani

Joep Beving

Je houdt ervan, of niet. Feit is dat de Nederlandse neo-klassieke pianist Joep Beving met zijn trage pianospel hele volksstammen tot rust brengt. Deze zomer speelt hij op een zaterdagochtend in het Concertgebouw. Er zijn zit- en ligplaatsen, maar de laatste zijn al uitverkocht. Ook deze zomer in het Concertgebouw: de pianisten Yuja Wang, Hannes Minnaar, Boris Giltburg en Bertrand Chamayou.

Concertgebouw Amsterdam, 22 juli, 11.00

De mol en de paradijsvogel

Albert Mol was voor veel Nederlanders de eerste openlijke homo. In Wie van de drie kon hij zijn komische, flamboyante kant laten zien en was hij volkomen geaccepteerd. In de musical De mol en de paradijsvogel staat zijn verhaal naast dat van een Syrische vluchteling anno 2023, die als drag artist een bestaan wil hebben in Amsterdam. Een kakelverse musical van het Amsterdamse productiehuis OpusOne.

Delamar, Amsterdam, 14 juli tot en met 6 augustus

Salome

Richard Strauss schreef zijn intense, dramatische opera Salome voor een gigantisch orkest en een stuk of 20 zangers. Violist Mathieu van Bellen en pianist Mathias Halvorsen spelen het werk met zijn tweeën. Een onmogelijke opgave? In theorie wel, maar eerder maakten zij van de opera’s Tosca en La Bohème onvergetelijke, intieme gebeurtenissen. Hoe zal de Dans van de zeven sluiers bij hen klinken?

Muziekhaven Zaandam, 27 juli

Julidans

Hoe staat de wereld van de dans ervoor? Wie dat wil weten, gaat jaarlijks naar festival Julidans, waar de voorhoede van de hedendaagse dans en performance op topniveau is te zien. Vergeet de pirouette, maar denk aan acrobatiek, urban, revue en zelfs een zwembadchoreografie.

Verschillende zalen in Amsterdam, 2 juli tot en met 16 juli