Trend: zelf bepalen hoe je afscheid neemt. Doen Harry en Meghan ook

Veel afscheid op het bewegende scherm. Het begon donderdag met het afscheidsconcert Het is mooi geweest (Max) van Rob de Nijs in de Ziggo Dome van 22 juni. Hij zat vanwege Parkinson in een rolstoel: onvaste benen; vaste stem.

Ik keek niet lang, maar vond de liedjes mooi, ontroerend gezongen. Ruim 1,2 miljoen mensen keken mee op tv. Dit was honderd keer beter dan het oktoberconcert van Bob Dylan (Afas Live), die nog staat, maar nauwelijks meer zingt. Was Rob de Nijs niet te laat in die stoel? Nou nee, hij deed het op zijn eigen manier, en wie bepaalt wat goed is?

Zaterdag in Paradiso een heel ander concert voor het laatst: De Dijk. Jammer dat dat niet live op tv komt, voor zover ik kan zien. We krijgen wel weer een ander afscheid: de documentaire Dolly Dots, Sisters on Tour (Max). Zij speelden woensdag in de Ziggo Dome hun allerlaatste concert ooit, dansend in strakke rode pakken. En natuurlijk konden die nog. “Dat maken we zelf wel uit”, zei Angela Groothuizen terecht in de documentaire Tot de laatste snik (NTR) begin dit jaar.

Aan de wolven gevoerd

Het publiek smult van dit soort afscheidsuitzendingen, en de geportretteerden lijkt die trend ook wel te bevallen. Zelfbeschikking over je laatste woord – zelf bepalen hoe je weggaat, wat je in beeld brengt en zegt – je zou het ook over de Britse ex-royals Harry en Meghan kunnen zeggen.

Donderdag gingen de laatste drie delen van hun zesdelige serie online bij Netflix. Die 150 miljoen dollar is binnen, en ze konden hun ei kwijt. Onder andere over de macht van de ‘Royal Rota’, het perssysteem dat koninklijke primeurs verdeelt onder een exclusief groepje journalisten en (roddel-)media. Die staan ook klaar om te lekken en draaien in het voordeel van ‘het instituut’, analyseert Harry. Meghan was eerst té populair, net als Harry’s moeder Diana vroeger: geen andere royal kwam nog op de voorpagina’s. Daarna keerde het tij en werd Meghan ‘aan de wolven gevoerd’, zegt ze. Nadelige roddel over haar hield andere familieleden uit de wind.

Dit vervolg is meer een bommetje dan het begin van vorige week. (Nog niets gezien? Kijk gewoon aflevering vier en vijf voor een goede indruk). Harry vertelt over de rassenkwestie die het Meghan nog zwaarder maakte dan andere familieleden. Over zijn schreeuwende broer die hen zou hebben weggepest uit het Verenigd Koninkrijk. Over vader Charles die ‘echt onware dingen zei’. Prins Harry: “Ze konden binnen vier uur liegen om mijn broer te beschermen, terwijl ze in drie jaar tijd nooit de waarheid wilden vertellen om ons te beschermen.”

Eindelijk grenzen

Het zwartmaken mondde uit in haatzaaien, belaging en doodsbedreigingen aan Meghans adres, en de familie deed niets, zeggen ze. “De gedachten of mijn kinderen wel veilig zijn, de angst, die zijn echt. Dit is mijn leven”, zegt ze betraand.

Je kunt ‘klaar zijn’ met hen. Je kunt het graaien noemen ten koste van je familie, zoals Britten tegen RTL Nieuws zeiden. Het verhaal zou sterker zijn als het gratis was en als prins William of anderen ook een reactie hadden gegeven.

Maar ik zie ook twee mensen die, in lijn met de #MeToo- en Black Lives Matter-bewegingen, bepaalde gewoontes niet meer pikken. Ze geven eindelijk grenzen aan in een grensoverschrijdend systeem dat onveranderbaar leek. En ook al geeft dit een knauw aan hun monarchie, ik voel eigenlijk wel met ze mee.

