The White Lotus is een schitterende satire op het moderne leven

Het tweede seizoen van The White Lotus is nog fenomenaler dan het eerste. Een serie om langzaam van te genieten: met Italiaanse villa’s, wilde feestjes en jaloezie.

Een dode hotelgast, wie het is blijft zeven afleveringen – een week vakantie – in het midden. En dat tegen een adembenemende omgeving, in een luxueus resort, met een cast vol onsympathieke, verwende, rijke Amerikaanse gasten en nukkig hotelpersoneel.

Het tweede seizoen van The White Lotus doet het kunstje nog een keer over, dit keer op Sicilië in plaats van Hawaï. Met, afgezien van grande dame Jennifer Coolidge, alleen de hotelnaam als gemene deler. En: er is in de eerste aflevering sprake van ‘meerdere lichamen’, in plaats van één slachtoffer.

Wie dat zijn, werd afgelopen week duidelijk. Dat The White Lotus in dat laatste uur de in de zes voorgaande afleveringen zo zorgvuldig gesponnen draadjes allemaal aaneen wist te knopen, is sowieso al een prestatie. Dat het slot daarmee wat gehaast aanvoelde, en dat de weinig subtiele ontknoping behoorlijk uit de toon valt met de trage, trefzekere broeierigheid van de eerste zes afleveringen, vergeven we bedenker Mike White bij dezen.

Spanningen en jaloezie

Want je zou misschien denken: het eerste deel was zo fenomenaal, daar valt niks aan toe te voegen. Nu: het tweede seizoen blijkt nóg beter. White triomfeert met simpelweg het allerbeste dat het afgelopen jaar op de streamingdiensten verscheen.

Dat komt door een heleboel dingen. We kunnen de soundtrack noemen, de prachtige shots, de beheerste montage, het acteerwerk, de geweldige geschreven dialogen. Maar bovenal is het hoe zeven afleveringen lang spanningen, onzekerheden, jaloezieën en verlangens tussen de personages langzaam, heel langzaam, met smaak tot een kookpunt worden gebracht.

De vrienden Harper, Daphne, Cameron en Ethan in het tweede seizoen van The White Lotus.

In het weekje vakantie in een luxe resort op Sicilië lopen meerdere verhaallijnen door elkaar heen, maar de voornaamste is die van voormalige studiemaatjes Cameron (Theo James) en Ethan (Will Sharpe), samen op vakantie met hun vrouwen Daphne (Meghann Fahey) en Harper (Aubrey Plaza). Zulke goeie vrienden zijn de twee eigenlijk niet meer, blijkt gaandeweg. Het meer onzekere stel van de twee vergelijkt zich voortdurend met het ogenschijnlijk geslaagdere koppel.

Het zijn net mensen

De machteloosheid waarmee Harper en vooral Ethan afglijden in onzekerheid, achterdocht en jaloezie is fascinerend om te zien. Een hoogtepunt is de scene waarin Ethan in zijn eentje op zijn kamer zit. In zijn hoofd speelt hij nog eens af wat er binnen de muren van zijn kamer zou kunnen zijn gebeurd. Hij ziet voor zich hoe zijn vrouw het doet met zijn maatje, maar de aflevering houdt in het midden of dit echt is, of dat het in zijn hoofd zit.

Dat veel niet is wat het lijkt, is sowieso de rode draad binnen White Lotus. Want hoe rijk ook: dit zijn net mensen. Goedgeklede, prachtige mensen – maar mensen. Met alle onzekerheden en tekortkomingen van dien.

Die andere verhaallijnen: over drie generaties Italiaans-Amerikaanse mannen die op Sicilië hun roots hopen te vinden en nader tot elkaar hopen te komen. Het complot dat zich ontvouwt om het familiefortuin te bemachtigen van de waanzinnig naïeve Tanya, die naar Sicilië haar tobberige millennial-assistente heeft meegenomen (een fenomenale Haley Lu Richardson in de leukste rol van de cast). En dan zijn er nog de twee Siciliaanse prostituees Lucia en Mia die zich behendig een weg banen tussen de plotlijnen, de hotelgasten, en het personeel.

Bizar, maar toch herkenbaar

The White Lotus is niet een serie om achterelkaar te bingen, het is eentje om langzaam op te peuzelen, als een primo, secondo gevolgd door een dolce. Een serie om achteraf rustig te verteren. Om, misschien wel, lering uit te trekken. Want ook al zijn we zelf geen schatrijke succesvolle Amerikanen die zonder fronzen duizenden euro’s uitgeven aan prostituees of wilde feestjes hebben in Italiaanse villa’s, de dilemma’s zijn herkenbaar. Jaloezie, de paranoia, het seksisme, klassenverschil, privilege: The White Lotus is bij vlagen bizar, maar vaak genoeg diep menselijk.

The White Lotus is een schitterende satire op het moderne leven; met net zoveel drama (en humor!) als de Italiaanse opera waar het zich zo nadrukkelijk aan spiegelt. Die, net als die opera, maar op één manier kan aflopen.

Het tweede seizoen van The White Lotus is nu volledig te zien op HBOMax.