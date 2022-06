Tinkebell zet de baas van Tata Steel voor het blok met haar uitstootkunst

Kunstenares Tinkebell maakte kunst van uitstoot, dat vervolgens werd gekocht door de uitstoter: de baas van Tata Steel Nederland kocht werken van de kunstenares die zij maakte uit de giftige stoffen die het staalbedrijf dagelijks uitstoot.

Was het een charme-offensief, was hij werkelijk benieuwd naar haar kunst of moest hij wel? In elk geval kwam de CEO van Tata Steel Nederland, Hans van den Berg, begin deze maand met een delegatie anderhalf uur lang naar het hol van de leeuw: galerie Torch aan de Amsterdamse Lauriergracht.

Daar hangt het vol met werken van kunstenares Tinkebell, gemaakt uit het stof van zware metalen dat Tata Steel elke dag uitstoot. De expositie heet dan ook: Flora Tata Metallica.

Ophef veroorzaakte ze wel vaker met haar kunst. In 2004 verzamelde ze in een boek de haatmails die ze kreeg nadat ze haar kat tot handtas had verwerkt. Ze wierp daarmee de vraag op waarom het doden van koeien en varkens voor consumptie wel oké is, en het doden van huisdieren niet. Ook liet ze zich steriliseren vanwege haar zorgen over de overbevolking en het voedseltekort. Wat Tinkebell wil is ‘fouten in systemen’ aanpakken.

Grof schuurpapier

De 54 werken in de Torch Gallery - kleine, maar sommige ook anderhalf bij twee meter, variërend in prijs van 3000 tot ruim 10.000 euro - zien er op het eerste oog prachtig en onschuldig uit. Het zijn platte, gedroogde duinplanten die als negatieven wit zijn uitgelicht op een zwarte achtergrond. Maar als je er een aanraakt - dat mag van de kunstenaar - voelt die achtergrond aan als grof schuurpapier. Dat is de giftige stof die zij op haar zwerftochten door het gebied rond de hoogovens met een magneet heeft verzameld.

Tinkebell (43): “Het is stof die ik vele malen geëxtraheerd heb. Besef dat dit is wat mensen inademen. Ook kinderen. Weet je dat als kinderen lood inademen de groei van hun hersencellen remt of stopt? Die cellen ontwikkelen zich tot hun twintigste. Ze blijven nu dus dommer dan ze in potentie zijn.”

Het grote kunstwerk (Flora Tata Metallica #40), 120 cm doorsnee, dat Tata Steel aankocht. Beeld Torch Gallery

De expositie is actueler dan ooit. Eind vorige week maakte het RIVM bekend dat omwonenden van de staalfabriek relatief vaker last hebben van hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes. Eerder bleek al dat er 50 procent meer kankergevallen rond de hoogovens voorkomen dan gemiddeld. Zelf werd Tinkebell ook ziek van het werken met de Tata-stof. Ze blies die uit op de doeken, waarna ze misselijk werd en hoofdpijn en neusbloedingen kreeg.

Alles voor de kunst, vindt Tinkebell. “Het is voor mij een principekwestie. Waarom zou je jezelf moeten beschermen tegen duinzand? Bovendien, ik woon niet in Wijk aan Zee, als ik daar in mijn werk iets over ga zeggen is het nogal makkelijk. Ik vind dat ik moet weten en voelen waar ik het over heb.”

Hoe verliep eigenlijk dat bezoek van de Tata Steel-baas aan de galerie? Van den Berg moest komen en hij moest iets aankopen, vond Tinkebell van tevoren. Toegegeven, ze was van hem gecharmeerd en het viel haar op dat hij was aangedaan door haar werken en haar verhaal.

Semantische kwestie

“Hij vertelde hoe zijn bedrijf sinds twee jaar elke ochtend alle speeltoestellen laat schoonmaken in Wijk aan Zee en dat ze kraantjes hebben aangelegd waar kinderen hun handen kunnen wassen. Maar daarmee is de bodem nog niet schoon. Als je met een schep een gat maakt in de grond, wat ik heb gedaan, dan zie je aan de zijkanten zwarte strepen, als ringen in een boom. Dat is de uitstoot van jaren. Als je daar een magneet bij houdt, blijft die stof eraan vastzitten. Zware metalen dus.”

