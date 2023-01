Trouw tipt cultuur: zeven suggesties voor de maand februari

Vermeer

Johannes Vermeer schilderde maar 37 werken. Heel bijzonder dus dat vanaf 10 februari 28 van deze werken samen te zien zijn in het Rijksmuseum. Voor de tentoonstelling ‘Vermeer’ over de populairste Nederlandse schilder – hij verslaat tegenwoordig zelfs Rembrandt – zijn nu al meer dan 100.000 kaartjes verkocht, de openingstijden van het museum zullen worden verruimd. Wees er snel bij, want dit is een ‘niet-te-missen-tentoonstelling’.

Rijksmuseum, van 10 februari tot en met 4 juni

‘Meisje met de parel’ van Vermeer.

Titanic

Titanic de meest iconische film van de afgelopen 25 jaar? Voor veel filmfans in ieder geval wel. De film met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet, die elf Oscars won en ruim 2 miljard dollar aan opbrengsten opleverde, komt na 25 jaar opnieuw uit, nu in 3D en op IMAX-schermgrootte.

Bioscopen, vanaf 8 februari

Hildegard-dag

Hildegard von Bingen was een Duitse non en mystica uit de twaalfde eeuw, die ook componeerde. Haar muziek spreekt nog steeds tot de verbeelding, blijkt wel uit het feit dat zowel TivoliVredenburg als Muziekgebouw aan het IJ een hele dag aan haar wijdt. Met ‘s avonds uitvoeringen van haar werk door onder andere het Tsjechische ensemble Tiburtina en Ars Choralis Coeln. Je kunt overdag zelfs leren om Hildegards muziek zelf te zingen.

TivoliVredenburg, 25 februari, Muziekgebouw aan het IJ, 26 februari

Messa da requiem

Verdi’s Messa da Requiem, geschreven voor een groot orkest en vier solozangers, is minstens zo dramatisch als zijn opera’s. Choreograaf Christian Spuck voegt nog een laag aan dit overweldigende stuk toe: hij maakte een choreografie bij deze dodenmis. Dansen op het Dies Irae of het Lacrymosa, dat maakt nieuwsgierig.

Nationale Opera & Ballet, van 9 tot en met 25 februari

Coriolanus

Wat als deze woedende generaal uit Shakespeares gelijknamige toneelstuk geen man maar een vrouw was? Regisseur Nina Spijkers, een van de grote talenten van dit moment, zoekt het uit met Yela de Koning in de hoofdrol. Een hoogst actueel stuk – bijna elk stuk van Shakespeare blijkt hoogst actueel – met een graantekort en burgers die overheidsgebouwen stormen.

Het Nationale Theater, 14 februari tot en met 7 april

Yela de Koning speelt Coriolanus. Beeld -

Lizzo

De voluptueuze Lizzo is het boegbeeld van de body positivity movement. Accepteer jezelf, je lichaam, je gender, je seksualiteit, is de boodschap van deze vrouwelijke rapper, die haar artiestenbestaan begon als klassiek fluitiste. In 2019 stond ze nog op Best Kept Secret, nu verkoopt ze de Ziggo Dome uit. Uiteraard zingt ze dan ook haar hit ‘Cuz I love you’.

Ziggo Dome, 25 februari

Maria Milstein

De in Nederland woonachtige Russische violiste Maria Milstein maakte grote indruk met haar cd ‘La Sonate de Vinteuil’, een paar jaar later gevolgd door Ravel Voyageur. Fijnzinnig én intens is het spel van Milstein. Een reden om hoge verwachtingen te hebben van haar nieuwe cd met de twee vioolconcerten van Sergej Prokofjev, uitgevoerd met het orkest Phion onder leiding van Otto Tausk.

Channel Classics, 1 februari