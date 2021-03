Theaters brengen wereldwijd hetzelfde stuk om jaar van lege zalen te markeren

Nooit zijn theaters over de hele wereld zo lang dicht geweest als nu. Sinds vandaag precies een jaar staan de theaterzalen leeg, is er niet of nauwelijks gespeeld. Op 13 maart 2020 moesten de meeste theaters sluiten vanwege de coronapandemie. In sommige landen gingen ze weer heel even open, maar van volle zalen was nergens sprake.

Vandaag laat de wereldwijde theatergemeenschap zien dat haar veerkracht en inspiratie niet verdwenen zijn. In dertig landen is om 20.00 uur – in alle tijdzones – het geroemde theaterstuk Wit Konijn Rood Konijn via een veelal gratis livestream te zien. In Nederland doen meer dan veertig verschillende theaters mee. Zo is Pierre Bokma te zien in Amstelveen, Marcel Hensema in Assen en Soumaya Ahouaoui in Utrecht.

Het is een monoloog uit 2011 van de Iraanse toneelschrijver Nassim Soleimanpour (39) met strenge voorwaarden: de acteur mag het stuk van tevoren niet kennen en mag het slechts één keer in z’n leven spelen. Pas op het toneel ziet de acteur de tekst en kan die beginnen met lezen en improviseren.

Flessenpost

Soleimanpour mocht tien jaar geleden Iran niet uit om deze theatermonoloog te zien spelen, maar via Berlijn belandde het over de hele wereld, als wat hij noemde ‘flessenpost’. Inmiddels woont hij in Berlijn, en worden zijn stukken in Iran nog steeds niet gespeeld. Eerder zei hij niks aan de censuur in zijn land te kunnen veranderen. “Ik probeer eromheen te leven, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Vooral in mijn werk. Ik probeer universele personages te creëren, vrij van ras, geslacht, huidskleur, nationaliteit, cultuur en taal.”

In een interview dat het Berlijnse theater Aurora Nova in januari uitzond, deed Soleimanpour een oproep aan alle theaters op de wereld om Wit Konijn Rood Konijn op 13 maart op te voeren. Hij zei zich te realiseren dat onze wereld in de val zit, net zoals hij, tien jaar geleden.

Theatermakers hebben intussen geen idee wanneer ze weer voluit kunnen spelen. In Nederland blijven de zalen zeker tot eind maart gesloten voor publiek. In de coronapersconferentie van maandag kondigde premier Rutte nog geen versoepelingen voor de cultuursector aan.

Wit Konijn Rood Konijn is op zaterdag 13 maart om 20.00 uur via verschillende livestreams te volgen, onder meer vanuit de Schouwburg Amstelveen met Pierre Bokma.

Lees ook:



De cultuursector belooft: als de zalen weer open mogen, zal de cultuur bloeien als nooit tevoren

Als theaters en concertzalen weer open mogen, zal de cultuur er des te heviger bloeien. In januari begon een campagne waarin de zwaar getroffen podiumsector zijn veerkracht toont. De boodschap: ondanks alles herbergen de lege zalen van nu een magnifieke belofte.