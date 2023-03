Tom Egbers: de cultuur bij Studio Sport is niet goed

In het programma bevestigde Egbers dat hij drie jaar een affaire had gehad met een stagiaire van NOS Sport. En dat hij haar nadat de affaire was beëindigd in het bijzijn van meerdere collega's ‘de as van het kwaad’ had genoemd. “Ik erken dat ik die woorden - of woorden van die strekking - heb gebruikt. Dat had ik niet moeten doen.”

Maar volgens Egbers gebeurde dit omdat zij hem berichten bleef sturen, nadat de affaire was beëindigd. Toen zijn vrouw hierachter kwam, barstte de bom. En confronteerde hij de stagiaire bij NOS Sport. “Ik ontplofte en was ziedend, omdat ze dingen had gezegd die niet waar waren tegen mij en mijn vrouw. Toen heb ik deze woorden gebruikt. En dat had ik niet moeten doen.”

In het Volkskrant-artikel stond dat Egbers haar bleef pesten nadat de affaire uitging. En dat hij wanneer zij langsliep het handgebaar maakte waarmee je doet als je iemands keel doorsnijdt. Dit ontkent hij. “Ik ben niet iemand die aan doodsbedreigingen doet. Ik weet dat dit niet gebeurd is. Dat weet ik zeker.”

De NOS-presentator is naar eigen zeggen ook naar de hoofdredactie gestapt om dit aan te kaarten. “Ik dacht dat het een onwerkbare situatie zou kunnen opleveren. Ik wilde zelfs terugtreden bij Andere Tijden Sport. Na urenlange gesprekken kwamen we tot de conclusie dat het mogelijk was om te blijven. En zij ook. Ik kreeg van hen te horen: deal with it. Los het op.”

Cultuur bij NOS Sport

Egbers werd ook nog gevraagd naar de cultuur op de redactie van NOS Sport. De Volkskrant sprak met 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen van die redactie. Daaruit zou volgens de krant blijken dat er al lange tijd een cultuur heerst waarin vrouwen zich onveilig voelen en waarbij meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet serieus worden behandeld. Onder medewerkers heerst angst, sommigen voelen zich geïntimideerd door leidinggevenden en de hoofdredactie.

“Ik kan me er iets bij voorstellen dat mensen dat voelen. De cultuur bij Studio Sport moet veranderen, die is niet goed”, zei Egbers, waarna hij over zijn eigen ervaringen begon.

“Toen ik begon in de jaren ‘80 was het best pittig. De toenmalige hoofdredacteur werd zelfs weggepest door de zittende redactie. Hij werd beschimpt en het leven zuur gemaakt. Maar veel is sindsdien wat mij betreft ten goede veranderd. Zo werken er tegenwoordig meer vrouwen op de redactie dan in het verleden het geval was.”

Niet aan het werk

Eerder deze vrijdag maakte de NOS bekend dat Egbers de komende maanden niet aan het werk gaat voor NOS Sport. De presentator zou dat ‘in goed overleg’ met de directie hebben besloten. Egbers zei daarover hij zich ‘na vier decennia niet zomaar bij het grofvuil laat zetten'.

