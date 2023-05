Topfavoriet Zweden haalt monsterzege op Songfestival

Al vanaf het moment dat bekend werd dat Loreen opnieuw voor Zweden zou meedoen aan het Eurovisie Songfestival was ze de topfavoriet. Maar dan is het wel de kunst om het op de avond zelf ook waar te maken. En dat deed ze.

Al liggend in wat zich nog het best laat omschrijven als een lichtgevend vierkant wafelijzer, zong ze zich naar haar tweede Eurovisie-overwinning. De eerste keer was in 2012 toen ze het publiek verblufte met Euphoria, de grootste hit die het Songfestival in jaren heeft voortgebracht. Ze is de tweede deelnemer, na de Ierse Johnny Logan, die de liedjescompetitie twee keer wint.

Vooraf schatten de bookmakers de kans dat Zweden zou winnen op 53 procent. Alleen Finland zou het Loreen nog lastig kunnen maken. De in groene Hulk-outfit gestoken Käärijä had volgens de wedkantoren 22 procent kans op winst. Alle andere deelnemers werden ingeschat op een kans van zes procent of minder. Finland eindigde uiteindelijk op de tweede plek.

Winnaars vorig jaar trapten af

De show begon met een optreden van Kalush Orchestra, de Oekraïense winnaar van vorig jaar. Daarna volgde de traditionele vlaggenparade met de 26 finalisten die M&S Bank Arena in Liverpool binnenkwamen op een medley van Britse klassiekers gemixt met beroemde Oekraïense Songfestivalliedjes gezongen door de originele deelnemers, zoals Go_A uit 2020 en Verka Serduchka uit 2007.

Daarna volgden de optredens van de artiesten die de eerste twee halve finales hadden overleefd. Het winnende land van vorig jaar, Oekraïne, en de ‘Big Five’, de vijf landen die de grootste sponsors zijn van het festival: Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, waren voor het eerst live te zien.

De betere helft

Omdat de slechtste acts er in de halve finales al uit waren gegaan, was de avond prettig afwisselend. Er waren veel uptempo liedjes, zoals de chansondisco van Frankrijk en de abstracte flamengodance van Spanje. Albanië kwam - zoals gebruikelijk- met echte balkansound, Duitsland met glamrock en Estland had een ballad met een Nederlands tintje; het liedje werd geschreven door de Nederlandse Wouter Hardy die ook het winnende Arcade schreef voor Duncan Laurence.

Uiteraard werd er ook vals gezongen. Vooral Mae Muller uit het gastland Verenigd Koninkrijk maakte er een potje van. Alessandra van Noorwegen had moeite met de lage tonen, en ook de strippende Kroatiërs raakten de noten soms net niet, maar dat was van ondergeschikt belang bij hun absurde act in witte lubberonderbroeken.

Duncan Laurence

Terwijl het publiek thuis mocht stemmen werden de kijkers en het 11.000 koppige publiek in de Arena, getrakteerd op een show met verschillende oud-deelnemers die beroemde hits zongen die ooit werden geschreven door artiesten uit Liverpool. Zo zong Mahmood, de Italiaanse deelnemer van vorig jaar, Imagine van John Lennon. Duncan Laurence mocht de pauzeshow groots afsluiten met You Never Walk Alone, het nummer dat we hier in Nederland vooral kennen van Lee Towers.

De show werd ook zaterdagavond vakkundig aan elkaar gepraat door de twee Britse presentatrices Alesha Dixon en Hannah Waddingham en de Oekraïense Julia Sanina. Graham Norton, die nog niet eerder te zien was in de halve finales omdat hij ook het commentaar voor de BBC moest verzorgen, was vanavond zijn innemende zelf en stond naast Waddingham, onder meer om de puntentelling te begeleiden.

Stemafspraken

Bij de halve finales waren er geen vakjury’s omdat vorig jaar enkele landen hadden afgesproken elkaar de finale in te stemmen. Maar tijdens de finale mochten de professionele jury’s wel weer meebeslissen. Het hoogtepunt van de avond was dan ook als vanouds de puntentelling en er werden volop douze points uitgereikt, vooral aan Zweden.

En toen de punten van de landenjury’s waren verdeeld, stond Zweden eenzaam bovenaan en Israël op de tweede plek. Even leek het nog spannend te worden toen de Noorse Alessandra van het publiek 260 punten kreeg en de Finse Käärijä , die duidelijk de publiekslieveling was, maar liefst 376 punten. Toch was dat niet voldoende om het verschil met Zweden nog goed te maken. De 243 publiekspunten die Loreen kreeg waren ruim voldoende voor de winst.

Al met al kan Liverpool terugkijken op een geslaagd evenement. Twee weken lang stond de stad in het teken van het feest van de diversiteit en was de sfeer opperbest. Het merendeel van de duizenden bezoekers die de stad overspoelden waren overdadig uitgedost in de meest bizarre outfits met glitters en komische hoedjes. Vlaggen uit verschillende Europese landen wapperden overal in de stad, waarbij uiteraard de Britse en Oekraïense kleuren overheersten. Zowel de organisatie van het festival als de bezoekers brachten een geslaagd eerbetoon aan Oekraïne.

Lees ook:

Waarom Zweden veel beter de kandidaat voor het Songfestival kiest dan Nederland



De Nederlandse selectieprocedure voor het Songfestival wordt afgedaan als corrupt. Dan Zweden: daar lijkt de hele populatie zich een jaar lang te buigen over de beste kandidaat.