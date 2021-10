Topdirigent Bernard Haitink (92) overleden

De dirigentenloopbaan van Haitink begon in de jaren vijftig met de dirigentencursus van de Nederlandse Radio Unie, waarna hij al snel chef-dirigent werd van het Radio Filharmonisch Orkest. Met het Concertgebouworkest in zijn geboorteplaats Amsterdam heeft Haitink een lange band: hij was er chef-dirigent van 1961 tot en met 1988. In 1999 kreeg hij van het orkest de titel van eredirigent. Ook leidde hij diverse buitenlandse gezelschappen, als chef of gast.

In 2019 dirigeerde hij in het Zwitserse Luzern zijn laatste concert. De 90-jarige topdirigent liet eerder dat jaar via de Volkskrant weten zijn baton stilletjes weg te willen leggen. “Ik heb geen zin in al die officiële afscheidsdingen, maar het is een feit dat ik niet meer zal dirigeren”, verklaarde de maestro toen.

Een onfortuinlijke val, in 2018 op het podium van het Concertgebouw, luidde dit afscheid in. Sindsdien oogde de maestro broos en onzeker.

Debuut bij het Concertgebouworkest

Tijdens dat laatste concert zat op het podium het Radio Filharmonisch Orkest, waarmee hij in 1954 zijn dirigentenloopbaan was begonnen. Twee jaar later, op 7 november 1956, dirigeerde hij voor het eerst het Concertgebouworkest. Dat was min of meer per toeval, als vervanger van de beroemde Italiaanse dirigent Carlo Maria Giulini. Maar die werd kort voor hij zijn debuut zou maken bij het orkest ziek en moest afzeggen.

Na enige aarzeling laat Haitink, 27 jaar pas, zich door de leiding van het orkest overhalen om het concert van Giulini over te nemen. Het wordt een bijzondere avond, niet alleen vanwege Haitinks debuut bij het Concertgebouworkest, maar ook omdat het concert in het teken staat van de inval van het Sovjet-leger, een paar dagen eerder, in het opstandige Hongarije.

Het concert wordt opgedragen aan de Hongaarse bevolking. Uit piëteit met de slachtoffers en de vluchtelingen wordt het publiek gevraagd om na het Requiem niet te applaudisseren. De eeuwige twijfelaar Haitink vond dat achterwege blijven van applaus erg fijn, bekende hij later, omdat dan van enig lauw enthousiasme voor zijn onvolkomen debuut, zoals hij het zelf noemde, niets hoorbaar zou zijn.

Chef-dirigent

In 1961 werd Haitink aangesteld als chef-dirigent, maar vanwege zijn leeftijd en onervarenheid werd met Eugen Jochum voor drie jaar een tweede chef naast hem benoemd. Vanaf 1964 was Haitink in zijn eentje verantwoordelijk.

