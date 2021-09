Toer van Schayk neemt afscheid van Het Nationale Ballet met pure, ingetogen ‘Lucifer Studies’

Ballet

Toer

Het Nationale Ballet

★★★★

Gelukkig, Toer van Schayk kon na afloop van ‘zijn’ programma van Het Nationale Ballet zelf het applaus in ontvangst nemen. Met een stok en ondersteund door eerste solist Timothy van Poucke weliswaar, maar toch: daar was de dansmaker, schilder en beeldhouwer die aan het eind van de maand 85 jaar wordt en van wie we uit de vooraankondigingen wisten dat we zojuist naar zijn laatste première, ballet numero 56 in zijn oeuvre, hadden zitten kijken.

De Leonardo da Vinci aan de Amstel, zo genoemd vanwege zijn veelomvattende kunstenaarschap, stopt definitief met choreograferen en brak op de valreep zijn heup. Lucifer Studies creëerde hij daarom in de balletstudio’s van het Nationale Opera & Ballet vanuit een rolstoel. Insiders weten: Van Schayk legt van te voren alle bewegingen tot in elk bewegingsdetail minutieus vast door middel van getekende ‘poppetjes’. En nu, vijftig jaar later, heeft hij geen pas kunnen voordoen en is hij compleet afhankelijk geweest van zijn getekende voorstudies.

Een zee van uitgestrekte tonen

Het levert een ‘ingedikte’ en puurder-dan-pure Van Schayk-choreografie op, even stijlvast als smaakvol, waarin elke beweging betekenis en zeggingskracht heeft. Het ballet laat zich zien zoals de intens bescheiden Van Schayk zelf ook is: ingetogen, verinnerlijkt. Lucifer Studies onderga je in mysterie, niet in de laatste plaats door Joep Franssens’ muziekwerk Echo’s dat je in een zee van uitgestrekte tonen zuigt.

Zeven mannelijke dansers vertolken de val van de jaloerse Lucifer nadat God Adam heeft geschapen. Alleen de linkermouwen van de balletkostuums zijn felgekleurd, een verwijzing naar de vleugels van engelen. Ook de drie witte panelen in het decor refereren aan een goddelijk wezen, maar aangezien de belichting er vrij spel op heeft, verschiet de ‘hemel’ steeds van kleur.

Datzelfde geldt voor de bewegingstaal; Van Schayk boetseert zijn dansers van hoop naar wanhoop, van verlangen naar verval. Hier is een echte renaissanceman aan het werk, in het bezit van een overweldigende beeldende bagage. Hoekige armen en holle torso’s vormen piëta’s en allegorieën die een appel doen op ons onderbewuste. Een videoverschijning van God zorgt voor een dot vervreemding.

Sensuele mannenduetten

Je zíét zijn poppetjes als het ware voor je, maar al te bedachtzaam is Van Schayk allerminst. Vooral de sensuele mannenduetten tonen dat Van Schayk in wezen een humanist is. Van Poucke is de gedroomde Van Schayk-danser, maar alle dansers leveren topwerk.

Naast deze verrassend mooie première is Van Schayks 7de Symfonie uit 1986 op Beethovens gelijknamige compositie te zien. Lichter van toon en levendig van dynamiek is ook dit ballet een nieuwe generatie dansers op de huid geschreven. In eigenlijk wel de beste uitvoering ooit.

T/m 26 september. Op zaterdag 25/9 is er ook een livestream van het programma te zien.

Lees ook:

‘Dansers zijn dolblij met elke pas die je ze geeft’

Toer van Schayk zette Het Nationale Ballet mede op de kaart, maar zijn balletten werden na 1990 nauwelijks meer gedanst