In haar columns in Het Parool en in interviews had ze Van den Berg uitgedaagd en voor het blok gezet. Allemaal op basis van het onderzoek dat strafadvocaat Bénédicte Ficq in gang heeft gezet. Ficq houdt Van den Berg persoonlijk verantwoordelijk voor de uitstoot van zijn bedrijf en het jarenlang uitblijven van maatregelen. Liefst ziet Tinkebell hem daarom een tijdje in de gevangenis belanden. Dat zou ook een precedent scheppen: zo kun je meer bazen van bedrijven met schadelijke uitstoot aanpakken. ‘Celstraf voor Hans van den Berg van Tata Steel’ luidde dan ook de kop boven een van haar columns.

Nee, blij was hij daar bepaald niet mee. “Hij vindt dat er een verschil is tussen verantwoordelijkheid en schuld. Het is een semantische kwestie. Ik heb hem voorgesteld dat als hij zich verantwoordelijk voelt, hij zich aangeeft bij de politie. Hij is zo laat begonnen iets te ondernemen. Eigenlijk pas toen Ficq en stichting Frisse Wind, die voor omwonenden opkomt, publiciteit zochten. Daardoor is het vertrouwen weg en zit hij met een volledig getraumatiseerde omgeving.”

Het kunstwerk (Flora Tata Metallica #38) dat op de werkkamer van Tata Steel-baas Hans van den Berg komt te hangen. Beeld Torch Gallery

Binnenkort brengt Tinkebell de twee kunstwerken die Van den Berg van haar heeft aangekocht naar hem toe. De kleine komt op zijn werkkamer te hangen. De grote in een gemeenschappelijke ruimte waar ook werknemers ernaar kunnen kijken. Zij worden op feestjes en in sportkantines steeds vaker geconfronteerd met gedoe rond het bedrijf, vertelt Hans van den Berg (60) aan de telefoon. “Dat was drie jaar geleden heel anders. Vergeet niet, ook wij maken ons zorgen.”

Hoe kijkt hij terug op het bezoek? Het gaf ‘stof tot nadenken’, zegt hij. “Het was een confronterend en ongemakkelijk gesprek. Maar ook waardevol. Tinkebell gaf een scherp beeld van hoe de buitenwereld ons ziet.”

Schadebeperking

En, gaat hij zichzelf nog aangeven bij de politie? “Dat ga ik niet doen. Er loopt een onderzoek van het OM, nadat 1100 bewoners uit de IJmond aangifte hebben gedaan. Ja, ik weet het en ken de aanklacht. Ik word verantwoordelijk gehouden voor het niet-sluiten van het bedrijf. We zullen verantwoording afleggen bij het bevoegd gezag, maar ik zie geen directe aanleiding om mezelf nu aan te geven. Ik ben natuurlijk verantwoordelijk, maar we handelen naar eer en geweten. We houden ons aan de wet.”

Van den Berg vertelt dat hij de werken ook heeft gekocht als ‘een soort communicatiemiddel’. “Zo word ik er voortdurend aan herinnerd dat we alert moeten blijven. Als Tinkebell hier komt, ga ik haar ook nog eens uitleggen dat we veel meer doen aan schadebeperking dan algemeen bekend is. Wij nemen veel verschillende maatregelen, zo komen er bijvoorbeeld hoge windschermen om een deel van ons terrein. Daardoor zal de uitstoot vanaf 2023 met 65 procent afnemen. En vanaf 2028 kunnen we staal produceren op basis van waterstof.”

Tinkebell heeft nog iets voor Van den Berg in petto. Ze noemt het ‘een cadeau’. De komende vijf jaar geeft zij elk half jaar een uur van haar tijd om met hem af te spreken, om steeds weer te zeggen dat er geen tijd te verliezen is. Van den Berg lacht. “Natuurlijk is ze welkom.”

De expositie Flora Tata Metallica van Tinkebell is t/m 18 juni te zien in Galerie Torch in Amsterdam, info torchgallery.com

Lees ook:

Tinkebell: Geloof nooit dat iets onmogelijk is, alles kan

In tijden van corona vertellen meer en minder bekende Nederlanders over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. Vandaag: kunstenaar Katinka Simonse, ook wel bekend als Tinkebell.