Toen ik goed keek zag ik het: de lach van de VVD is een weglach-lach

Met Mark Rutte verliezen we niet alleen onze langstzittende, maar ook onze langst lachende premier. Het Journaal liet op de dag van zijn plotse vertrek nog even een paar memorabele lachbuien passeren: met Donald Trump, met Rita Verdonk en met Geert Wilders.

Geen grotere lachebekjes dan VVD’ers. Denk aan Gerrit Zalm. Of aan Annemarie Jorritsma en Erica Terpstra, door Marcel & Gijs onlangs raak getypeerd als ‘de Knabbel en Babbel van de VVD’. De VVD-lach is geen gewone lach, eerder een vulkaanuitbarsting. Als je de tv-beelden bestudeert, zie je dat de krater zo wijd opengaat dat je het lava - pardon, de huig - bijna kan zien trillen.

Erica Terpstra kreeg zelfs een ezel aan het schateren

Op sommigen werkt die lach aanstekelijk. Laatst zag ik een oude flard van Erica op reis, waarin Erica Terpstra met haar gebulder op een Marokkaanse markt zelfs een ezel aan het schateren kreeg. Wat maakt VVD’ers toch zo vrolijk? Lange tijd dacht ik: ze hebben het goed met zichzelf en de wereld getroffen. Aan hen kleeft niet het leed van de hele mensheid, zoals aan sommige linkse politici.

Maar nu ik de tv-beelden goed analyseer, kom ik tot een andere slotsom: het is een weglach-lach. Zoek het tv-fragment maar eens op waarin minister Zalm anno 1997 een Kamerbreed aangenomen motie schaterend afdoet met: “We voeren haar niet uit!” Achter hem zit staatssecretaris Terpstra al even hard te schuddebuiken. Ze steken de facto hun tong uit naar het parlement.

Rutte deed dat naar zijn aartsrivalen Verdonk en Wilders. En trouwens ook naar oud-president Trump. Nu kan ik dat in die drie gevallen goed begrijpen. Voor zijn schoffering van Trump ben ik Rutte zelfs eeuwig dankbaar.

Een bijna hallucinerende ervaring

Maar hij doet het ook naar gewone burgers. Kijk bijvoorbeeld Nieuwsuur terug van 12 maart 2021 en zie hoe de premier grijnzend een horecabaas beluistert die aan het coronabeleid ten onder dreigt te gaan. “U lacht!”, roept de wanhopige ondernemer. “Nou, niet om uw verhaal, hoor”, antwoordt Rutte. “Toch lacht u mij iets te vaak”, gaat de man gepijnigd door. “Ik lach om uw bevlogenheid. Ik hoop dat u weer VVD gaat stemmen”, sluit de premier af. Een verbijsterende, bijna hallucinerende ervaring om dit fragment terug te zien.

De weglach-lach van Mark Rutte.

In een YouTube-filmpje probeert wijlen Wim de Bie de weglach-lach te imiteren. Kaken wijd uit elkaar en daarna een oorverdovende salvo, zonder dat de ogen meelachen, dus net zoals bij Rutte. “Als je het zelf doet, weet je pas hoe raar het is”, concludeert De Bie. “Het is een holle lach, een lange neus naar de allerarmsten en hulpbehoevenden”, foetert de VPRO-ster.

Wim de Bie - ach, wat mis ik hem - had een vooruitziende geest. In 1997, toen niemand nog van Mark Rutte had gehoord, schiep hij een typetje dat sprekend op onze latere premier leek: een vlotte vent, prototype VVD’er, die al lachend, groetend en roepend door Laren banjert

Het is de heer Hafkamp, hoofd gemeentelijke immigratie, op jacht naar ‘nep-VVD’ers’, op wie het rijke dorp een ‘aanzuigende werking’ heeft. “We moeten de instroom van VVD’ers reguleren. Desnoods de gemeentegrenzen sluiten en alleen échte VVD’ers toelaten.” En dan weer die lege lach.

Ik zei het al: De Bie had een voorspellende blik. Het kabinet viel over de instroom van ‘nep-asielzoekers’. En Rutte nam lachend afscheid.