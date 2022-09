Tips voor het weekend: fotografie, Abba en groots locatietheater aan het IJsselmeer

DOEN

VERDRONKEN DORP – VAAREXCURSIE IN DE WIEDEN

Natuurmonumenten

Elke woensdag, vrijdag en zondag in september

Een torenspits steekt half uit boven het water. Het kunstwerk van Alphons ter Avest herinnert daar aan het verdronken dorpje Beulake, in het Overijsselse Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dat turfstekersdorpje verdween in een achttiende-eeuwse storm voorgoed onder water. Tijdens de vaarexcursie (van vijf kwartier) hoort u het wonderlijke verhaal en vaart u om de torenspits. Natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-de-wieden.

ZIEN

BREDAPHOTO FESTIVAL

Beeld Natacha de Mahieu

Theatre of Dreams, Breda

t/m 23 oktober

Van treinstation tot Grote Kerk en Foodhall: veel locaties vormen samen BredaPhoto, de grootste fotografie-tentoonstelling van de Benelux, met werk van ruim zestig fotografen. Er zijn ook filmavonden: Cinema of Dreams. Op 13 september speelt in Chassé Cinema de film Human, van de Franse (lucht)fotograaf Yann Arthus-Bertrand. Hij sprak duizenden mensen van allerlei plaatsen en culturen over levensthema’s en monteerde de gesprekken tot een film. Bredaphoto.nl.

HOREN

PODCAST SKIP INTRO

Dag en Nacht media

Wekelijks

Ze houden de serieliefhebbers deze nazomer flink bezig: de prequels House of the Dragon (Game of Thrones) en The Rings of Power (Lord of the Rings). Maar zijn die vele honderden miljoenen dollars goed besteed, en kunnen we van de hoofdpersonen houden? In Skip Intro praten Alex Mazereeuw en Anke Meijer wekelijks over de spraakmakende series van het moment. Luister via PodNL online of de app.

ZIEN

THE ENERGY SHOW – ZON, ZONNE-ENERGIE EN MENSKRACHT

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

t/m 5 maart 2023

Een wereld die draait op zonne-energie: hoe zou die zijn? Zonne-technologie is volop in ontwikkeling. In deze nieuwe tentoonstelling laat curator en ontwerper Matylda Krzykowski tientallen innovatieve voorbeelden zien. The Energy Show brengt werk van grote internationale kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers bij elkaar, en maakt deel uit van de allereerste editie van The Solar Biënnale in Rotterdam. Energyshow.hetnieuweinstituut.nl.

HOREN

ABBA ROCKS

Zoetermeer, Zwolle, Heerlen

16, 29 en 30 september

In een ‘dampende, dynamische rockshow’ speelt Abba Rocks de wereldhits van het Zweedse viertal met nieuwe energie. In de versie van zangers John JayCee Cuijpers (Praying Mantis, Ayreon) en Mirjam von Eigen (Elvis; The Wonder of You) en hun band klinken muzikale vrijheid door, spetterende gitaarsolo’s en een hammond-sound, terwijl het repertoire herkenbaar blijft. Nog te zien in Zoetermeer, Zwolle, Heerlen. Kijk op: poppodiumboerderij.nl, hedon-zwolle.nl, nieuwenor.nl

ZIEN

HET VERDRIET VAN DE ZUIDERZEE

Het Verdriet van de Zuiderzee. Beeld Ben van Duin

Orkater en Schouwburg De Lawei

De Hege Gerzen (Oudemirdum), Friesland

t/m 18 september

Laatste kans: dit poëtische, indrukwekkende muzieklocatietheater met groots decor aan het IJsselmeer, over de prijs van vooruitgangsdenken. De Afsluitdijk bracht veiligheid (geen overstromingen meer), betere verbindingen, nieuw land. ‘Maar met de bouw stierf een zee’, schrijft Orkater. De vissers en de vogels, palingen en zeehonden waren slachtoffer, beschreef Trouw. Zie Verdrietvandezuiderzee.nl.

ZIEN

POLDERMOCRO’S

Kaaskop of Marokkaan, of toch Kaasmaroc?

