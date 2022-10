Toch nog maar een pizza van de onzichtbare koerier, want wat maakt die ene bestelling nou uit

Het meest schrijnende uit een NRC-artikel over ongedocumenteerde maaltijdbezorgers was de anekdote over een Uberkoerier die een misstand wilde aankaarten. De jongen meldde zich bij het kantoor van zijn werkgever om te vertellen over collega’s die met de gps sjoemelden. Uber wilde hem niet binnenlaten, niet die dag, niet de volgende. Wel hing er bij zijn tweede bezoek een briefje op de deur met een QR-code: koeriers konden vragen indienen bij een virtueel ondersteuningsteam.

Binnen de aandachtseconomie worden onze identiteit en status opgebouwd uit een spel dat draait om (on)zichtbaarheid. We laten zien waar we trots op zijn: een nieuwe baan op LinkedIn, een snel gefietst rondje op Strava. Op Instagram delen we alleen leuke vakantiefoto’s, niet de realistische beelden van een hotel dat tegenvalt. We verbergen consequent waar we ons voor schamen: onze schermtijd, onze online bestellingen, onze voorkeuren op YouPorn. Voor anderen, maar meer nog voor onszelf. Als je iets snel wegklikt, bestaat het dan nog?

We zien alleen wat we willen zien

Het verhaal van de Uberbezorger maakt duidelijk hoe deze online strategie ook steeds meer onze concrete leefomgeving gaat bepalen. We richten onze persoonlijke en collectieve biotoop zo in dat we alleen zien wat we willen. We laten ons huis via Helpling schoonmaken door een onzichtbare hulp. Haar naam hoeven we niet te weten, alleen haar reviews. We geven online aan dat de flitsbezorger onze bestelling bij de deur mag zetten, dat scheelt weer een ongemakkelijke interactie. Maaltijdbezorgers moeten voor de deur van het restaurant wachten op hun nieuwe bestelling, gasten willen tijdens het eten niet geconfronteerd worden met een onderbetaalde koerier.

Wat we vooral niet willen zien, is de kloof die de platformeconomie veroorzaakt. Met aan de ene kant mensen zonder verblijfsvergunning en zonder verzekering, die met gehuurde profielen via apps hun geld verdienen. Op geleende fietsen trappen ze door de regen, in een feloranje of -groene jas.

Het is heus zo erg niet

Aan de andere kant van die kloof: mensen die zich nét niet schuldig genoeg voelen voor die situatie om niet nog een bestelling te doen – want, wat maakt die ene pizza uit, die ene koerier, dat ene ritje? Mensen die de slachtoffers van hun gedrag zo efficiënt ­mogelijk uit hun blikveld bannen, zodat ze zichzelf kunnen overtuigen van het idee dat het heus zo erg niet is met dat hele systeem.

Uber bouwt in Amsterdam een nieuw Europees hoofdkantoor, een ‘ecovriendelijke campus’, volgens het bedrijf. 1500 werknemers uit tachtig landen zullen er hun intrek nemen en gebruikmaken van inpandige fitness- en wellnessvoorzieningen, de koffiebar en het restaurant. Dat die secundaire arbeidsvoorwaarden mogelijk zijn gemaakt door de duizenden koeriers die zonder enige vorm van bescherming door de stad crossen – vermoedelijk denken ze daar niet eens aan, die Uber-medewerkers. Waarom zouden ze. Vanuit hun ecovriendelijke toren kunnen ze die bezorgers toch niet zien.