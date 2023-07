Tony Bennett overleden: volgens Frank Sinatra ‘the best singer in the business’

Hij stapelde record op record als oudste nog zingende crooner. In 2016 vierde hij zijn 90ste verjaardag met een groot feest in New York, waar op de Empire State Building een lichtshow te zijner ere werd gegeven. In dat jaar verscheen ook zijn biografie met de uitdagende titel Just getting started. Maar twee weken voor zijn 97ste verjaardag is Tony Bennett dan toch overleden.

In 2016 kreeg hij te horen dat hij alzheimer had, maar hij bleef gewoon optreden en albums maken. In 2021 gaf hij zijn laatste concerten in de Radio City Hall in New York. Op oudere leeftijd zong hij nog vaak één liedje – meestal Fly me to the moon – zonder versterking, om te laten zien dat er nog kracht in zijn strot zat.

De als zingende ober begonnen Anthony Dominick Benedetto werd dus een wereldartiest, won uiteindelijk twintig Grammy’s en was een heuse household name in Amerika. Hij was daar net zo populair als die andere crooners Frank Sinatra, Perry Como en Dean Martin. Zijn eerste Grammy won hij in 1963 met I left my heart in San Francisco, zijn grootste hit, en de laatste kreeg hij in 2022 voor het album Love for sale met Lady Gaga.

Schulden en cocaïne

Komiek Bob Hope ontdekte de zanger, die toen als Joe Bari optrad. Onder zijn latere artiestennaam werd Bennett enorm populair in de jaren vijftig met het zingen van wat ze in de VS traditional pop standards noemen. Toen een decennium later de rock ’n roll in zwang kwam werd zijn muziek ineens stukken minder populair. Zijn huwelijk strandde, hij kreeg schulden en overleed in 1979 bijna aan een overdosis cocaïne.

Maar hij vond zichzelf steeds opnieuw uit, niet in de laatste plaats met het zingen van duetten met grote namen uit de Amerikaanse show business. Zo zingt hij op het album Duets: An American classic uit 2006 met onder anderen Barbra Streisand, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder en Celine Dion. Op het vervolg Duets II uit 2011 kwamen daar Amy Winehouse, Aretha Franklin, Mariah Carey en Lady Gaga bij. Frank Sinatra noemde hem ooit: ‘The best singer in the business’. En hij kon het weten.

Lees ook:

Sinatra voor de kleine beurs

Tony Bennett, dat was altijd een soort Sinatra for the poor, maar vergis je niet - zijn timing en croon-geluid doen in niets voor zijn grote voorbeeld onder.