‘The Little Mermaid’ is een magisch sprookje met een verrukkelijke, eigentijdse zeemeermin

The Little Mermaid

Regie: Rob Marshall

Met Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy en de stem van Awkwafina

★★★★

De onderwaterwereld waarin de kleine zeemeermin Ariel woont, ziet er magisch uit. De makers van het nieuwe Disney-avontuur The Little Mermaid hebben flink uitgepakt. De live action-versie van de geliefde animatiefilm uit 1989 is gemaakt met echte acteurs, maar de computeranimaties mogen er ook zijn. Tussen de dansende kwallen en zeesterren duikt een zingende krab op die Ariel ervan probeert te overtuigen in zee te blijven en niet aan wal te gaan.

Maar de 18-jarige Ariel is een tiener met een eigen wil. De zeemeermin uit het 19de-eeuwse sprookje van Hans Christian Andersen droomt ervan tussen de mensen te leven. Ze zou heel graag prins Eric weer ontmoeten die ze van een zinkend schip heeft gered. Ariel sluit tegen de zin van haar vader, koning Triton, een deal met de zeeheks Ursula. In ruil voor haar mooie stem krijgt ze mensenbenen.

Verrukkelijk is het optreden van de 23-jarige Afro-Amerikaanse actrice en zangeres Halle Bailey als de zeemeermin met de lange rode dreadlocks en de turquoise staart. Een zeemeermin die in een mens verandert en zingend haar hart achterna gaat. Toch kreeg ze op voorhand ook kritiek, een zwarte zeemeermin zou historisch niet accuraat zijn. Andersen had haar beschreven met een huid zo delicaat als een rozenblaadje en ogen zo blauw als de diepste zee.

Alle kleuren van de regenboog

Maar dat is dus een beschrijving van 186 jaar geleden. De wereld waarin Ariel en haar zussen nu rondzwemmen is divers en inclusief. Die zussen, afkomstig van de zeven zeeën, hebben alle kleuren van de regenboog. Het Disney-sprookje spiegelt daarmee de tijd waarin we leven. En dat niet alleen, Halle Bailey is als actrice en zangeres een aanwinst, zoals de Colombiaans-Amerikaanse Rachel Zegler dat in Steven Spielbergs West Side Story ook was.

De film neemt wel een lange aanloop, na ongeveer vijf kwartier is Ariel pas op de plek waar prins Eric woont, een kasteel op een rots in het Caribisch gebied. Ariel moet wennen aan een korset en schoenen. Uiteraard zijn er de nodige obstakels voordat ze haar prins in de armen kan sluiten. Drie komische sidekicks helpen daarbij, de beschermende krab Sebastian, de timide vis Flounder en leukst van al: de neurotische vogel Scattle die de stem kreeg van rapper Awkwafina.

De scène waarin Ariel achterna wordt gezeten door een haai is trouwens best eng. Hetzelfde geldt voor het moment waarop de zeeheks Ursula – lekker vilein gespeeld door Melissa McCarthy - tekeer gaat. De zeebodem trilt ervan. Maar uiteindelijk is The Little Mermaid een hartverwarmend verhaal over een jonge vrouw die haar soulmate vindt, én haar stem.