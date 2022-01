Tientallen jonge vrouwen waren vogelvrij bij The Voice

Er is weinig over van de grootste talentenjacht van Nederland na de langverwachte uitzending van Boos. Volgens Fons van Westerloo, oud-directeur van RTL en SBS, is het ongelooflijk dat er bij The Voice of Holland jaren zo’n cultuur heeft geheerst waarin dit gedrag van mannen mogelijk was én dat ze ermee wegkwamen.

De aflevering kwam gisteren om vier uur online en was binnen enkele uren al bijna 4 miljoen keer bekeken. Kijkers zagen hoe tientallen vrouwen hun verhalen vertelden. Anoniem, want ze zijn nog steeds bang voor de persoonlijke en juridische consequenties. Vooral coach Ali B zou zich volgens de verhalen hebben misdragen. De rapper waande zich onaantastbaar en zou tientallen vrouwen hebben gedwongen tot seks, kandidaten van The Voice maar ook buiten dat programma.

Meegelokt naar zijn studio

De vrouwen vertelden dat Ali B beloofde hen groot te maken in de muziekwereld, en zo zijn machtspositie gebruikte om hen te misleiden, te betasten en zelfs te verkrachten. Een vrouw vertelde hoe de rapper haar meelokte naar zijn studio in Almere en daar tegen haar wil seks met haar had. Toen zij hem achteraf vroeg of hij dit wel vaker deed, antwoordde hij bevestigend en zei dat het geen zin had om het te melden, want ‘niemand gaat je geloven’. Zij is een van de twee vrouwen die aangifte heeft gedaan tegen de rapper.

Daarnaast waren er tientallen belastende getuigenissen over andere mannen die betrokken waren bij de productie van de grootste talentenjacht van Nederland. Over een van de regisseurs van het programma kwamen 15 meldingen binnen. Zijn naam werd niet genoemd, maar het zou vooral over ongepaste opmerkingen en berichten gaan.

Over bandleider Jeroen Rietbergen deden 19 vrouwen melding van ongepast gedrag, zowel medewerkers als kandidaten. De ex-vriend van Linda de Mol heeft zijn daden inmiddels toegegeven. John de Mol wist al in 2019 van de misdragingen, maar vond een waarschuwing aan het adres van zijn zwager genoeg. “Het was mij niet bekend dat het om meerdere vrouwen zou gaan. Hij werkte al elf jaar voor The Voice en we hebben verder nooit één klacht gekregen.” De Mol oogstte gisteren kritiek omdat hij stelde dat vrouwen na ongewenst gedrag vooral zelf aan de bel moeten trekken.

Om haar billen aan te raken

Zanger en The Voice-coach Marco Borsato zou tenminste zes jonge vrouwen ongevraagd en langdurig hebben betast. Een kandidate van The Voice Kids was 14 jaar toen hij haar tijdens een barbecue meerdere keren opgezocht om haar billen aan te raken. “Iedereen op de werkvloer wist dit soort dingen, maar ze hielden elkaar de hand boven het hoofd”, verklaart een getuige.

Programmamaker Tim Hofman van BOOS.

Aan het einde van de aflevering kreeg De Mol uitgebreid de gelegenheid om te reageren op de uitzending van Boos. Behalve over die ene affaire van bandleider Rietbergen zei hij niets te hebben geweten van de misstanden bij het programma waarvoor hij tot 2020 verantwoordelijk was. “Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte om hun mond open te trekken”, aldus De Mol.

Voor hij beslist of het programma ooit nog terug op de buis komt, moet eerst de volledige waarheid boven tafel, zegt De Mol. Media-historicus Bas Agterberg denkt dat een talentenshow-format als The Voice wel blijft bestaan. “Een wereldwijd bekend format gaan ze niet te grabbel gooien. Als het format in Nederland verdwijnt, komt er een nieuw format dat er verdacht veel op lijkt.”

Ook Maaike Bos, tv-columnist bij Trouw, denkt dat de belangen te groot zijn. “Vervang het team en zorg voor betere controle en dan zie ik het op den duur wel weer terugkomen. Herinneringen slijten door tijd en kijkers zijn best kort van memorie.”