The show must go on, de Mollen gaan weer bovengronds

Linda de Mol weer live aan het werk op tv, voor de eerste keer nadat in januari de beerput openging over The Voice of Holland en iedereen leerde dat haar partner Jeroen Rietbergen een seksueel roofdier is. Na een begrijpelijke onderduikperiode presenteerde De Mol zondag op ouderwets rimpelloze wijze de Postcode Loterij Miljoenenjacht en het is niet raar dat ze even later in SBS Shownieuws de Mies Bouwman van onze tijd werd genoemd: er zijn weinig quizmasters die een gestreste spelkandidaat zo goed ter zijde kunnen staan als zij.

Miljoenenjacht is een zenuwslopend spel, waarin kandidaten hun geldgulzigheid moeten combineren met enig rationeel denkwerk. Moeilijk, en ik was echt blij dat de stoere 25-jarige Carmen, type waaghals, onder Linda’s leiding toch maar ‘genoegen nam’ met een afkoopsom van 211.000 euro en niet verder speelde met het risico alles te verliezen.

Als vanouds presenteerde Linda de Mol zondag voor het eerst weer de Postcode Loterij Miljoenenjacht. Beeld rv

Krankzinnige sommen geld, ja. Maar dat is Carmens studieschuld, ze had het over 60.000 euro, natuurlijk ook. Het leven van deze jonge Groningse krijgt veel meer lucht nu ze dat bedrag in een keer af kan lossen.

Zou u zich voor een miljoen euro een jaar laten opsluiten in een soort Big Brother-huis? Of om correct te zijn, voor slechts een káns op dat bedrag? John de Mol heeft veertig mensen bereid gevonden de gok te wagen, in het spel Een jaar van je leven dat zondag direct na Linda’s comeback van start ging bij SBS6. Het is een afvalrace waarin vrijwel alle kandidaten met lege handen naar huis zullen gaan: er is maar één hoofdprijs van 1 miljoen. Pardon, van maximaal 1 miljoen. Er kunnen boetes worden afgetrokken van het bedrag, bijvoorbeeld als kandidaten valsspelen. Wat meteen in de eerste aflevering gebeurde, zodat de hoofdprijs nog maar 970.000 euro is.

‘Het is maar een jaartje hoor’

Ben je gestoord als je tekent voor zo’n programma? Kandidaat Wendy deed mijn mond absoluut openvallen, toen werd gefilmd hoe ze luchtig afscheid nam van haar twee jonge kinderen: “Het is maar een jaartje hoor, ik ga niet dood”. En waarom ze precies meedoet? Om voor de kinderen een scooter en paardrijles te kunnen bekostigen. En voor zichzelf een paar borsten: “Het wordt tijd voor nieuwe, haha”.

Ja brave ambtenaren, bestuurders en politici in dit land, daar doe je het dan allemaal voor, denk ik vaak op zo’n moment.

Waar je de kandidaten van Een jaar van je leven geen ongelijk in kan geven, is dat een tijdje wegblijven van het wereldnieuws ongetwijfeld goed is voor je gestel. Of krijgen ze deze winter wellicht iets mee van de energieschaarste? Ik ben benieuwd.

En dan is er ook nieuws over een derde lid van de machtige mediafamilie: Johnny de Mol keert in oktober terug op de buis met Restaurant Misverstand, nadat hij dit voorjaar terugtrad toen alle details bekend werden uit een aangifte tegen hem wegens mishandeling. Het onderzoek loopt nog altijd en daarom noemde Özcan Akyol de terugkeer van Johnny niet gepast, vorige week in Vandaag Inside. Vaste stamgast Johan Derksen was weer ouderwets kort door de bocht in zijn verdediging van de jonge De Mol, die hij slachtoffer van ‘een heksenjacht’ noemde. “Als je tegenwoordig je vrouw een corrigerende tik geeft, dan moet je van tv!”

Een soort van geruststellend, dat sommige dingen dit nieuwe tv-seizoen gewoon bij het oude zullen blijven.