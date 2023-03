Tiktokster Auri Kananen krijgt zelfs de smerigste huizen weer helemaal schoon

Hoe viezer hoe beter, vindt Auri Kananen. Ze legt haar schoonmaakavonturen vast op TikTok.

Stoffige vloeren, aangekoekte ovens, bergen met afval of koelkasten die drie (!) jaar niet zijn geopend. De Finse Auri Kananen (30), beter bekend als the queen of cleaning, krijgt alles schoon. ‘Vuil is als een vriend’, zegt ze op TikTok. ‘Het is altijd leuk om elkaar weer te zien en vooral ook als die vriend weer vertrekt.’ Ze deelt video’s waarin ze vieze huizen van onder tot boven schoonmaakt.

Achter elk huis zit een verhaal. Zo is er de woning van een vrouw die na haar scheiding in een depressie raakte. Het vuil stapelde zich op, tot ze er klaar mee was en de hulp inschakelde van Kananen. Die helpt wanhopige huiseigenaren gratis en voor niets, al heeft ze wel wat lucratieve sponsoren die haar schoonmaakmiddelen geven en haar reis betalen.

Glimmen zonder krassen

Waarom Kananen zo van schoonmaken houdt? Tja, ­laten we zeggen dat ze de schoonheid ervan inziet. Ze vertelde onlangs aan de Daily Mail over een bijzondere vondst. ‘Ik zag in een koelkast een zak sla liggen die was veranderd in een bruine vloeistof. Dat was cool.’

Haar miljoenen volgers bekijken alles met ingehouden adem. Al raakt niet ­iedereen geïnspireerd om ook te gaan schoonmaken. ‘Gooi het huis maar tegen de vlakte en begin opnieuw’, schrijft iemand onder een ­video.

Tot slot nog wat tips van schoonmaakkoningin: laat schoonmaakmiddel eerst ­inwerken voordat je met een schuurspons aan de slag gaat, los kalk op een douchekop op met wat azijn, en meng afwasmiddel met bakpoeder om een aangebrand fornuis schoon te maken. Het gaat glimmen, zonder dat je krassen krijgt.

