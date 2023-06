Tom op de boerderij mist de seksuele spanning die het theaterstuk boeiend kan houden

Hij heeft mooie lange vingers met zwartgelakte nagels, Tom, de bezoeker die zomaar op een boerderij in het grote niets opduikt. Dit is geen Hollands kneuterboerderij, dat is meteen duidelijk. Er wordt uitgestrekt land gesuggereerd en bijna geen buren. Een bekrompen plek, waar de moeder des huizes niet weet – niet mag weten – dat Tom (Johannes Wirix-Speetjens) de geliefde van haar jongste zoon was. Haar dode jongste zoon, recentelijk op onduidelijke wijze overleden.

Dat zijn de ingrediënten van Tom op de boerderij gespeeld door Suburbia, stadsgezelschap van Almere.

Als die moeder (Oda Spelbos) wat beter op de handen van haar bezoeker had gelet, had ze meteen kunnen weten hoe de vork in de steel zat, maar in dit stuk van de Frans-Canadese auteur Michel Marc Bouchard leven de mensen angstvallig om elkaar heen. Ze gebruiken elkaar voor hun eigen gewin en zijn verder weinig aandachtig, weinig liefdevol.

Geen kinderlijk verhaal

Integendeel, de oudere broer Francis (Chiem Vreeken) heeft het eerste vriendje van zijn dode broertje bijna vermoord toen hij uit de kast probeerde te komen. Sindsdien zijn de meisjes bang voor hem, wat hem frustreert. Sterker nog, er komt na de begrafenis niemand meer langs. Er is alleen Tom. Geen kinderlijk verhaal dus, dit stuk met de zachtaardige naam.

Maar wat er dan wel mee wordt bedoeld, is ook niet helemaal duidelijk. Waarom toont Suburbia zo’n benepen, sadomasochistisch verhaal op die fraaie locatie in de stadsboerderij van Almere? Wat zou regisseur Albert Lubbers met dit stuk willen vertellen? Een thriller is het niet, want alle kaarten liggen binnen een kwartier op tafel.

Binnen de lijntjes kleuren

Gaat het over moeders die niet willen weten wie hun zonen zijn? Zonen die geheimen hebben? Gaat het over de dwalende Tom, die het prettig lijkt te vinden dat Francis hem mishandelt? Er wordt gepraat over homohaat en rouw, maar voelbaar wordt het niet.

Boven, op een richel, staat een vijfkoppig ensemble met het verhaal mee te musiceren. Black Pencil heten de vijf, en ze bespelen een interessante mix van blokfluiten, panfluiten, altviool, accordeon en percussie. Maar ze kleuren wel erg binnen de lijntjes. Wordt het gevaarlijk, dan klinkt de muziek gevaarlijk, schrikt het personage, dan schrikt de muziek ook.

Scène uit Tom op de boerderij. Beeld Bart Grietens

Geen tegenkleur in de muziek, weinig humor in het stuk. Om zo’n broeierig onbegrijpelijk web van menselijke instincten boeiend te houden, is er seksuele spanning nodig. Tom en Francis draaien dan ook met ontbloot bovenlichaam om elkaar heen, Tom trekt wel drie keer zijn broek uit en weer aan, maar het blijven afstandelijke scènes, die wegvallen tegen de bloederige ernst, de kadaverput, de opsluiting in een kofferbak.

Soms vlammen de acteurs even op, als de moeder haar eenzaamheid beklaagt, als Tom en Francis samen dansen. Een paar mooie momenten, het zijn er niet genoeg.

Te zien t/m 30 juli. Info: theatergroepsuburbia.nl

Lees ook: Theaterfestival laat het menselijke verhaal achter de boze boer zien

Theatermakers doken in het boerenleven en doen daar met drie verschillende voorstellingen verslag van tijdens het Karavaan Festival in de kop van Noord-Holland. Het publiek eet mee, op de plek waar ons voedsel vandaan komt.