Trouw tipt cultuur: zeven suggesties voor de maand augustus

Van Gogh, Romeo Castellucci, Les Arts Florissants, Patricia Kaersenhout: welke voorstellingen, tentoonstellingen en concerten mag u niet missen de komende maand? Chef Cultuur Sandra Kooke tipt haar favorieten.

Van Gogh in Auvers

In de laatste maanden van zijn leven was Vincent van Gogh geen uitgebluste, depressieve kunstenaar. Hij zat vol ambitie en sloeg nieuwe artistieke wegen in. Dat leverde bijzondere werken op, zoals Boomwortels, De kerk van Auvers-sur-Oise en Korenveld met kraaien. De veelgeprezen tentoonstelling Van Gogh in Auvers toont dat overtuigend aan. Alleen nog in augustus te zien.

Van Gogh Museum, tot 3 september

Zvizdal

In 1986 ontplofte de kerncentrale van Tsjernobyl. De omwonenden vluchtten. Alleen de 80-plussers Pétro en Nadia bleven in hun dorp Zvizdal wonen. Zonder water, stroom, telefoon en post hielden zij in eenzaamheid stand. Theatergroep Berlin zocht hen in de jaren ’10 op en maakte over hen de veelgeprezen voorstelling Zvizdal. Nu opnieuw in Oekraïne dorpen leeglopen en oorlogsjournalisten de enkelingen vinden die niet zijn gevlucht voor de bommen, speelt Berlin deze voorstelling opnieuw op theaterfestival Boulevard.

Den Bosch, 8 tot en met 12 augustus

Simon-Pierre Bestion Beeld -

Festival Oude Muziek Utrecht

Vox Luminis, The Tallis Scholars, Les Arts Florissants, Huelgas Ensemble. Liefhebbers weten genoeg: het Festival Oude Muziek Utrecht komt er aan. Behalve deze oude, bekende namen komt jonge hond Simon-Pierre Bestion met zijn groep La Tempête verschillende concerten geven. Bijzonder: Les Arts Florissants spelen Purcells The Fairy Queen, Le Banquet Céleste brengt Monteverdi’s L’Incoronazione di Poppea. En dagelijks klinkt het kruistochtlied L’homme armé, in ingenieuze bewerkingen van verschillende componisten.

Verschillende locaties in Utrecht, 25 augustus t/m 3 september

Patricia Kaersenhout

Quess who’s coming to dinner too? Dit is de titel van het bekendste werk van Patricia Kaersenhout. Het bestaat uit vier tafels die samen een driehoek vormen. De 60 zitplaatsen zijn bestemd voor vrouwen van kleur van over de hele wereld, die strijden of hebben gestreden tegen onrecht. Het is een van de werken op de overzichtstentoonstelling in Museum Bonnefanten van deze Afro-Nederlandse kunstenaar, die in haar oeuvre de erfenis van de slavernij onderzoekt.

Maastricht, tot en met 5 november

Claudy Jongstra

Guernica de la Ecología heet het zaalvullende kunstwerk dat in augustus nog in Museum Kranenburgh is te zien. Claudy Jongstra maakte het van zwarte, witte en sepia-grijze wol. Het is uiteraard een verwijzing naar Picasso’s aanklacht tegen oorlog. Jongstra’s werk is een aanklacht tegen de liefdeloze wijze waarop wij met de aarde omgaan.

Bergen, tot en met 3 september

Summer Dance Forever

Lowlands en Into the great wide open zijn uitverkocht, Summer Dance Forever nog niet. Het hiphop dance festival viert dat hiphop vijftig jaar geleden in Nederland arriveerde en ontvangt dansers van over de hele wereld. Battles en optredens worden afgewisseld met workshops. Old school hiphop en het nieuwste van het nieuwste.

Amsterdam, 22 tot en met 28 augustus

Noorderzon

In augustus is de stad Groningen het toneel van festival Noorderzon. Tien dagen lang is op allerlei locaties in de stad avant garde theater uit de hele wereld te zien. Van de Iraanse Amir Reza Koohestani tot de Poolse Lukasz Twarkowski. Dit jaar met onder meer The third Reich, een voorstelling van star-regisseur Romeo Castellucci.

Groningen, 17 tot en met 27 augustus