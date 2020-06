Tivoli en Het Concertgebouw bereiden zich in hoog tempo voor op de versoepelingen

Theater- en concertzalen bereiden zich voor om zoveel mogelijk te profiteren van de nieuwe versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd.

Ook in theater- en concertzalen worden de maatregelen versoepeld. De zalen hadden zich juist voorbereid op honderd bezoekers per 1 juli, en nu blijkt dat maximum kan worden losgelaten. Met de strikte toevoeging dat de anderhalvemetermaatregel in acht moet worden genomen.

Het Concertgebouw in Amsterdam zou op 1 juli opengaan met twee concerten van een uur op een avond door de beroemde pianobroers Arthur en Lucas Jussen. Concertgebouwdirecteur Simon Reinink zegt dat de kaartverkoop voor de al uitverkochte concerten van de Jussens, en voor de negen andere die deze zomer al gepland stonden, wordt opgeschaald. “In onze Grote Zaal kunnen we in de nieuwe situatie 350 mensen toelaten. Als we een klein ensemble op het podium hebben, kunnen we het zelfs nog iets verhogen naar 372 bezoekers. Met 350 mensen krijg je uiteraard iets meer financiële ruimte, maar vooral is voor de musici en het publiek zo’n vollere zaal veel leuker.”

Organisatie in ‘overdrive’

Vanaf de eerste minuut toen geruchten van de verdere versoepelingen doorsijpelden, is de organisatie volgens Reinink in de overdrive gegaan. “We zijn meteen gaan kijken wat er mogelijk was. We volgen uiteraard de strikte protocollen, en ja, de triage bij binnenkomst zullen we uitvoeren. We zullen elke bezoeker volgens een vaste lijst ondervragen naar hun gezondheid.”

Maar iemand die een kaartje heeft voor het concert van de broers Jussen, en die met lichte koorts toch naar dat concert wil omdat hij een grote fan is, die zal dat toch niet aangeven als hem dat gevraagd wordt? Reinink: “Of triage bij binnenkomst zinvol is, dat moet je ons niet vragen. Dat is een vraag voor het RIVM.”

Ook Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg in Utrecht, is die mening toegedaan. “Bij reservering moeten mensen een vragenlijst invullen en als ze bij de zaal zijn krijgen ze nog extra vragen. Ik kan niet beoordelen of iemand dan ook echt gezond is. Onze zalen hebben in elk geval goede luchtverversing. Het aantal mensen dat we nu zouden kunnen ontvangen is eenvijfde van de capaciteit in een zaal mét stoelen, en eentiende in een zaal zonder. We hebben genoeg ingangen om de in- en uitstroom goed en veilig te reguleren. In de Grote Zaal kunnen we nu 300 tot 400 mensen kwijt.”

“We proberen zo snel mogelijk op te schalen”, vervolgt Bartelse. Het klassieke seizoen is bij ons helaas voorbij, maar er melden zich al veel popartiesten en bands. In juli hebben we concerten van Jett Rebel en DeWolff, daar gaan we uiteraard meer kaarten voor proberen te verkopen.”

Lees ook:

De cultuursector is wanhopig, waar blijft de hulp?

Het piept en kraakt door de coronacrisis in de cultuursector. In april vroegen grote instellingen het kabinet om hulp voor alle kunstenaars.