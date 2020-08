Toch een echte Rembrandt, zegt de boomdeskundige

Een boomdeskundige helpt een museum in Oxford bij onderzoek naar de echtheid van een Rembrandt.

Misschien is het tóch een echte Rembrandt, het schilderij ‘Hoofd van een man met baard’ dat lag te verstoffen in het depot van het Ashmolean museum in het Engelse Oxford. Het hout waarop het geschilderd is, kan worden getraceerd naar een eik die tussen 1618 en 1628 werd omgehakt in de Baltische staten. Op datzelfde hout schilderde Rembrandt het werk ‘Andromeda aan de rots geketend’ dat in het Haagse Mauritshuis hangt. Ook een schilderij van Jan Lievens, een portret van Rembrandts moeder, is op dat eikenhout geschilderd. Lievens en Rembrandt waren bevriend en werkten rond 1630 in Leiden.

Twijfels

In 1981 had het prestigieuze Rembrandt Research Project geoordeeld dat het paneeltje geen echte Rembrandt was en het museum verwijderde het toen schielijk van zaal. Maar een nieuwe curator, An Van Camp, zag het vijf jaar geleden voor het eerst en had haar twijfels. “Niemand wilde over het schilderij praten omdat het nep was”, vertelde ze de Britse krant The Guardian. Van Camp vond het werk heel goed passen in het oeuvre van de schilder. “Dit soort schilderijtjes maakte hij rond 1630 vaker in Leiden. Kleine studies van oude mannen met een peinzende, melancholische blik.”

Ze schakelde de vooraanstaande dendrochronoloog Peter Klein in, een ‘boomtijdkundige’ die de leeftijd en herkomst van hout heel precies kan vaststellen. Dat spoor leidde dus naar het atelier van Rembrandt in de juiste periode. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of het een leerling of de meester zelf was die het schilderde. Van Camp geeft het alvast weer een ereplaats in het museum. Woensdag wordt het toegevoegd aan een lopende expositie over de jonge jaren van Rembrandt.

Hoofd van een man met baard, Ashmolean Museum, University of Oxford Beeld Ashmolean Museum, University of Oxford

