The Moscow Times werkt nu vanuit Amsterdam: ‘Wij willen ‘oorlog’ en ‘invasie’ kunnen schrijven’

Met één telefoontje was het geregeld, vertelt Derk Sauer in het nieuwe Amsterdamse kantoor van The Moscow Times. Nadat het Kremlin een nieuwe wet op fake news had aangenomen, belde de oprichter van de online-krant met zijn goede vriend Hans Nijenhuis, oud-hoofdredacteur van het AD. Die regelde dat er bij DPG Media een plekje werd vrijgemaakt en nu zitten de journalisten van zo’n beetje het laatste onafhankelijke nieuwskanaal in Rusland onder hetzelfde dak als Trouw, de Volkskrant en Het Parool.

Onafhankelijke media en vrije journalistiek bestaan niet meer in Rusland, zegt Sauer. Lang was er online nog een soort van persvrijheid, maar door de nieuwe wet die op 4 maart werd aangenomen, lijkt daar nu ook een einde aan te komen. Journalisten die ‘fake news’ verspreiden hangt een een gevangenisstraf tot vijftien jaar boven het hoofd. Kranten mogen alleen nog berichten over ‘de speciale militaire operatie’ in Oekraïne, vertelt hoofdredacteur Dmitri. “Maar wij willen gewoon ‘oorlog’ en ‘invasie’ kunnen schrijven.”

Daarom is het Moscow Times-logo op de glazen wanden geplakt van het Amsterdamse kantoor waar de Russische journalisten ‘hopelijk tijdelijk’ een nieuw onderkomen hebben. “Ik was bang voor vijandigheid, er heerst toch een beetje een ‘Rusland-fobie’. Maar we zijn met open armen ontvangen, het is hartverwarmend.”

Werken in het geheim

Dmitri wil liever niet met zijn achternaam in de krant, dat zou gevolgen kunnen hebben voor zijn achtergebleven familieleden. Zelf is hij hier nu ruim een week, samen met drie andere redacteuren. Een vierde komt nog deze week, en nog zeker tien willen ook graag Rusland uit. “Een uitreisvisum regelen is moeilijk, dus zij doen hun werk voorlopig in het geheim vanuit Rusland. Bellen is gevaarlijk, dus de communicatie gaat via berichtenservice Telegram of e-mail.”

De Engelstalige versie van The Moscow Times werd in 1992 opgericht en wordt wereldwijd gelezen door zo’n 5 miljoen mensen van wie zo’n 30 procent Russen. In de jaren negentig was er nog echte persvrijheid in Rusland, vertelt Sauer die toen ook uitgever was van onder meer de Russische Playboy en Cosmopolitan. “Journalisten waren onafhankelijk en konden alles schrijven. Nadat Poetin in 2000 aan de macht kwam is daar weinig van overgebleven.”

Staatsgevaarlijk

Sinds januari van dit jaar is er ook een Russische versie van The Moscow Times. Die is voortgekomen uit de onafhankelijke zakenkrant VTimes die vorig jaar op 12 juni offline werd gehaald. Volgens de regering was die site ‘een buitenlandse agent’ en dus staatsgevaarlijk. “Van de ene op de andere dag wilde er niemand meer met ons praten en hadden we geen toegang meer tot informatie. Het werk werd ons onmogelijk gemaakt”, zegt Sauer die ook bij de VTimes werkte.

Daarna richtte Sauer de Russische versie van The Moscow Times op met een Nederlandse stichting en op Nederlandse servers. De site kan dus niet offline worden gehaald door de Russen. Nu is er nog een relatief bescheiden publiek van zo’n 500.000 bezoekers per dag. Dat is ook de reden dat de toegang vanuit Rusland nog niet is geblokkeerd, zoals wel het geval is bij bijvoorbeeld Facebook en Twitter, denkt Sauer. “Ze hebben ons waarschijnlijk over het hoofd gezien. De grootste uitdaging de komende tijd is dan ook om de lezers te blijven bereiken.”

Uit veiligheidsoverweging wordt de achternaam van Dmitri niet genoemd en ook op The Moscow Times is hij geanonimiseerd. De achternaam is wel bekend bij de hoofdredactie.

