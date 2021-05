Theaters en musea gaan weer open: maar moeten we straks in de rij voor een staafje in de neus?

Moet je je laten testen om een theater of concertzaal in te kunnen?

Nee. Gabbi Mesters, directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD): “Zalen kunnen vanaf 5 juni open zonder test voor 50 mensen en voor grote zalen geldt de 1,5 meter-maatregel, dus in 1000+-zalen kunnen 200 mensen. Mochten zalen meer publiek willen, dan kunnen ze sneltesten of vaccinatiebewijzen vragen. We hebben enorm gelobbyd om tot deze beslissing te komen. En GroenLinks heeft hiervoor in de Eerste Kamer een essentiële rol gespeeld. Het biedt perspectief dat er weer wat kan, maar financieel is het nog totaal niet rendabel. We gaan ervan uit dat we op 1 september weer onder normale condities open kunnen.”

Kan ik al kaartjes kopen voor voorstellingen en concerten vanaf 5 juni?

Het verschilt per theater en concertzaal. Sommige zalen gaan op 5 of 9 juni open, het Concertgebouw waarschijnlijk op 11 juni, andere nog weer later. Veel theaters hebben ook een maatschappelijke functie gekregen, sommige zijn tijdelijk vaccinatiepost geworden, of scholen houden er hun schoolmusicals. Bovendien trokken veel producenten zich terug.

Ook de Amsterdamse Kleine Komedie (cabaret, kleinkunst) gaat pas in september open. Directeur Vivienne Ypma: “Vanaf dan hebben we een geweldig programma in de aanbieding, met onder anderen Lucky Fonz III, Sanne Wallis de Vries en het nieuwe comedytalent en lid van Comedytrain, Glodi Lugungu. Om nu voor een maand het hele apparaat weer op te tuigen voor 134 in plaats van 500 mensen, dat is financieel niet te doen. En een cabaretier moet ook ingespeeld zijn, die wil een paar try-outs doen voor de première.”

Het Oerol-festival, in 2019. Beeld EPA

Waarom mag het Holland Festival al op 3 juni live beginnen en waarom is Oerol dit jaar niet bij te wonen en de Parade weer wel?

De overheid heeft het Holland Festival (t/m 27 juni) aangewezen als testevenement. Holland Festival-directeur Emily Ansenk legt uit: “We waren natuurlijk veel liever gewoon opengegaan zonder beperking. Maar omdat we op 3 juni live wilden beginnen, was dit de enige oplossing. Het is een nationaal festival met 80 uiteenlopende voorstellingen, bezoekers komen ervoor uit het hele land naar de 14 locaties in en om Amsterdam. Zij kunnen in de buurt van hun woonplaats vooraf de gratis toegangstest doen, ook bij de RAI is genoeg plek en er komen overal extra testlocaties. De kaartverkoop op Hollandfestival.nl gaat goed.”

Oerol, het andere jaarlijkse festival in juni – op Terschelling – gaat alleen online door. Het lukte de organisatie niet op tijd een programma op locatie rond te krijgen. Alles is van 11 tot en met 20 juni alleen online mee te beleven via Het Imaginaire Eiland op Oerol.nl.

De Parade trekt vanaf 18 juni via Eindhoven en Den Haag naar Utrecht en Amsterdam. Bezoekers kopen op Deparade.nl een Paradepakket inclusief twee voorstellingen van onder anderen Kiki Schippers, de broers Groothof en Het Zuidelijk Toneel.

Het Mauritshuis in Den Haag. Beeld ANP

Hoe zit het met de musea, gaan die onbeperkt open?

Janneke Visser van de Museumvereniging: “Een museumbezoek zal verlopen zoals we tot half december gewend waren: iedereen reserveert vooraf online een tijdslot. Er is een beperkt aantal bezoekers in het museum welkom, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Voor musea is geen toegangstest nodig.”

Er is veel om uit te kiezen: tentoonstellingen die nog maar net open waren toen de musea weer dicht moesten, maar ook heel veel nieuws. In museum De Pont in Tilburg gaan zes tentoonstellingen tegelijk open. “Een unicum”, zegt directeur Martijn van Nieuwenhuyzen. “Ons museum is heel ruim, de bezoeker heeft hier straks zo’n 40 vierkante meter per persoon tot zijn beschikking. Je mag dwalen door de zalen.” Langs de zandtapijten van Kasper Bosmans, of een ontregelende film van David Claerbout.

Verder is de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum (t/m 29/8) een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederland. De Rotterdamse Kunsthal verkent het dierenrijk. De expositie We Are Animals (t/m 24/10) toont het werk van diverse kunstenaars die de relatie tussen mens en dier onderzoeken. We houden van dieren, we eten ze op, we herkennen ons in hun gedrag. In het Centraal Museum in Utrecht is t/m 15/8 Voices of Fashion te zien, een tentoonstelling over de invloed van zwarte ontwerpers op de modewereld.

En de bioscopen?

Die gaan per 5 juni open voor vermoedelijk maximaal dertig mensen per zaal. Waar kijkt iedereen naar uit om op een groot scherm te zien? Films als de nieuwe James Bond, De Slag om de Schelde, De Oost, Billie Eilish: The World's A Little Blurry en Nomadland.

