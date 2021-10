Trojan Wars sleept jong en oud mee in een eigentijds verhaal over politieke machtsspelletjes

Trojan Wars

HNTjong en het Nationale Theater

★★★★★

Het openingsbeeld van Trojan Wars is een extravagant feest in het paleis van Athene waar de gasten gekleed gaan in knalroze party-outfits. Grieken en Trojanen zijn dan nog vrienden en dansen als één hossende en housende suikertaart voorbij. De flirt tussen de Griekse Helena met haar krullenbos en zilveren laarzen en de woest aantrekkelijke Trojaan Paris lijkt onschuldig, maar is het begin van een vijf uur durende theatermarathon over een voortrazende oorlog.

Het Nationale Theater laat met Trojan Wars een absolute topprestatie zien, met een meer dan dertigkoppige cast die de sterren van de hemel speelt en een publiek van uitzinnige jongeren in de zaal. De voorstelling in drie delen is een overweldigend filmisch epos en sleept jong en oud mee in een eigentijds verhaal over politieke machtsspelletjes, die tot een zinloze en allesverwoestende oorlog leiden.

Helena is verliefd op Paris

Regisseur Noël Fischer wilde haar publiek een avond laten bingewatchen en vroeg schrijver Peer Wittenbols om De Ilias van Homerus te bewerken. Hij actualiseerde de thematiek van het verhaal. Helena wordt niet geschaakt door de Trojanen, ze is verliefd op Paris en neemt zélf het initiatief om met hem mee naar Troje te varen. Haar man koning Menelaos zit daar helemaal niet mee: “Ik hoef haar niet, het was een gearrangeerd huwelijk!”

Zijn broer Agamemnon is de kwade genius en ziet eindelijk een reden om achter het goud en de strategisch gelegen haven van de Trojanen aan te gaan. Hij begint een lastercampagne tegen de vijand en sleurt zijn volk mee de afgrond in. Helena is zelfbewust en laat zich geen schuldgevoel aanpraten, ook niet wanneer ze – in de hand een koffer met de tekst ‘I love Greece’ – terugreist naar huis. “Kan ik het helpen dat ik een lekker wijf ben?” zegt ze brutaal tegen het publiek. “Is het mijn schuld dat de wereld in brand staat?”

Emmanuel Ohene Boafo, in september winnaar van de Louis d'Or, in Trojan Wars. Beeld Bowie Verschuuren

De Ilias van Homerus is in alle opzichten overtuigend naar het nu vertaald, met herkenbare personages en een bijzonder inzichtelijk verhaal. Wat niet eenvoudig is met het grote aantal politieke en familieverwikkelingen in de Griekse tragedies, die generaties lang tot wraakacties leiden tussen een immense hoeveelheid mensen, goden en halfgoden.

De vele, soms morbide grappen treffen doel en laten een golf van lachsalvo’s door de zaal gaan. Koning Agamemnon wil trots met zijn zwaargewonde soldaten op de foto en de verpleegsters in het noodhospitaal posten zelfs het afgezette been van een soldaat op sociale media.

Powervrouw Romana Vrede

De acteurs, dansers, rappers en zangers – sommigen doen alles tegelijk – spelen de sterren van de hemel. Powervrouw Romana Vrede wisselt razendsnel van rol en zet zowel koning Agamemnon als godin Aphrodite en de gastvrouw van de onderwereld bijzonder overtuigend neer. Bram Suijker speelt de wufte god Apollo en is ook indrukwekkend in de manier waarop hij stersoldaat Achilles een scala aan emoties laat beleven, van woeste agressie tot verstild verdriet.

Aan het slot van de oorlog is er, hoe kan het ook anders, een persconferentie. “Mijn vrouw en ik bieden onze excuses aan en leven erg met u mee”, beweren Menelaos en Helena met goed getimede stiltes.

Lees ook:

‘Trojan Wars’ is bingewatchen in het theater, met Aphrodite in de vaginabroek van Janelle Monae

In ’s werelds oudste oorlogsverhaal, de Ilias, worden vrouwen ontvoerd, vermoord en verkracht, maar komen ze nauwelijks aan het woord. Daar brengt de jongerenvoorstelling ‘Trojan Wars’ verandering in.