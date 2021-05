The Underground Railroad toont de Amerikaanse vluchtroute naar staten zonder slavernij

De serie The Underground Railroad laat de kijker rondtollen tussen historische waarheid en fantasie.

Een historische roman over slavernij, een allegorie op hedendaags racisme: met The Underground Railroad raakte auteur Colson Whitehead in 2016 een snaar. Hij schreef een boek over het ondergrondse netwerk waarmee halverwege de negentiende eeuw slaven uit het Amerikaanse Zuiden naar het vrije Noorden probeerden te ontsnappen. Een geheim stelsel van onderduikadressen en helpers dat hij in zijn fictieve verhaal een letterlijke vorm gaf: een spoorweg onder de grond.

De bestseller, onderscheiden met de Pulitzer Prize voor fictie en bejubeld door Oprah Winfrey, heeft een filmbewerking gekregen. In de vorm van een tiendelige serie, geregisseerd door Barry Jenkins, die zich eerder met Moonlight en If Beale Street Could Talk al profileerde als een belangrijke verteller van zwarte verhalen.

Cora Randall (de Zuid-Afrikaanse Thuso Mbedu in een sterke dragende rol) is rond 1850 een jonge slavin op een plantage in Georgia. Het meisje is een buitenbeentje tussen de slaven van een katoenmagnaat. Gruwelijk geweld, seksueel misbruik: het is dagelijkse praktijk. Op hetzelfde gazon waar gasten van de plantage-eigenaar een gezellig vorkje prikken, wordt een slaaf na een ontsnappingspoging doodgemarteld.

Beeld uit The Underground Railroad. Beeld

Cora besluit te vluchten, met Caesar (Aaron Pierre), een grote man met zachte stem die zich graag verliest in het ene boek dat hij heeft, Gulliver’s Travels. Ze vinden de ingang naar een duistere, mystieke ondergrondse gang waar een stoomtrein ze naar de volgende staat brengt: South Carolina. Onder andere namen beginnen ze een nieuw leven, met een fatsoenlijk huis en medische zorg. Het lijkt of ze niet een staat, maar een eeuw verder zijn gereisd. Maar ze komen bedrogen uit, en zullen verder moeten. Zo begint een tocht door verschillende staten: niet zozeer geografische plekken als wel ideologische en emotionele staten van slavernij en vrijheid, onderdrukking en persoonlijke veerkracht.

Wreedheid en schoonheid naast elkaar

Jenkins toont zich een gracieus verteller, die niet schuwt om wreedheid te laten zien, maar evenmin om er schoonheid naast te zetten. Met een rijke vormgeving en mooi gekozen locaties blijft hij weg van clichébeelden, en laat je als kijker een beetje rondtollen tussen historische waarheid en fantasie. Het maakt Cora’s zoektocht naar vrijheid iets universeler.

The Underground Railroad voert boekverbrandingen en rassenzuivering op, lynchpartijen, religieus fanatisme en onderduik. In de aflevering North Carolina moet Cora zich lang schuilhouden op een lage zolder vanwaar ze door een kleine opening zicht heeft op een buitenwereld. Overal moet ze beducht zijn voor slavenjager Ridgeway (Joel Edgerton), een verbeten man. Juist die relatie maakt dat de serie gaat over iets ruimers: vervolging, en morele afwegingen en belangen van iedereen die het voor vervolgden opneemt. Ook daar zit schoonheid: er is altijd verbluffend simpele medemenselijkheid.

The Underground Railroad is vanaf 14 mei te zien op Prime Video.