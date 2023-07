Theo Maassen, de nieuwe presentator van Zomergasten, is net zo gevaarlijk als lief

Cabaretier en acteur Theo Maassen (56) als de nieuwe interviewer van Zomergasten? Een gewaagde keuze van de VPRO, was de algemene reactie, want Maassen heeft het imago van bad boy. Maar klopt dat beeld wel?

“Een dappere beslissing van de VPRO, omdat hij een uitgesproken figuur is. Maar hij kan het. Theo kan héél goed interviewen.” Cabaretier en vriend Peter Heerschop was vrolijk verrast dat de VPRO de keuze liet vallen op Maassen als nieuwe presentator van het tv-programma Zomergasten. “Hij neemt wel zijn historie mee, je kent hem van zijn uitspraken en acties. Daar zit straks wel Theo Maassen!”

De ‘acties’ waar Heerschop aan refereert is een behoorlijke lijst met voorvallen waarmee Maassen tijdens zijn carrière het nieuws heeft gehaald. Een kleine greep: een vrouw onzedelijk betasten, een fotocamera slopen en de Uefa-cup van PSV stelen.

Onlangs nog zat er in Vlaanderen een peuter van drie bij een show van hem in de zaal. Hij stuurde moeder en kind weg, maar omdat het voorval gefilmd was, kwam het uitgebreid in het nieuws. “Dat was toevallig in de week dat er ook veel te doen was op sociale media over de Week van de Lentekriebels, waarbij kinderen op de basisschool seksuele voorlichting krijgen,” zegt Heerschop. “Ik weet nu nog steeds niet zeker of dit voorval echt zo gebeurd is of dat het gewoon een geweldige act van Theo is geweest. Hij kan zomaar een vriendin met een te jong kind in de zaal hebben gezet. Om een statement te maken.”

Schaap in wolfskleren

“Dat is het bij Theo, je weet nooit precies hoe het zit. Inmiddels ken ik hem lang genoeg om dit wel te weten: hij is net zo gevaarlijk als dat hij lief is. Je kunt zeggen: hij is een wolf in schaapskleren, maar hij is eigenlijk ook een schaap in wolfskleren.”

Hoe dan ook staat Theo Maassen niet bepaald bekend als een zachtzinnige cabaretier. Zijn grappen kunnen hard, grof en confronterend zijn en hij zet zijn publiek graag op het verkeerde been. Hij verontrust liever dan dat hij vermaakt en hij ‘desoriënteert’ liever dan dat hij duidt. En daar komt dat slungelige lange lijf met die even aandoenlijke als vervaarlijke kop nog bij.

In zijn shows kun je zien dat hij zich oprecht kwaad maakt over wat er gebeurt in de wereld. Keer op keer fileert hij messcherp de tijdgeest in zijn voorstellingen. Hij is breed geïnteresseerd, leest veel, ziet veel en is ook een vaste brievenschrijver naar bijvoorbeeld de Volkskrant.

Uitgesproken mening

Hij heeft een uitgesproken mening, zegt ook collega en comedian Peter Pannekoek, die hem vooral kent van de Comedytrain, het collectief van stand-upcomedians waar Theo Maassen in 1990 als eerste lid van werd en dat comedycafé Toomler als thuisbasis heeft.

Pannekoek: “Theo heeft zeker eigen ideeën en die kan hij absoluut niet verbergen. Als iemand het tegenovergestelde beweert van wat hij denkt, vindt hij het leuk om in discussie te gaan. Daarnaast gebruikt hij de tactiek, ook in het echte leven trouwens, om te ontregelen. Toen ik in zijn podcast Ervaring voor beginners te gast was, spraken we elkaar net na mijn optreden in Breda. Hij doet de introductie, zegt dat het leuk is dat ik hem heb uitgenodigd en dan vraagt hij: ‘Waarom mocht ik niet mee-eten vooraf?’ Daarmee laat hij je weten: wees scherp, het kan alle kanten op.

“Ik denk dat hij dat ook bij Zomergasten zal doen. Maar er zijn twee soorten: je kunt op een leuke manier ontregelen of je kunt ontregelen ten koste van het format. Theo heeft veel respect voor de gasten en het programma, dus ik denk dat hij het ontregelen alleen zal gebruiken als hij zelf denkt: er moet nu iets gebeuren.”

