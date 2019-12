Topdirigent Mariss Jansons (76) overleden

De Let was al enige tijd ziek en moest om gezondheidsredenen veel concerten afzeggen, ook bij belangrijke buitenlandse tournees van het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, zijn orkest uit München. Daar werd de laatste tijd al geopperd dat hij zijn chefschap beter op kon geven.

Jansons gold als een van de beste dirigenten van zijn generatie. In 2004 volgde hij Riccardo Chailly op als chef-dirigent van het Concertgebouworkest. De musici van het orkest kende hij al veel langer, omdat hij sinds 1998 regelmatig als gastdirigent optrad. Zij wilden Jansons per se hebben toen Chailly vertrok. Onder zijn leiding verwierf het orkest het predikaat ‘beste orkest ter wereld’.

Hier repeteert Mariss Jansons met het Wiener Philharmoniker voor het nieuwjaarsconcert in december 2011. Beeld EPA

Jansons stond bekend als een teamworker, geen baas. “Een man van de inhoud en niet van de show. Iemand die de muziek voorop stelt en niet zichzelf”, schreef Trouw indertijd bij zijn aanstelling. Het idee ontstond om zijn komst te vieren met een helikopter: daarmee zou de chef-dirigent een James Bond-achtige entree maken tijdens de Uitmarkt op het Museumplein. Jansons bedankte fijntjes voor de eer.

Elf seizoenen leidde Jansons het Concertgebouworkest; in maart 2015 gaf hij zijn afscheidsconcert. Hij stopte vanwege zijn gezondheid, die ook toen al broos was. Al tijdens zijn 11-jarig chefschap moest hij meerdere malen concerten annuleren wegens zijn broze gezondheid. In 1996 stierf hij bijna aan een hartaanval terwijl hij in Oslo op de bok stond tijdens het dirigeren van Puccini’s ‘La bohème’.

Jansons was de zoon van dirigent Arvid Jansons en mezzosopraan Iaida Jansone, die allebei werkten bij de Opera van Riga. Vader Jansons ging later dirigeren bij het Leningrads Filharmonis Orkest. Naast directie studeerde Jansons ook viool en piano, hij kreeg les van onder anderen Herbert von Karajan.

Jansons zou gisteren zijn overleden aan hartfalen, meldt een vriend van de familie aan lokale media in Sint Petersburg. Ook het afgelopen jaar had hij al veelvuldig last van zijn hart; zo werd hij eerder dit jaar onwel op het podium toen hij het Wiener Philharmoniker dirigeerde, en annuleerde hij een concert in Carnegie Hall.