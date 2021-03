Toch even naar The Stones-expositie? Nee, helaas, het Groninger Museum blijft dicht

Wie nog niet geweest is, heeft pech. The Rolling Stones-expositie in Groningen gaat op 18 april echt dicht. Online is-ie nog wel te zien.

“Kan ik niet stiekem toch even naar binnen? Ik ben een fan van het eerste uur.” Zeker vier van dergelijke verzoeken krijgt het Groninger Museum dagelijks. Helaas, het museum is en blijft voorlopig dicht. Net als alle andere musea. Het is bitter, slechts vier weken was de internationale expositie The Rolling Stones – unzipped over de wereldberoemde Britse rockband open toen de deuren alweer dicht moesten.

Twintigduizend mensen hadden geluk en zijn geweest. Duizenden potentiële bezoekers hadden pech. Het museum zelf had gehoopt op 200.000 mensen, dat zou quitte draaien betekenen. Zakelijk directeur Esther Moesker: “Dit is een blockbuster, normaal verdienen we ermee, net als met onze Bowie-tentoonstelling vijf jaar terug.”

Moesker heeft net nog even een rondje gemaakt langs de drie verdiepingen met Stones-vitrines en uitgestalde Stones-spullen. Het ligt er nog precies zo bij als toen het museum dicht moest, half december. “Ja, ook het spiegelei in de pan, de smerige afwas, het vieze beddengoed en de peuken in de asbakken van hun nagebouwde Londense flat. Over alles zit een soort coating, dus je ruikt niets. Dat zou ook een beetje vieze bedoening worden, haha.”

Expositie op reis

Alle vierhonderd originele objecten zijn vanaf eind juni in Marseille te zien. Waaronder het dagboek van Keith Richards, kostuums, posters, platenhoezen en zeefdrukken en schetsen van Andy Warhol plus de inventaris van de nagebouwde flat en de studio. Daarna reist de expositie door naar Canada. Een verlenging in Groningen zit er niet meer in. Schrale troost: er komt een veiling van enkele attributen, zoals de verlichte tongen – het Stones-logo. Na sluiting op 18 april wordt er meer over bekendgemaakt.

Het Groninger Museum heeft vorige week net als de Museumvereniging iedereen aangemoedigd de petitie ‘Open de musea’ te tekenen. Moesker: “Als ik de beelden zie van dat festival van afgelopen weekend in Biddinghuizen, denk ik: wij als musea zijn pas écht coronaproof. We hebben een goede luchtverversing, een perfecte routing, speciale mondkapjes en we hadden de openingstijden verruimd, van tien tot tien, om mensen geleidelijk toe te laten.”

Vip-rondleiding

Maar de petitie mocht niet baten. Dat is ook pech voor terminaal zieke Stones-fans voor wie het zien van de expositie de laatste wens is. In november en december is die wens van drie van hen gehonoreerd. Twee kregen via de Stichting Wensambulance een vip-rondleiding nog voor de expositie openging, een ander een keer om negen uur ’s ochtends. Museumdirecteur Andreas Blühm hoorde dat het voor één man te laat was, die nog zo graag had willen komen. Hij kreeg van de familie een foto van de kist met het Stones-embleem erop.

Via groningermuseum.nl is de expositie tot 18 april voor €9,50 nog online te zien.

Verschoven tentoonstellingen – van uitstel komt geen afstel, niet altijd Het was ‘de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit’, vorig jaar in Gent. Dankzij corona meteen ook de kortste: de show duurde van 1 februari tot 12 maart 2020, terwijl de expositie gepland was tot 30 april, 140.000 mensen liepen hun vooraf gereserveerde en betaalde bezoek mis. Verlengen van de tentoonstelling was geen optie: er waren kunstwerken van tachtig verschillende eigenaren geleend, die rekenden op snelle terugkeer van hun bezit. Corona walste dwars door de vaak lang tevoren geplande tentoonstellingsschema’s. Sommige exposities konden worden doorgeschoven: het Drents Museum verplaatste de grote Frida Kahlo-tentoonstelling naar eind 2021, het Amsterdamse Van Gogh Museum denkt de in 2020 geplande Gustav Klimt-tentoonstelling later te kunnen tonen. Tot die tijd vullen veel musea de agenda’s met tentoonstellingen van werk uit eigen, Nederlandse collecties. Eén uitzondering op die regel is het Teylers Museum in Haarlem. In september opende daar de eerste Nederlandse overzichtstentoonstelling met werk van John Constable, de Engelse landschapsschilder. Directeur Marjan Scharloo: “We hebben in mei, dus tijdens de eerste lockdown, heel bewust besloten de tentoonstelling toch door te laten gaan. We tonen veel schilderijen en tekeningen uit de collectie van de Canadese verzamelaar David Thomson. Hij vindt het heel belangrijk dat het werk in Nederland wordt getoond.” Zolang het museum dicht is, staat de kunst in het donker en veilig. Ook de andere bruiklenen konden langer blijven. Scharloo: “Alle musea zitten in hetzelfde schuitje, ook die in het buitenland.” De einddatum van de tentoonstelling staat nu op 30 mei − daarmee is het voor het Haarlemse museum meteen een van de langstlopende tentoonstellingen ooit. (Joke de Wolf)

