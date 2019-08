Tina Turner hoopte op een kalm Zwitserleven. Het liep anders

Na een turbulent leven dacht Tina Turner rust te vinden in een kasteel aan een Zwitsers meer. Het mocht niet zo zijn.

De bekendste Zwitserse artiest is zonder twijfel Tina Turner. Nee, ze is niet zoals haar talloze collega’s, die om financiële redenen een tweede, derde of vierde woning hebben in het belastingparadijs. Voor Tina is het haar thuis. Zes jaar geleden deed ze het inburgeringsexamen en leverde haar Amerikaanse paspoort in. De 79-jarige zangeres woonde toen al twintig jaar in Küsnacht, in Chateau Algonquin met uitzicht op het meer van Zürich. Ze doet haar boodschappen bij de plaatselijke delicatessenwinkel en ze sponsorde de kerstverlichting in de winkelstraat. De boot van de reddingsbrigade, die ze officieel te water liet, draagt haar naam. Nutbush, Tennessee is er heel ver weg.

Tina hoopte in Küsnacht rustig van haar oude dag te kunnen genieten. In 2013 had ze zichzelf officieel met pensioen gestuurd en na de beslissing om Zwitser te worden, hakte ze nog een belangrijke knoop door. Ze accepteerde eindelijk het huwelijksaanzoek van de liefde van haar leven, Erwin Bach, een 16 jaar jongere Duitse muziekproducent met wie ze al sinds 1986 samen is. Het was een prachtig feest in de tuin van hun chateau. Oprah Winfrey was eregast en de bruid zong een duet met Bryan Adams.

Erwin Bach en Tina Turner. Beeld REUTERS

Tina mocht drie maanden genieten van haar sprookje. Toen kreeg ze een beroerte. Tijdens onderzoeken bleek ook nog eens dat haar nieren op halve kracht werkten. Ze begon met revalideren en moest medicijnen slikken tegen hoge bloeddruk, wat de energieke diva totaal niet beviel – ze werd er ontzettend suf van. Een Franse homeopaat leek uitkomst te bieden. Hij adviseerde haar te stoppen met de medicijnen die haar lichaam ‘vergiftigden’. En inderdaad, zonder de pillen voelde Tina zich al snel een stuk beter. Maar een jaar of wat later schrok haar reguliere arts zich wild. Tina’s nieren waren door de hoge bloeddruk volledig aangetast. “Door mijn domheid was het opeens een zaak van leven of dood”, schreef ze in haar memoires, getiteld ‘My Love Story’.

Beeld Getty Images

Ze had een donornier nodig, maar in Zwitserland zijn de wachtlijsten net zo lang als hier. Toen stelde Erwin voor een nier aan haar af te staan. “Ik probeerde het hem uit zijn hoofd te praten. Hij is zoveel jonger. Ik zei: ‘Lieverd, denk aan je toekomst.’ Maar hij zei: ‘Jouw toekomst is mijn toekomst.’” Zo kreeg een ellendige situatie in 2017 toch nog een gouden randje. Voor even. Toen Tina nog maar nauwelijks hersteld was van de transplantatie, sloeg het noodlot alweer toe. Vorig jaar pleegde haar oudste zoon Craig zelfmoord. “Mijn droevigste moment als moeder”, schreef ze bij een foto op Instagram waarop te zien is hoe ze zijn as boven zee uitstrooit.

Tina was al op haar 18de moeder geworden. Toen ze later een relatie kreeg met Ike Turner vormden zij en Craig met de twee zonen van Ike en hun gezamenlijke zoontje een gezin. Een ongelukkig gezin, zoals bekend. Craig moest regelmatig toezien hoe zijn moeder door zijn stiefvader door het huis geslagen werd.

Tina met Ike Turner. Beeld ANP

Craig had het schijnbaar best voor elkaar – hij was makelaar in Los Angeles. “Hij moet ontzettend eenzaam geweest zijn”, zei Tina een maand geleden tegen journaliste Gayle King. “Maar ik weet dat hij nu op een betere plek is. Dat denk ik echt.”

Als ze uitkijkt over het meer van Zürich voelt ze zich vredig. Het idee dat ze de controle heeft over haar leven, heeft ze overboord gezet. Een uitspraak die ze graag aanhaalt in dit verband: “Als je God aan het lachen wilt maken, moet je Hem jouw plannen vertellen.”

