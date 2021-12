Top en flop: de gezichtencarroussel van Hilversum draaide dit jaar op volle toeren

1. Nikkie de Jager

De stap van online succes naar werkelijk gezien worden op televisie is groot. Nikkie de Jager (27 jaar, bijna 14 miljoen volgers op YouTube-kanaal NikkieTutorials) flikte dit jaar wat anderen niet lukt: de stap maken én er complimenten voor krijgen. Ze scoorde de hoogste prijs, de Televizier-Ster voor beste presentatrice van 2021.

Vorig jaar al bleek ze bij Eurovision: Europe Shine a Light een natuurtalent met haar perfecte Amerikaanse accent, dit jaar stond ze als volwaardig presentator naast Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam.

De aanloop was vorig jaar al ingezet. In feite al op 13 januari 2020 met haar video I’m coming out, waarin ze openbaarde dat ze transgender is. Nu kon niemand haar meer met dat feit chanteren. De Jager werd dat jaar als een echte ster thuis overvallen, won het jubileumseizoen van Wie is de Mol? en kreeg een eigen, vierdelige documentaireserie: NikkieTutorials: Layers of Me (eind 2020) van Linda Hakeboom.

Maar die was nog op YouTube. Begin dit jaar kreeg ze haar eigen jeugdtelevisieprogramma bij AvroTros: Make-up Cup. Dat ging natuurlijk niet over make-up, maar over uiten wie je bent, zelfvertrouwen, lef en originaliteit. En opeens wordt ze binnenkort de leading lady van een heuse studioshow op RTL4: De Enige Echte.

Natuurlijk loopt haar make-up-imperium gewoon door, met als hoogtepunt deze december haar nieuwe aflevering van Power of Make Up met wereldster Adele. Die was excited om deel te nemen aan de serie waarin De Jager de helft van een gezicht opmaakt om de kracht van make-up te bewijzen. “Zelfs mijn beste vriendin was heel enthousiast. Zij kijkt altijd naar je video’s”, vertelde de zangeres. Wat zou haar kerstwens zijn? Wij zien haar nog weleens prinses Amalia opnemen in de Power of Make Up-reeks.

De talkshowtafel met presentatoren Renze Klamer en Fidan Ekiz in 'De Vooravond' op NPO1. Beeld ANP

2. Renze Klamer en Fidan Ekiz

Stel, je gaat de laatste werkdag van het televisieseizoen naar je werk, wenst je collega’s een fijne zomervakantie en hoort dan op het strand dat je weg mag blijven. Wie zou niet woest zijn?

Presentatoren Renze Klamer en Fidan Ekiz maakten dit jaar een historisch gênant ontslag mee bij De vooravond (BNNVara). Klamer twitterde: “Ik heb dit nog geen 24 uur geleden gehoord, en sta nog perplex. Geschrapt vanwege te weinig urgentie, terwijl vanuit het management voorafgaand aan seizoen 2 de opdracht was: meer entertainment. Wie het snapt mag het zeggen.” En beiden verdwenen even van de radar.

Wat ook de reden was om De Vooravond te schrappen – zij te rechts; hij nog te licht? – het was niet handig, zo’n tweet in slangenkuil Hilversum, werd beweerd. Maar Klamer schrijft nu nog in zijn twitterbio: ‘deed De Urgente Vooravond met @fidanekiz.’ En zij schrijft: ‘Presenteerde een knetter urgent programma met @renzeklamer.’

Ekiz hebben we alweer teruggezien op tv. Ze zou pas in januari voor omroep WNL het nieuwe Op1-duo vormen met Sven Kockelmann, maar mocht onlangs al een extra zondaguitzending maken. Rustig, zakelijk was ze. Op1 is ook geen plek voor een vurige mening van de presentator.

En Klamer? Die presenteert tijdelijk EenVandaag (AvroTros) op NPO Radio1. Hij was sinds 4 december in Zuid-Afrika blijven steken vanwege een positieve coronatest en quarantaine. Tegenstrijdige informatie van vliegmaatschappij en autoriteiten hielden hem vervolgens daar aan de grond. Maar hij is terug. Hij mocht weer vliegen. Nu in Nederland nog.

Raven van Dorst voor haar 'Boerderij van Dorst'. Beeld BNNVARA

3. Raven van Dorst

Hoe werkt zoiets, wanneer iemand van een zijspoor naar het hoofdspoor opschuift? Het gebeurde BNNVara-gezicht Raven van Dorst (37) dit jaar.

Die maakte al drie seizoenen het stoere programma Nachtdieren, in een vette bak 's nachts het land doorkruisend naar waar nog een lampje en wat vertier brandt. In 2017 was Van Dorst in het programma Geslacht! al uit de kast gekomen als geboren hermafrodiet, ook opzienbarend. Maar dit jaar knetterde het. De nominatie voor de Televizier-Ster Talent 2021 was bijna een lachertje; deze tv-maker was al veel verder.

Vanaf Bevrijdingsdag was Ryanne voortaan non-binair en verruilde die naam voor Raven (en ‘zij’ voor ‘die’ en ‘hen’). “De mal van het ‘vrouw-zijn’ paste toch al nooit”, schreef die op Instagram. In een groot Tien Geboden-interview in Trouw legde Van Dorst uit: “Meteen na mijn geboorte als hermafrodiet moest er kennelijk worden ingegrepen: maken we er een jongetje of een meisje van? Meisje? Oké, dan snijden we alles wat deze baby tot een jongetje zou kunnen maken eruit. Overbodig materiaal. Mijn hele ‘zijn’: weg ermee.”