Vliegende start

Theo Maassen wordt geboren in Oegstgeest, maar het gezin verhuist, na een jaar Duitsland, naar het dorpje Zijtaart in Brabant. Zijn vader werkt als inkoper bij de Mars-fabriek in het naburige Veghel. De kinderen zijn buitenbeentjes op school, want de familie is niet katholiek en bovendien import van boven de rivieren. Theo is de middelste van drie kinderen. Hij heeft nog een oudere zus, Judith, die romanschrijfster is en sinds een jaar of twintig ook zijn impresario.

Zijn jongere broertje Rudy is al in 1985, hij is dan 16 jaar oud, overleden aan leukemie. Ook zijn beide ouders zijn gestorven aan kanker. Daarover vertelde hij in zijn voorstelling Tegen beter weten in (2005), met de huisraad van zijn ouders als decor.

In zijn jeugd zijn André van Duin, Van Kooten en De Bie en Neerlands Hoop, het duo van Freek de Jonge en Bram Vermeulen, zijn grote inspiratiebronnen. Hij doorloopt de havo en doet daarna auditie bij de Toneelschool Maastricht, waar hij wordt afgewezen. Bij de Eindhovense Academie voor Drama wordt hij wel aangenomen. Hij ontmoet daar Hans Teeuwen en zijn leermeester en latere regisseur Martijn Bouwman. Bouwman moedigt hem aan om zijn eigen teksten te gaan schrijven.

In het laatste jaar van zijn opleiding wint Theo Maassen het Groninger Studenten Cabaretfestival en het Rotterdamse cabaretfestival Cameretten. Ook wordt hij lid van Comedytrain.

Dat is de vliegende start van een carrière, die inmiddels elf grotendeels bejubelde theaterprogramma’s heeft opgeleverd. De tournee van zijn laatste show Onbekend terrein sloot hij vorige week af. Het tekent hem dat hij op zijn site naast allerlei lovende woorden over die voorstelling ook prominent een citaat opnam uit de recensie in Trouw (twee sterren): ‘Inhoudelijk wel erg dunnetjes’.

Bovenop de cabaret-Olympus

Naast al die cabaretprogramma’s acteert hij vanaf 2000 in verschillende films en series. Ook als acteur is hij succesvol: voor zijn rol in TBS (2008) wordt hij genomineerd voor een Gouden Kalf. En dan? Wat als je bovenop de cabaret-Olympus zit, gewaardeerd wordt als acteur en eigenlijk alles hebt bereikt?

Dan zorg je dat je je talenten nog verder ontwikkelt: in 2018 regisseert hij zijn eerste film, Billy. Ook wordt hij een leermeester voor de jongere generatie comedians van Comedytrain. En begin dit jaar geeft hij bijvoorbeeld een masterclass aan de zes halvefinalisten van het Amsterdams Kleinkunst Festival. Een gevarieerde groep makers met onder andere iemand van het conservatorium en een duo dat aan modern variété doet.

Niet echt in Maassens straatje, zo op het eerste gezicht. Maar hij blijkt een zorgvuldige coach, die de kandidaten probeert te bevestigen in hun eigenheid. En passant deelt hij een paar theaterwetten met de zaal. De kandidaten spelen eerst hun stukje zoals ze het altijd deden en daarna volgens de aanwijzingen die Maassen ’s middags met ze doorgenomen had. Het verschil is soms verbluffend. En juist bij het liedje van de conservatoriumjongen en de variété-act kan hij het meest betekenen met zijn commentaar.

Verdieping

Maassen zoekt daarnaast naar verdieping in zijn podcastserie Ervaring voor beginners, waar hij in de zomer van 2020 mee begint en waarvoor hij inmiddels ruim tachtig makers geïnterviewd heeft. Van collega-cabaretiers als Herman Finkers, Tim Fransen en Sanne Wallis de Vries tot tv-persoonlijkheden Eva Jinek en Sonja Barend. Maar ook oud-bondscoach Guus Hiddink, fotograaf Erwin Olaf en regisseur Norbert ter Hall komen langs. Een uur lang – de kookwekker loopt mee – ondervraagt hij ze over de kunst van het maken.

