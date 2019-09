Topvrouw Femke Halsema is aangeschoten wild omdat mannen in haar gezin haar ondermijnen

Terwijl de nieuwsrubrieken en talkshows woensdag allemaal het geijkte ‘gesprek van de dag’ hadden - stikstof, Boris Johnson, Trumps mogelijke impeachment - dreigden ze van eenvormigheid allemaal saai te worden. Goed, ‘Beau’ had voor de luchtigheid ook dj Martin Garrix in huis, en ‘Jinek’ had dj’s Sunnery James en Ryan Marciano over hun diversiteitsshow aan tafel. Maar ze had ook een drietal dat echt mijn aandacht vasthield: drie carrièrevrouwen in de race voor de titel Topvrouw van het Jaar 2019.

Dat soort vrouwen zie je niet vaak positief in beeld, besef ik. En ik denk aan ‘topvrouw’ burgemeester Femke Halsema die zich deze donderdag voor de Amsterdamse gemeenteraad moet verantwoorden vanwege de rebellie van haar zoon en man; met een onhandige filmprop - een onklaar gemaakte revolver. Deze topvrouw is aangeschoten wild doordat mannen in haar gezin haar ondermijnen.

De drie genomineerden aan tafel vertelden hoe het nu is als topvrouw. De nuchtere Agnes Koops is lid van de raad van bestuur van PWC. Zij was steeds meer zichzelf geworden in haar werk. “Je hoeft geen mannelijke eigenschappen te omarmen om te top te bereiken. Voor mannen is het ook fijn dat ze meer zichzelf kunnen zijn”, zegt ze. Een verademing, zo’n vrouw als voorbeeld.

Kwetsbaar durven zijn

Daphne de Kluis zat naast haar, lid van de raad van bestuur van ABN-Amro. Zij zit daar vooral tussen de mannen. Bij sollicitatieprocedures valt haar op hoe mannen en vrouwen net even anders worden aangeprezen. ‘Mooie carrière, goede stappen’, hoort ze over de heren. Bij een vrouw idem dito, maar mét de mededeling dat ze ook zo’n goede moeder is. “Ik zou het mannen gunnen dat ze ook als goede vader worden aangeduid”, zei De Kluis er subtiel bij.

Ook Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht maakte indruk. Deze ‘prof. dr.’ was nog net 39 jaar oud toen ze de eigenwijze hoogleraren al mocht gaan leiden. Het past bij haar karakter dat ze de koers wil bepalen, zegt ze. Jinek viste daar grappig naar: of ze als kind haar vriendinnetjes al vertelde wat ze moesten doen.

Het gesprek ging over ‘kwetsbaar durven zijn’ en ‘kunnen toegeven dat je het niet weet’. Dat is een meer gewaardeerde kracht tegenwoordig, maar aan de top kun je het niet te vaak ‘niet weten’, zei Letschert. Dan luistert ze en bluft wat, tot ze het wel weet.

'Flikker op met je ambtswoning’

Fijne types, ontspannen voorbeelden. Zo jammer dat het gesprek niet ging over de steun die iedereen aan de top nodig heeft van mensen om zich heen. ‘Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw’, dat werk, maar dan andersom. Eva Jinek zei zelf deze maand nog in LINDA.: “Nu ik een baby heb, zijn er heel veel mensen nodig om mij dit werk te kunnen laten doen.”

Aan de top heb je steun nodig van mensen die ook een stapje terug kunnen doen. Documentairemaker Robert Oey, man van Halsema, deed het tegenovergestelde in zijn interview in NRC half september. Hij benadrukte zijn verlangen naar onafhankelijkheid en burgerlijke ongehoorzaamheid. “Dit is gewoon mijn werk. Flikker op met je ambtswoning!”, zou hij tegen haar zeggen als ze klaagde.

Dáárover moet het gaan bij topvrouwen. Niet over hoe goed ze zijn, maar over hoeveel tegenwerking ze krijgen van naasten met te veel trots.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.