Theater was voor Willem Nijholt vermaak. Daar hoefde van hem geen heilige saus overheen

Hij was nog bezig met zijn theatermemoires, die zouden ergens dit jaar verschijnen. Eerder schreef Willem Nijholt onder meer Een ongeduldig verlangen (2017) over zijn jeugd in en na het jappenkamp en zijn ontluikende homoseksualiteit in de bekrompen jaren vijftig.

Nijholt, die vrijdagochtend thuis in Amsterdam in zijn slaap overleed, werd 88 jaar. Meer dan vijftig jaar speelde, danste en zong hij, en kroop hij in de huid van ontelbare personages. Zijn eerste tv-rollen speelde hij in Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer? Ook stond hij in grote producties als de tv-series De stille kracht en Willem van Oranje en musicals als Cabaret, Miss Saigon en Oliver.

‘Drie helse jaren’

Tussen het acteren door correspondeerde hij met Hella Haasse en Gerard Reve. Nijholt werd net als Haasse geboren op Java en bracht ook zijn kindertijd door in Nederlands-Indië. Haasse vertrok in 1938 al naar Nederland. Maar hij, zestien jaar jonger, maakte in Indië de oorlog mee en belandde met zijn moeder in een kamp waar hij zoals hij zelf zei als ‘meisjesachtig jongetje’ een lustobject was voor een Japanse soldaat.

Pas in januari 1946, op z’n elfde, kwam hij vrij. ‘Drie helse jaren’ waren het, zei hij later. ‘Nog kan ik slecht tegen uniformen, tegen schreeuwerige mensen. Ik heb lang in een fantasiewereld geleefd, waarschijnlijk om alle ellende van het kamp te vergeten.’ In de brievenbundel Met bonzend hart uit 2011 schrijft hij Haasse over Indië, zijn kampervaringen en over zijn liefde voor toneel. Op de toneelschool kon hij zich uiten en verschillende kanten van zichzelf laten zien.

Op Reve, die hem eerst niet zag staan, was hij verliefd, smoorverliefd. ‘Hij vond mij veel te nichterig denk ik’, zei Nijholt later. Uiteindelijk wil Reve zelfs met de charmante en jongensachtige Nijholt trouwen en hem ‘gevangen houden’. De brieven die ze aan elkaar schreven, belandden in een brievenboek waar Nijholt achteraf spijt van had. Hij kreeg er nare reacties op.

Wim Sonneveld

De leukste periode uit zijn carrière vond hij zijn tijd bij cabaretier Wim Sonneveld, begin jaren zeventig. Samen met Corry van Gorp. Nijholt zei daarover: ‘Er was zo’n gevoel van saamhorigheid. We speelden met z’n drieën en konden elkaar de bal toespelen.’ In zijn werk toonde hij zich een perfectionist, was niet snel tevreden. Tegelijkertijd was hij iemand die zichzelf vaak op de hak nam, die zelfspot en humor had.

Critici behandelden hem soms met dédain en namen hem niet serieus, omdat hij ook in musicals van Joop van den Ende speelde. Dat irriteerde hem. ‘Laten we toch eerlijk zijn’, zei hij in 1992 tegen Coen Verbraak, ‘theater is gewoon entertainment, vermaak. Het is bespottelijk dat daar zo’n heilige saus overheen zou moeten. Toneelspelen is gewoon zorgen dat die zaal in Tilburg of Goes een fantastische avond heeft.’

Nijholts laatste televisierol was die van maffiabaas Henk Ooms in het tweede seizoen van de populaire misdaadserie Penoza in 2013.

Vanaf 2018 wilde Nijholt, toen 83, niet meer in de publiciteit verschijnen. ‘Het restant van mijn leven wil ik in familiekring doorbrengen.’ Dat deed hij, onder anderen met zijn partner Ben Swibben, die sinds 1977 met hem samen was.

