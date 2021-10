Thijs Boontjes op tournee met het werk van Bram Vermeulen: ‘Zijn teksten zijn nog steeds zo raak’

Zou hij het hebben vermoed? Dat zijn liederen jaren na zijn dood mensen nog zo zouden raken? Dat sommige van zijn teksten eeuwigheidswaarde hebben, gisteren geschreven lijken te zijn? Je zou het Bram Vermeulen (1946-2004) hebben gegund, want zijn leven was een flinke worsteling, zo blijkt uit zijn dagboekfragmenten die nu gebundeld zijn. Erkenning was niet vanzelfsprekend na zijn breuk met Freek de Jonge, met wie hij in de jaren zeventig cabaretgroep Neerlands Hoop vormde. Als muzikant werd hij in België altijd beter begrepen, daar verkocht hij vier keer meer cd’s dan hier.

Wellicht is het tijd voor een kentering. Op de dag dat mensen afscheid konden nemen van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries liet het programma Op1 recente beelden zien van De Vries in tranen om het lied Het Jongenshart van Bram Vermeulen. Een lied dat helemaal over hem ging, vond hij. ‘Dat schreeuwt van grote daden. Dat schreeuwt van hete nachten (...) dat zucht van onbegrepen. Dat tiert van nu of nooit.’

In 2014 bewerkte rapper Akwasi teksten van Vermeulen en hij trad ermee op. Nu is het muzikant Thijs Boontjes – elke werkdag te horen bij Sander Hoogendoorn in de ochtendshow van 3FM – die Vermeulens werk uitdraagt. Hij snapt dat Vermeulen vond dat je het over zijn liederen moest hebben, niet over ‘liedjes’. “Als muziek met zoveel zorg in elkaar is gezet en zo staat als een huis, doe je het tekort door het liedjes te noemen. Ik ben er bij mezelf iets minder streng op. Ook omdat ik een ander soort artiest ben.”

Boontjes (33) maakt zelf dansbare Nederlandstalige liedjes – sinds 2015 solo – en speelt toetsen in zijn eigen Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, vorig jaar nog de huisband in talkshow M. Eerder was hij toetsenist in de band van Douwe Bob en Anouk.

Zelf heeft hij Vermeulen nooit meegemaakt. Boontjes was 17 toen Bram overleed. “Ik was te jong, of er te laat bij, het is maar hoe je het bekijkt. Maar nu ik hem heb ontdekt, merk ik dat ik een beetje zendingsdrang ontwikkel. Iedereen moet het horen.”

In januari gaat hij op tournee met repertoire van Vermeulen. “Ik dacht toen ik mijn tournee aankondigde dat ik alleen respons zou krijgen van oudere mensen, maar ook jongeren blijken enthousiast over hem. Laatst vroeg een hippe vrouw, twintiger, me: ‘Je doet toch wel zijn nummer Verlangen?’”

Groter dan Van Roozendaal en Shaffy

Zelf haalt Boontjes troost uit het werk van Vermeulen en hij wordt er vrolijk van. “Bij Ramses Shaffy heb ik dat ook, maar die heeft ook liedjes die ik minder goed gelukt vind. Wat dat betreft heb ik Vermeulen hoger zitten. Hij, Maarten van Roozendaal en Shaffy zijn voor mij de grote drie, in die volgorde. Qua tekst en muziek. Bij Vermeulen vind ik ook zijn New Orleans-klanken mooi, die Randy Newman-achtige pianomuziek.”

Boontjes houdt van Vermeulens stelligheid: “Ik vind het zo knap hoe hij zijn teksten schreef, het zijn rake klappen die hij uitdeelt. Vaak existentiële dingen die je als artiest simpel wilt benoemen, maar vaak lukt dat niet. Ik schrijf ook mijn liedjes zelf, net als hij in het Nederlands, dan maak je het jezelf al best moeilijk. Vooral om het kloppend te krijgen, en de boodschap er goed in te fietsen. Vermeulen lukte dat wel, altijd precies tussen aan de ene kant pathetische rommel en aan de andere kant het te directe kroeggevoel. Ik loop daar zelf altijd mee te klooien. Mijn grootste angst is om pathetisch te zijn, dus dan trek ik die tekst liever de vrolijke kant uit.”

Het nummer Testament en vooral De steen van Bram Vermeulen worden veel gedraaid op uitvaarten. “Ze staan inderdaad in de Mieke Telkamp-lijst, zeg maar. Als mensen hem daarvan kennen, wil ik zeggen: er is nog zoveel meer! De beuk erin is een van mijn favoriete nummers. Alles waar het leven om draait en wat het leven kan relativeren, zit erin. Wat hij mensen ook meegaf: blijf nadenken, wees geen kuddedier. Hij was zelf iemand die heel wat af tobde en piekerde. Misschien kun je dan pas dit soort liederen schrijven.”

Het leven van Boontjes verloopt iets kalmer. “Ja, vergeleken met hem wel. Maar als het om de liefde gaat, heb ik mijn portie ook wel gehad. Ik hoorde trouwens dat hij zijn hartenpijnballade Rode wijn – de hymne van de gescheiden man – schreef toen het net wel weer aardig met hem ging. Dat nummer was meer geënt op herinneringen en het gedoe waar een vriend van hem inzat. Als artiest kun je altijd putten uit andersmans leed.”

Thijs Boontjes speelt Bram Vermeulen, landelijke tournee vanaf 7 januari, info en kaarten: ntk.nl

Bram! Bekende artiesten brengen een ode aan Bram Vermeulen op 8 en 9 oktober in De Cultuurkoepel in Heiloo om 20.30 uur. En in de Kleine Komedie Amsterdam op 10 oktober om 16.00 en 20.15 uur.

De methode Bram Vermeulen: twijfelen, doordraven Wat dreef Bram Vermeulen, waarmee worstelde hij, wat hield hem bezig? Voor wie een kijkje wil nemen in het hoofd van deze veelzijdige artiest is er nu ‘Het Eeuwig Jongenshart‘, een bundeling van zijn dagboeken. Samensteller is Just Enschedé (74), die in de jaren zeventig manager was van Neerlands Hoop. Enschedé maakte een keuze uit maar liefst 16.000 fragmenten, die Vermeulen gedurende twintig jaar schreef. Zijn eerste dagboek begint op 23 augustus 1984, hij is dan 37. Vermeulens huwelijk is voorbij en zijn carrière zit in het slop. In de twintig jaar waarin hij daarna blijft schrijven, laat hij zich kennen als een gevoelige observator en een rusteloze maker. Zo schrijft Vermeulen op zondag 10 mei 1987: “Zo vreemd om steeds niet zeker te weten of wat je gemaakt hebt goed is. Bijzonder, draagkracht heeft, bijdraagt. De wereld een beetje meer waard maakt. De neiging om door alsmaar te blijven toevoegen alles te dekken. Behoorlijk onverantwoorde methode, doordraven, onzekerheid voortdurend omgezet in energie. (...)” En in 2003: “Er moet altijd wat. Ik denk alleen van doen te genieten. Bezig wezen. Het lijkt meer en meer op wanhoop. Dwangmatig. Obsessief. (...) Het Eeuwig Jongenshart – dagboeken van Bram Vermeulen, Nijgh & Van Ditmar, € 24,99 | 480 pag.

