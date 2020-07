Troost TV van Paul Haenen is een beetje houtje-touwtje maar wel leuk

Voor een beetje aanspraak en regelmaat in de dag is en blijft televisie een perfect medium. Zeker voor de allenige mens. Niet raar dat ik mijn lieve moeder wat mopperend aan de telefoon had: vanaf deze maandag geen ‘Tijd voor Max’ meer, en ook geen ‘M’. Saai, zo zonder die gezellige tafelgesprekken aan het begin van de avond.

Op zondagochtend vult Paul Haenen de komende leegte in babbelland enigszins op met ‘Radio Oranje Troost TV’. Zelf omschrijft hij het NPO1-programma als ‘een beetje houtje-touwtje maar wel leuk’ en dat klopte tijdens de eerste aflevering helemaal. Haenen zat met echtgenoot Dammie achter een tafel, bladerde door kranten (Belgische coronapatiënt al in lijkzak voor ze was overleden!), belde via de laptop met wat mensen her en der (Olga Zuiderhoek eet thuis achter plexiglas!), vertelde dingen die niet per se waar zijn (alle Fransen zoenen alweer!), hield de tijd niet goed in de gaten, moest halverwege van de tv naar NPO1 Extra verhuizen en kon niet goed uitleggen waar je dat kanaal dan kan vinden.

Je moet de programmanaam niet afkorten, want dan krijg je ROTTV en dat is hoogst ongelukkig. Maar al kijkend kun je moeiteloos tegelijkertijd iets nuttigs doen in huis, zoals keukenkastjes opruimen en planten afstoffen. Haenen pruttelt toch wel door.

De balans vinden als kwismaster

Hij belde onder anderen met Richard Groenendijk, die dit weekend startte met de kwis ‘Hard Spel’. Braaf amusement: gewone onbekende Nederlanders worden ondervraagd over hun hobby of favoriete onderwerp, en kunnen hun tegenstanders moeilijke kwesties in de maag splitsen. Een beproefd concept: bij RTL4 is het gelijksoortige ‘Ik weet er alles van’ vier avonden per week een kijkcijferhit. Recht tegenover het NOS-achtuurjournaal scoort Ruben Nicolai er steevast een plek in de toptien mee.

NPO’s kopie ‘Hard Spel’ werd met bijna 900.000 kijkers ook uitstekend ontvangen, al leek cabaretier Groenendijk nog niet zijn vileine zelf, zoals hij daar wat stram stond achter zijn desk. Aan Haenen vertelde hij dat hij inderdaad de balans als kwismaster nog moet vinden. ‘Net zoals ik die al 47 jaar zoek in het gewone leven’, kwam er wat triest achteraan.

Niet in staat verjaardagen te onthouden

Een en al zelfverzekerdheid straalde juist Renze Klamer uit. Zijn ‘Laat Op Vrijdag’ heet nu ‘Op Vrijdag’: de show promoveerde naar half 10, nadat het concept de afgelopen winter in het holst van de nacht werd getest. Ook deze show heeft niet veel meer ambitie dan gezellig kleppen met BN’ers over anekdotes en hun opvallendste karaktertrekken. Maar Klamer lijkt op zijn plek als ontspannen gastheer met een brede interesse. Zijn gasten zitten in ieder geval de hele tijd te stralen.

Zelf zal Klamer het hele weekend ook hebben lopen shinen: net werd bekend dat hij na de zomer op het DWDD-tijdstip komt te zitten, samen met Fidan Ekiz en afwisselend met ‘M’. Benieuwd.

Vrijdag zorgden Klamer en zijn team al wel voor een gouden moment met gast Roos Moggré. Zij is een van de gezichten van ‘EenVandaag’ en blijkt de verrassende eigenschap te hebben dat ze geen verjaardagen kan onthouden. Het werd getest en inderdaad, de journaliste kon niet zeggen wanneer haar vader, zus of zelfs haar partner jarig zijn. Vrolijk stemmende televisie, en wie weet een goed voorproefje van wat komen gaat.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.