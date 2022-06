Touren tot het licht uitgaat ziet Huub van der Lubbe niet meer zitten: De Dijk stopt

De Dijk stopt na 41 jaar. Zanger Huub van der Lubbe houdt het voor gezien na de laatste tour, die eind december afloopt, een slotakkoord.

Nooit meer dansen op de vulkaan. Nog één tournee, van juni tot eind december, en dan houdt De Dijk het na 41 jaar voor gezien. Of eerder: Huub van der Lubbe trekt de stekker eruit. “De jongens vinden het helemaal niks, die waren liever nog jaren doorgegaan”, vertelt de 69-jarige zanger in de Volkskrant.

In het interview zegt Van der Lubbe te weten wat hij mist, als de band er niet meer is. Hij beseft “dat De Dijk, afgezien van mijn vrouw en dochter en kleinzoon, het belangrijkste in mijn leven is, of is geweest. Het belangrijkste wat ik gedaan heb.” Maar: “Het leven met De Dijk, hoe prachtig ook: ik ken het. Het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit in de muziek ging.”

Nadat hij als acteur werd afgewezen bij de Toneelschool, kwam hij de muziekwereld binnen zonder kloppen. In 1981 vormde hij, samen met onder anderen zijn broer Hans, twee bands: de Engelstalige rock-’n-rollband Big Shot and his Rocking Guns en een Nederlandstalige groep vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk.

Solomon Burke

Van die eerste band verscheen één lp, maar met De Dijk zong hij door de jaren heen 100.001 lovesongs. Ze maakten tientallen albums en wonnen prijzen als de Gouden Harp, de Edison Oeuvreprijs en de Popprijs. Hun Nederlandstalige liedjes raakten zelfs mensen die de taal niet verstonden. Soullegende Solomon Burke noemde De Dijk een ‘hot rocking unit’ en maakte het album Hold On Tight met de groep.

In oktober 2010 stonden de muzikanten met bloedend hart in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Ze zouden daar optreden met de Amerikaanse soulzanger, maar die was bij aankomst op Schiphol overleden. Met gastoptredens van Burke’s familie en vaste bandleden werd het een bijzonder betoverend concert in de grote zaal. Burke was 70 geworden, één jaar ouder dan Van der Lubbe nu is.

Touren tot het licht uitgaat ziet de Dijk-zanger niet zitten. “Je hebt geen zeven levens, je hebt er niet eens twee”, zegt hij in de Volkskrant. “Ik heb veel gepropt in dat ene leven dat ik dan wel heb, maar al dat heen en weer hollen, dat hoeft voor mij niet meer zo. De confrontatie met de tijdelijkheid van ons bestaan, juist datgene waar je nooit aan denkt als je in een band zit, is uiteindelijk niet te vermijden. Laatst: Jan Rot, Henny Vrienten, Arno Hintjens – allemaal in één week overleden.”

De Dijk treedt op op Concert at Sea in 2012. Beeld ANP Kippa

Tegen de klippen op zingen

De band gaat ook onderuit door gehoorproblemen. Van der Lubbe heeft namelijk tinnitus. “Al heel lang prop ik voor we opgaan twee Ohropax in ieder oor en sta ik eigenlijk tegen de klippen op te zingen. Ik hoor net de toonhoogte en het ritme. Als ik me goed voel, kan ik het wel aan, maar er zijn ook momenten geweest dat ik op het podium dacht: hoelang moet ik dit nog doen?”

Wanhopen hoeven zijn fans nog niet. De zanger houdt rekening met nieuwe ‘artistieke verrassingen’. Wellicht treedt hij in de toekomst weer solo op. “Terug naar de oervorm”, noemde hij dat vorig jaar in Trouw, “mensen in een kring rond de zanger die een verhaal vertelt.” Of misschien verschijnen er nieuwe bundels met poëzie en liedteksten. Maar stampvolle zalen opzwepen zoals De Dijk dat doet, dat kan hij niet alleen. In die zin is deze tour de laatste uitbarsting.

De slotshows in Paradiso zijn uitverkocht, maar zaterdag 1 oktober geeft De Dijk een extra concert in de Ziggo Dome. Kaarten zijn vanaf vrijdag te koop.

Lees ook:

Volhouden dat het allemaal goedkomt, kost Huub van der Lubbe steeds meer moeite. ‘Gelukkig zijn er jonge mensen’

In zijn nieuwe boek Vlooienmarktdandy legt Huub van der Lubbe het vluchtige leven vast. Achterom kijken was onvermijdelijk: ‘Ik zit niet meer in de lente van mijn leven, laten we het houden op de nazomer.’