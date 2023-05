The Zone of Interest is serieuze kanshebber voor de Gouden Palm

De eerste grensverleggende film is inmiddels vertoond. We zijn pas op de helft van het festival maar het is duidelijk dat The Zone of Interest een stevige kanshebber is om de Gouden Palm te winnen. Het emotionele gewicht van de film is enorm, de eigenzinnige vorm doet zelfs de meest onverschillige kijker versteld staan.

The Zone of Interest van Jonathan Glazer is een vrije adaptatie van het gelijknamige boek van Martin Amis, de Britse schrijver die afgelopen vrijdag overleed. Een verhaal over het gezin van de kampcommandant van Auschwitz dat direct grenzend aan het kamp een gelukzalig leven leidt.

Achter de film schuilen vragen over de banaliteit van het kwaad, over de groteske alledaagsheid van de Holocaust, over de emotionele zelfreflectie van de daders. Maar ook over hoe je de gaskamers in beeld brengt. Niet, was en is al decennialang het antwoord van filmmakers. Want elke verbeelding van de horror is een reductie van de historische werkelijkheid. Glazer geeft antwoorden op die vragen.

Hannah Arendts term ‘banaliteit van het kwaad’ is al sinds ze er in 1963 over schreef een kwestie waar waarschijnlijk nooit een definitief antwoord op komt. Glazer doet in The Zone of Interest een verwoede en geslaagde poging om die banaliteit te laten zien.

Monsterlijkheid

De twee werkelijkheden van horror en zorgeloos gezinsleven bestaan in de film letterlijk naast elkaar, gescheiden door een hoge schutting. Schoten klinken, rook stijgt op in de verte, maar je ziet niets. Althans, niets achter de schutting. Aan deze kant van de schutting bloeien bloemen, spelen kinderen en ziet Hedwig – een ijzingwekkende rol van actrice Sandra Hüller – toe op het huishouden.

Elke monsterlijkheid speelt zich buiten beeld af. Het grootste deel van de film zijn we in het huis, waar tien statische camera’s werden opgehangen om het leven vast te leggen. Alsof we naar een laboratoriumopstelling kijken.

Höss overlegt in ambtelijke gesprekken over de meest efficiënte verbrandingsoven, maar dichterbij de wreedheden komen we niet. Dit zijn de echte daders van de genocide, maar zelf zien ze dat niet zo. Ze zijn onzichtbaar voor zichzelf. ‘Geesten in de machine’, schreef het Engelse vakblad Screen.

Hedwig wil dat de bloemen bloeien en dat de kinderen op tijd naar school gaan. Höss is bezorgd over zijn carrière en wil koste wat kost in Auschwitz blijven omdat ze daar zo’n comfortabel leven leiden. Deze banaliteit, laat de film zien, deze alledaagsheid, is eindeloos verschrikkelijk. Iets om altijd waakzaam voor te blijven. Reacties op de film zijn unaniem lovend. Of de film qua vorm te extreem is voor de Cannes-jury, zullen we zaterdagavond bij de prijsuitreiking zien.

Osage-indianen

Over Martin Scorsese’s Killers of the flower Moon kunnen we korter zijn. Aanzienlijk traditioneler van vorm, goochelt Scorsese met verschillende genres – western, thriller, komedie, romance – om het historische verhaal te vertellen over een reeks moorden op rijke indianen in de Osage Nation in de jaren twintig van de vorige eeuw.

De film is gebaseerd op het non-fictieboek Killers of the Flower Moon: Oil, Money, Murder and the Birth of the FBI van David Grann. Hij beschreef daarin hoe de Osage-indianen in eerste instantie van de Europese Amerikanen een schijnbaar waardeloos stuk land kregen toegewezen. Maar toen ze daar vervolgens olie ontdekten en die olievelden met veel succes wisten te exploiteren, werden de rijkste Indianen – hele families – een voor een vermoord. Robert de Niro is vermakelijk als de lokale, zelfbenoemde ‘koning’ William Hale, maar Leonardo DiCaprio’s hoofdrol krijgt bizar weinig diepgang in een film die 3,5 uur duurt. Zo weinig zelfs dat het gaat storen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Film still Youth (Spring) Beeld -

Een eveneens 3,5 durende film, de uitstekende documentaire Youth (Spring) van de Chinese maker Wang Bing, bereikt meer dan Scorsese, maar met veel bescheidener middelen. Vijf jaar lang volgde Wang jonge arbeiders in een paar van de 18.000 (!) ateliers van de ‘kledinghoofdstad van China’, Zhili City. De film toont het leven van de werkers maar is overduidelijk géén aanklacht.

Zo is Zhili is een van de weinige plekken waar individueel ondernemerschap nog mogelijk is en worden de arbeiders bovengemiddeld goed betaald. Een bijzonder interessante film omdat het perspectief van de camera maakt dat je je voortdurend als een van de werknemers in de ruimte voelt. Een film ook die waarschijnlijk zaterdag een van de prijzen in ontvangst zal nemen.

En dan was er natuurlijk Indiana Jones and the Dial of Destiny. Een film die precies doet wat je verwacht maar niks meer dan dat: alle actie, archeologie en humor die past bij een Indiana Jones-film. Als je meer verwacht, zul je teleurgesteld zijn: de film is op geen enkele manier rijker of grootser dan de vorige films in de reeks.

De enige vraag die nog op tafel lag, was of de met computereffecten jonger gemaakt acteur Harrison Ford te nep zou zijn, te gekunsteld. Het goede nieuws is dat we maar heel even hoeven te kijken naar een jonge Indiana Jones. Alleen gedurende de spectaculaire openingsscènes van het eerste kwartier. Daarna toont de film gelukkig in alle eerlijkheid hoe Harrison Ford er nu echt uitziet.

The Zone of Interest en Youth (Spring) zijn nog niet aangekocht door een Nederlandse distributeur.