In ‘Poldermocro’s’ gaan zes jonge Marokkaanse Nederlanders op zoek naar hun wortels. Beeld

Een eindeloze zandwoestijn met duinen zover je kunt kijken en zeven miniatuur-kameeltjes die zich traag voortbewegen door de geeloranje vlakte. “Dit is wel iets anders, hé, dan de duinen in Egmond.”

In het nieuwe programma Poldermocro’s gaan zes jonge Marokkaanse Nederlanders op zoek naar hun roots. Veel van hen hebben last van een identiteitscrisis. Ze werden hier geboren, maar kregen thuis vooral de cultuur van hun ouders mee. Hier botsen ze op vooroordelen, en op vakantie in Marokko zijn ze toch echt Nederlander.

De makers selecteerden heel verschillende jongeren, van praktisch tot academisch opgeleiden, van actief moslim tot atheïst, van hoofddoek tot homoseksueel. Ze komen uit alle delen van Nederland en hebben elk hun eigen opvattingen over de traditionele Marokkaanse normen en waarden.

Thee met André Hazes

In Marrakech maken de jongeren kennis met tradities, hebben ontmoetingen met locals en voeren gesprekken over taboes. Zo is voor Ayoub dansen zijn lust en zijn leven, maar keurt de Marokkaanse gemeenschap zijn hobby af. Hij krijgt een middag les en volgens zijn leraar is dansen juist heel Marokkaans. Bij een optreden in het centrum zijn de reacties dan ook overwegend positief. Behalve bij een van zijn Nederlandse reisgenoten, die zich zichtbaar opgelaten voelt. Er ontstaat frictie, maar gelukkig drinken ze ’s avonds weer samen thee op het dakterras en zingen liedjes van André Hazes.

Poldermocro’s is een grappig en ontwapenend programma waarin de deelnemers meer leren over de echte Marokkaanse cultuur en kijkers een inkijkje krijgen in de ingewikkelde spagaat waarin deze jongeren zich bevinden. Vanaf 13 september om 21.55 uur te zien bij BNNVara op NPO 3.

Nienke Schipper

VOLGEN

STRUTHLESS – YOUTUBE

Hoe de wereldgeschiedenis zich ontvouwt langs de lijn van lettertypes

Beeld YouTube

U realiseert het zich misschien niet, maar de letters waar u nu naar kijkt, zijn ooit door iemand bedacht. Iemand heeft bedacht dat er een voetje aan de ‘t’ zit, en een dakje op de hoofdletter U. Iemand heeft bedacht dat de d en de b geen exacte spiegels van elkaar zijn, en dat deze letters geen onnodige tierelantijntjes hebben.

Dat laatste is waarschijnlijk een van de redenen dat u deze tekst in deze vorm leest in een krant, of op de website van een krant. Ook dat is weer door iemand bedacht en uitgekozen. En als u naar een advertentie of reclamebord kijkt, zien de letters er juist weer heel anders uit. Vrolijk met allemaal haakjes en lusjes. Of juist heel strak modern of klassiek. Extra rond, of juist hoekig.

Van de Romeinen tot Steve Jobs

Dat het maken en kiezen van lettertypes (of fonts) een kunst op zichzelf is, bewijst Campbell Walker in deze video op zijn YouTube-kanaal Struthless. De titel is niet voor niets: ‘History’s most overlooked invention’. De meest onopvallende uitvinding ooit.

Dit resulteert in een fascinerende en prachtig geproduceerde minidocumentaire van net geen 30 minuten, waarin Campbell stap voor stap de geschiedenis van het lettertype ontrafelt. Hij begint bij de oude Egyptenaren, gaat via de Romeinen en de monniken in de middeleeuwen naar de boekdrukpers, naar het postmodernisme, Andy Warhol, punk en Steve Jobs. Alsof de hele wereldgeschiedenis af te lezen is aan de ontwikkeling van lettertypes. En vindt u dat niet interessant genoeg, bekijk dan alleen het stukje over Comic Sans MS: ’s werelds meest gehate (én geliefde?) lettertype.