‘The meaning of Hitler’ is intelligent, gelaagd en urgent

Steengoed, ik kan niet anders zeggen. De documentaire The meaning of Hitler (2020; VPRO) donderdagavond verbijsterde me, haalde me in, verstilde me. Zoals 2Doc.nl de essentie scherp stelt: “Hoe is het mogelijk dat de lessen uit de geschiedenis verloren zijn gegaan in een wereld die overspoeld wordt met kennis van het nazisme?”

Rond de opkomst van brexit, Trump en (andere) nationalistische bewegingen in Europa zochten regisseurs Petra Epperlein en Michael Tucker naar antwoorden – nu wéér urgent. Maar ik kon eerst geen touw vastknopen aan hun zoektocht. De film begint met Petra Epperlein die in de trein het prijswinnende boek The meaning of Hitler (1978) leest van Sebastian Haffner. De filmstructuur is er losjes op gebaseerd, en begint met een poging Hitler te begrijpen. Een man die geen beroep, vriendschap, liefde, huwelijk, ouderschap of iets anders betekenisvols in zijn leven had.

Dat begrip kun je vergeten, zegt de illustere Britse schrijver Martin Amis. “Geen historicus heeft dat ooit geclaimd.” Elke psychiatrische stoornis is Hitler wel toegeschreven, en historici blijven het oneens over zijn betekenis. “Die begrijp je pas als je begrijpt wat geschiedenis betekent”, zegt de voice-over.

Bij zo’n uitspraak wil je even kunnen nadenken (geschiedenis is altijd interpretatie?), maar de intelligente film raast door. Hij wordt ‘een meditatieve roadmovie’ genoemd, lees ik. Met terugwerkende kracht verklaart dat een hoop.

De 94-jarige historicus Yehuda Bauer in 'The Meaning of Hitler'. Beeld VPRO

‘Hollywood loves Hitler’

Eerst zoeken de makers Hitlers betekenis in het lineaire oorzaak-gevolg-verhaal. Wat maakte Hitler tot Hitler? Ze duiken in de propaganda en memoreren dat Hitlerfilms nog steeds populair zijn. “Hollywood loves him.” Vrij snel beseffen ze: door deze zoektocht naar Hitlers aantrekkingskracht halen ze de ‘verleidelijke’ archiefbeelden wéér van stal, en dragen juist bij aan het nazi-filmimperium.

Ze branden de zwart-witbeelden weg. Hoe stoer, om niet opnieuw te beginnen maar je vergissing reflexief als onderdeel van het verhaal te presenteren. Ze gooien het over een andere boeg.

Vanaf nu bezoeken ze allerlei losse plekken en mensen die zich nu nog tot Hitler (moeten) verhouden. De rondleider in de Berlijnse Führerbunker, die van klassen vragen krijgt als: hoe konden de nazi’s Duitsland binnenvallen? De gids bij Hitlers geboortehuis in Braunau. Zelfs Holocaustontkenner David Irving (“Vergeet Auschwitz. Totaal onbelangrijk.”), om daar harde feiten en zwaargewichten als de historici Yehuda Bauer (94) en Saul Friedländer (87) tegenover te stellen.

Historicus en Holocaust-ontkenner David Irving, in 'The Meaning of Hitler'. Beeld VPRO

Een bundel verhalen

Wat ze in beeld doen, is een verandering van modern naar postmodern denken. Van tijdlijn naar collage. Om met de Amerikaanse filosoof Richard Rorty (1931-2007) te spreken: er is geen ziel, geen eenduidige waarheid. We zijn allen een bundel verhalen.

En dus kregen we een bundel verhalen – als in een roadtrip. Zelfs bij het logische einde, de dood in vernietigingskamp Sobibor, stoppen ze gewoon niet. Omdat de geschiedenis achteraf ook niet bij Sobibor en Auschwitz eindigde. Daarna zien we gamende jongeren die de neonazi-remix-video met Hitler wel gaaf vinden.

Yehuda Bauer krijgt het slotwoord. “Vernietiging, en sociale kuddevorming, zijn twee tegenstrijdige elementen in elke menselijke samenleving. Het probleem is dat de nazi’s niet onmenselijk waren, maar menselijk.”

