The Sound of Music heeft met Francis van Broekhuizen de gedroomde Moeder Overste

★★★★

Gaan eindelijk de poorten naar de theaters weer open, kan de opgekropte creativiteit weer stromen en mogen nieuwe, zinnenprikkelende shows geproduceerd worden, komt Stage Entertainment met een ruim zestig jaar oude beproefde formule.

Is dat laf? Of is dat logisch na anderhalf jaar frustraties en lege zalen? Laten we de onoriginele keuze veilig noemen: met deze laagdrempelige voorstelling zal het publiek weer snel de weg naar het theater vinden. En deze Sound of Music zal toeschouwers niet teleurstellen.

Bij het vrij lange, op waarheid beruste verhaal van Howard Lindsay en Russel Crouse, schreven Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II de overbekende liedjes als Do-Re-Mi en Edelweiss. Allard Blom vertaalde alles.

Gouvernante voor zeven kinderen

Regisseur Carline Brouwer geeft flink vaart aan het verhaal over Maria, een non-in-wording, die als gouvernante moet werken voor de zeven kinderen van een legerkapitein. Holderdebolder, met behulp van felgekleurde projecties en stijlvolle losse decorstukken, rollen we prettig van scène naar scène. Diepgang genoeg in dat tempo – op het ongeloofwaardig snelle opbloeien van de relatie tussen Maria en de kapitein na.

Brouwer zet de nonnen neer als gewone mensen. Dat brengt – naast de devote momenten met prachtig gezang – humor en lichtheid. De nonnen kibbelen, één van hen laat een schaal aardappelen vallen waardoor ze een scène lang over de vloer kruipt om aardappelen te verzamelen en een ander dweilt telkens pesterig tussen de benen van haar zusters door. Opvallend is dat Brouwer enkele acteurs van kleur koos voor de doorgaans compleet witte Sound-of-Music-cast.

Samen met choreograaf Stanley Burlesson zet Brouwer de oorlog wat zwaarder aan dan in eerdere versies. Zwartgemouwde personages sluipen eerst bijna onmerkbaar en later steeds overheersender en dreigender de scènes in, tot het kippenvel gevende moment waarop één voor één alle nonnen verdwijnen en Moeder Overste tussen een klein legertje nazi’s achterblijft. Het zoete verhaal krijgt hierdoor meer diepte, terwijl het feelgood-einde overeind blijft.

Een perfecte Maria

Nandi van Beurden is met haar heldere stem, warme persoonlijkheid, onbesuisde voorkomen en natuurlijke omgang met de kinderen een perfecte Maria, de terechte winnaar van het TV-programma Op zoek naar Maria.

Francis van Broekhuizen zingt prachtig (Bergen of Dalen veroorzaakt rillingen) maar zij is ook de gedroomde Moeder Overste, de veilige haven die Maria wijze, liefdevolle adviezen geeft. Je wenst iedereen een Moeder Overste als zij toe, iemand die je helpt bij moeilijke keuzes, ingewikkelde liefdes en het vinden van je eigen weg in het leven.