Zo wezenlijk was het dus dat Van Dorst zichzelf weer terugclaimde. Er kwam een eigenheid tevoorschijn die zich uitbetaalde in de interviews in diens nieuwe programma Boerderij van Dorst. In de vervallen Apeldoornse boerderij tussen de kippen, geiten en moestuin is het leven ontdaan van alle opsmuk – en de gesprekken met bekende Nederlanders ook. Raven van Dorst hoeft niet meer zo te zenden om gezien te worden, en kan echt luisteren.

Het vierde seizoen van Nachtdieren begint op 5 januari, en BNNVara maakte in november bekend dat er een tweede seizoen komt van Boerderij van Dorst. Mooie vooruitzichten voor 2022.

Stefano Keizers op de rode loper, voorafgaand aan de opnames van 'The Roast of Hans Klok' van Comedy Central. Beeld ANP

4. Stefano Keizers

“Je kunt lullen wat je wilt, maar Stefano heeft wel ballen”, schrijft iemand op Instagram nadat de 34-jarige komiek onlangs poedelnaakt bij de roast van Hans Klok is verschenen. Wie hem googelt, krijgt deze veelgestelde vragen als suggestie aangereikt: ‘Waarom praat Stefano Keizers zo raar?’ En: ‘Is Stefano Keizers normaal?’

Riep de cabaretier eerder ook nog irritatie en vervreemding op, inmiddels is hij salonfähig geworden. Op televisie duikt hij op in de meest uiteenlopende programma’s, van Maestro (2019) en Het perfecte plaatje 2020 (tweede plaats) tot in Expeditie Robinson 2021.

De kwestie bij Keizers is: al is hij naakt, dan nog lijkt hij zich te verstoppen achter een muur van vermommingen, grapjes en die rare stem. Toen hij in 2017 bijna De slimste mens won, vroeg Eva Jinek hem of zijn trucje thuis weleens stopt. “Ik ben de enige eerlijke BN’er, die laat zien hoe nep alles is”, reageerde hij. Compromisloos trok hij zijn rariteiten door in het tenenkrommende, absurde programma Experimensen (AvroTros).

Maar erkenning volgde ook. Voor zijn kleinkunst won hij in 2016 al de Sonneveldprijs en zijn ontregelende ‘anti-cabaretprogramma’s’ Erg heel (2018) en Sorry baby (2019) werden lovend ontvangen.

Sinds de documentaire Mijn naam is Stefano Keizers (2020) van Lavinia Aronson doet de vraag wie hij echt is, en hoe nep hij is, er niet meer toe. Keizers blijkt dat zelf ook niet te weten. Hij, Gover Meit geheten, bedacht zijn alter ego Stefano Keizers toen hij na twee jaar sappelen eindelijk ging vechten voor zijn eigen podium, vertelde hij onlangs bij Boerderij van Dorst. Alleen nu hij dat podium steeds vaker krijgt, lijkt het vechten niet meer zo nodig. Bij Expeditie Robinson werd hij zelfs de publiekslieveling. “Het maakt me niet meer zoveel uit wat mensen van me denken”, zegt hij kalm. Nu maar hopen dat die kalmte de drijfveer om te verwarren niet doet uitdoven volgend jaar.

Martien Meiland, moeder Erica, dochter Maxime, kleindochter Claire en dochter Montana tijdens de presentatie van de nieuwe wijncollectie van de familie Meiland. Beeld ANP

5. Flop en top: de Meilandjes en Villerius

Genoeg mensen gingen over de tong dit jaar. Bij de Meilandjes werd niet meer alles wat ze aanraakten goud. Erica bleef haar anti-islamuitspraken in haar biografie verdedigen (“Pinguïns zijn dat. Ik kan niet tegen een hoofddoek”) en verloor daardoor de contracten met Hallmark en andere bedrijven.

Wat Martien Meiland betreft is op televisie het verzadigingspunt bereikt. In 2019 was hij met zijn gezin nog de publiekslieveling en won Chateau Meiland de Gouden Televizier-Ring. Twee jaar later voert de kirrende man het lijstje aan met ‘moet van de buis’ in het Grote Kijkonderzoek van Veronica Superguide, afgelopen oktober. Boven Gordon, Johan Derksen, Wilfred Genee en Paul de Leeuw. Zijn programma staat op plaats 2 van de lijst die uit de programmering mag verdwijnen.

Maar hoe verwarrend… in hetzelfde onderzoek staat Chateau Meiland op plaats drie in de top-5 favoriete programma’s. “Tsja, op basis van deze uitkomst zou ik zeggen: you love them or you hate them”, reageerde Erica schouderophalend. Hun komende programma Chateau Bijstand volgend jaar waarin ze moeten rondkomen van een bijstandsuitkering, doet alweer genoeg stof opwaaien.

'De Kinderen van Ruinerwold' van documentairemaker Jessica Villerius (tweede van rechts) wint de Gouden Televizier-Ring voor beste televisieprogramma tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala 2021 in Carré. Beeld ANP

Om bij de Televizier-Ring als graadmeter voor publiekswaardering te blijven: Jessica Villerius won de prijs dit jaar met haar documentairereeks De kinderen van Ruinerwold (BNNVara). Het feit dat deze jarenlang opgesloten kinderen op advies van de politie háár uitkozen om in vertrouwen te nemen, was een compliment aan haar werk.

In eerdere documentaires over kwetsbare jongeren had ze bewezen integer met zo’n verhaal om te gaan, en ook nu bleef ze weg van sensatiezucht. In feite heeft Villerius met haar serie de weg vrijgemaakt voor de beschadigde Ruinerwold-kinderen om de samenleving in te stappen. Ze werden niet meer raar aangekeken, maar met ontzag. Dat is ook de kracht van televisie. Op naar een volgend jaar van verrassingen en hoogtepunten!