Hij toont zich daarin een onderzoekende en nieuwsgierige interviewer. Peter Heerschop: “Hij zit daar niet om zichzelf te promoten. Hij gaat die gesprekken in om er zelf iets van op te steken.” Dat beaamt Peter Pannekoek: “Er komt genoeg brood op de plank, dus hij doet dit omdat hij het leuk vindt. Bovendien komt hij in bijna elk gesprek met een mooie metafoor, vaak over het vak. Ik heb ze zelf vaak voorbij horen komen tijdens de evaluaties die we als comedians onderling hebben na ons optreden in Toomler.

“Theo is een comedian die het fijn vindt om tijdens de opzet van de grap pas op het laatste moment te kiezen wat de grap wordt. Zeker in de ontwikkelingsfase van een nieuwe voorstelling. Hij had dan een keer als voorbeeld dat hij vroeger handbalde en bij wijze van training op een lantaarnpaal afrende. Hij mocht dan van zichzelf pas zo laat mogelijk beslissen of hij naar links of naar rechts zou gaan. Want dan heb je de beste schijnbeweging. Als je al een meter van tevoren aangeeft welke kant je opduikt, kan de verdediger mee. Zo werkt het ook bij een grap, vindt hij.”

Goed bewonderen

In verschillende interviews voorafgaande aan Zomergasten heeft Maassen laten weten dat hij zich goed gaat voorbereiden, maar dat hij ook veel wil overlaten aan het moment. In de Varagids noemde hij het programma ‘een soort datingshow’: “Het mooiste is als die zes gasten en ik na een avond samen televisie maken dichter tot elkaar zijn gekomen”.

Peter Heerschop: “Theo kan bedreigend overkomen. Hij heeft een bepaalde, indringende manier van kijken. Hij is groot. Hij is lang. Hij heeft een mening en daar is hij heel stellig over. En hij houdt van ontregelen. Maar hij is ook heel geïnteresseerd en nieuwsgierig en hij kan heel goed bewonderen. Dat cameraman Hoyte van Hoytema bijvoorbeeld te gast is, verbaast mij niets.”

Peter Pannekoek vult aan: “Ik denk dat Theo op een punt in zijn carrière is dat hij het leuk vindt om zichzelf in een situatie te brengen waarin het gevaarlijk kan worden. Jezelf dwingen in een positie: alles of niks. Dat is Zomergasten bij uitstek. Live televisie, drie uur lang interviewen, iets waar iedereen een mening over heeft. Maar ik denk dat mensen echt verkeerde verwachtingen hebben, geen van de gasten hoeft zich zorgen te maken. In zijn podcast Ervaring voor beginners wordt ook niemand doormidden gezaagd.”

Theo Maassen

Geboren: 8 december 1966 in Oegstgeest Opleiding: havo in Veghel, Academie voor Drama in Eindhoven Carrière: Theo Maassen begint zijn loopbaan als stand-upcomedian bij Comedytrain. Zijn eerste avondvullende programma heet Bepaalde dingen (1994). Daarna maakt hij nog tien voorstellingen, waaronder de oudejaarsconference Einde oefening (2013). Zijn show Tegen beter weten in (2005) wint zowel de Prijs van de kritiek, de Prins Bernard Cultuurfonds Theaterprijs als de Poelifinario voor het beste cabaretprogramma van dat seizoen. Vanaf 2000 speelt hij in films en tv-series als Minoes, TBS en Dunya en Desie. Van 2014 tot en met 2016 is hij de interviewer en gastheer in het VPRO-programma 24 uur met… In de zomer van 2020 begint hij met zijn podcast Ervaring voor beginners. Zondag debuteert hij als presentator van Zomergasten. Privé: Maassenwoont in Eindhoven, met Joyce Straalman en hun twee dochters

Lees ook:

Theo Maassen ontrafelt de kunst van het maken

“Wat sta je daar te doen, man, op dat podium?” Theo Maassen vraagt het aan collega-cabaretier Jeroen van Merwijk. Die heeft vijftien soloprogramma’s gemaakt en misschien wel duizend liedjes. Maar waarom uitgerekend déze liedjes, op deze manier? Wat ís het?