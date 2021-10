Tot waar is ironie nog leuk? De Warme Winkel onderzoekt het samen met realitysterren

Is stiekem lachen om mensen die meedoen aan Temptation Island of Ex on the Beach nog leuk? Theatergroep De Warme Winkel onderzoekt het stijlmiddel ironie in een tijd van politieke correctheid.

Als je het met theaterliefhebbers over De Warme Winkel hebt, beginnen ze meteen te grimassen. De Warme Winkel, dat nu twintig jaar bestaat, is koning van de ironie. Het anti-autoritaire acteurscollectief blinkt uit in vaak schaamteloze stukken waarin veel op de hak wordt genomen: seksuele rollenpatronen, ‘algemeen geldende’ normen en waarden en vooral ‘de waarheid’ als vaststaand gegeven.

Aangezien ironie voor een deel van de makers van De Warme Winkel zo belangrijk is, hun voedingsbodem zeg maar, besloten ze hier een voorstelling over te maken. Om het stijlmiddel eens onder de loep te nemen en te ontleden. Met Een oprechte ode aan de ironie gaan de makers na of ironie haar langste tijd heeft gehad.

Want ironie ligt tegenwoordig onder vuur, omdat het mensen kan buitensluiten. Als jij lol om iets hebt, kan niet iedereen meelachen. Een van de drie artistiek leiders van De Warme Winkel, Florian Myjer (29), vertelt dat ze echt niet wisten waar ze uit zouden komen: of ironie aan het eind nog een vruchtbaar stijlmiddel zou zijn of dat het definitief de prullenbak in kan.

Acteurs van De Warme Winkel, in het midden Florian Myjer. Beeld Sofie Knijff

Wat verstaan jullie precies onder ironie?

“Ironie betekent vaak dat je iets anders meent dan je zegt. Als de regen met bakken uit de hemel komt, zeg je: lekker weertje. Maar het betekent in het slechtste geval ook dat je alles met een knipoog bekijkt, waardoor het elitair wordt en waardoor je neerkijkt op anderen. Daar gaat ons stuk over.

“Vroeger was het een stijlfiguur van de oppositie om machthebbers aan te vallen: onder het communisme in de Sovjet-Unie kon je door ironisch te zijn toch kritiek uiten. Door heel overdreven positief te zijn over het regime werd je niet gepakt. En Soren Kierkegaard was een filosoof die over ironie zei: ‘Zoals de wijsbegeerte begint met twijfel, begint een menswaardig leven met ironie.’ Een mooie gedachte. Met afstand even naar de zaken kijken, kan soms verfrissend zijn.”

Maar politici als Thierry Baudet gebruiken ironie om kwalijke dingen te kunnen zeggen.

“Ja, hij kan soms opmerkingen maken over de Holocaust of over vluchtelingen, en als hij dan weerwoord krijgt zegt hij dat het een grap was. Zo bedoelde ik het niet, zegt hij dan. Terwijl hij het wel zo bedoelde waarschijnlijk, dus hij gebruikt ironie als dekmantel. Dan wordt ironie gevaarlijk.”

Beeld Sofie Knijff

In jullie stuk gaat het om het ironische van realityshow Temptation Island.

“Ja, we hebben op het toneel ook een tropisch eiland nagemaakt met palmbomen en een jacuzzi en een deel van zo’n villa met camera’s. Op tv gaat het altijd om het uittesten van relaties. De vraag is dan hoe lang het duurt voor de kandidaten vreemdgaan. Uit onderzoek blijkt dat Temptation Island vooral door hoogopgeleiden wordt bekeken. Vanuit ironie, zo van: dit zouden wij zelf nooit doen, hier staan wij boven, maar leuk om te lachen. Het programma zelf lijkt er ook bewust mee te spelen, via een ironische voice-over die je hoort. Als Jan bijvoorbeeld zijn eten naar binnen schrokt, zegt de stem: Jan heeft zo te zien heel goede tafelmanieren.”

Waarom doen die sterren aan dat programma mee, vinden ze het niet erg om uitgelachen te worden?

“Nee, ze zeggen dat ze dondersgoed weten hoe er in zo’n tv-programma naar ze wordt gekeken, en dat ze hun eigen agenda hebben. Zij willen bekend worden en hun bekendheid inzetten om andere dromen waar te maken. Dat lukt via zo’n programma vaak ook. Zij voelen zich zeker geen willoos wezen dat in een arena wordt gegooid.”

In jullie stuk spelen jullie dus met vier van deze sterren samen.

“Ja, we maken acts met ze, vrij improviserend, en gaan ook met hen in gesprek over wat zij ervan vinden hoe mensen thuis naar ze kijken. Het gaat ook over het onderscheid tussen hoge en lage cultuur. En over de vraag wanneer ironie kwalijk wordt en wanneer het wel een mooi middel is, dat zoeken we met hen uit. Tijdens repetities bleek dat we veel van hen kunnen leren. Zij zijn heel vrij in hun denken en zonder oordeel, meer dan wij soms, dat vond ik bijzonder om te merken.”

Dus conclusie: neem realitysterren serieuzer en kap met al te ironisch zijn?

“Dat laat ik nog in het midden (lacht). Kom maar kijken naar de voorstelling. Ironie die naar beneden trapt is niet oké, dat is ons helder geworden. Het is belangrijk weer een vorm van ironie te bedenken die emanciperend kan werken en waar we allemaal om kunnen lachen.”

Beeld Sofie Knijff

Een oprechte ode aan de ironie is t/m 8 december in het hele land te zien. Info: dewarmewinkel.nl/agenda