The Last of Us is de Citizen Kane van de gameverfilmingen

The Last of Us

Regie: Craig Mazin en Neil Druckmann

Met Pedro Pascal en Bella Ramsey

★★★★★

Als er een danteske hel voor slechte films bestaat dan is de binnenste ring daar zeker gereserveerd voor gameverfilmingen. In 1993 kreeg Super Mario de dubieuze eer om als eerste game ooit jammerlijk slecht verfilmd te worden. In de dertig jaar daarna is het op enkele uitzonderingen na een grote treinramp van smakeloze mislukkingen geweest. Nu lijkt de vloek eindelijk te zijn opgeheven.

Dat het gelukt is, mag een wonder heten want na drie jaar coronapandemie klinkt het verhaal te afgrijselijk om jezelf negen afleveringen mee op te sluiten. Het is 2003 als in The Last of Us uit het niets een gemuteerde schimmel om zich heen grijpt die mensen in hondsdolle zombies verandert. We volgen de alleenstaande vader Joel (Pedro Pascal) die in een dag de wereld en zijn eigen leven ziet instorten.

Twintig jaar later heeft deze pandemie de wereld compleet op de knieën gekregen en is van de beschaving weinig meer over. De inmiddels behoorlijk cynische Joel leeft in een quarantaine zone van rotklusjes voor het lokale dictatoriale regime en smokkelt erbij voor wie wil betalen. Hij krijgt de opdracht om dwars door levensgevaarlijk gebied de grofgebekte tiener Ellie (Bella Ramsey) naar een verzetsgroep te escorteren. Zij draagt een geheim met zich mee dat de wereld kan veranderen maar haar ook een doelwit maakt.

Kannibalen en tederheid in het post-apocalyptische landschap

De dynamiek tussen de tot elkaar veroordeelde vermoeide vijftiger Joel en puberende Ellie is het hart van het verhaal. Dankzij de scherpe dialogen en de chemie tussen de twee acteurs wordt deze opbloeiende vader-dochter-relatie een emotioneel houvast in een verder grimmige wereld. Met de duizenden nuances in haar gezicht en maniertjes verzet de 19-jarige Bella Ramsey hier bergen.

Moreel kleurt het post-apocalyptische landschap alleen maar tinten grijs: iedereen doet wat hij moet om te overleven, maar is zelden sadistisch omdat het nu eenmaal kan. We zien dictaturen en verzetsgroepen die vastgeroest zitten in een cyclus van geweld en vergelding. Honger en paranoia brengen het slechtste in mensen naar boven maar scheppen ook vredelievende gemeenschappen waar communisme wél werkt. Behalve veel leed blijkt In dit verhaal onder het afgebladderde laagje beschaving nog verfrissend veel fatsoen te zitten.

Van een heel andere orde is de alomtegenwoordige dreiging van de schimmel, die geen moraliteit kent en gestaag doorgroeit terwijl mensen om blikjes bonen vechten. Met ondergrondse tentakels vormt de schimmel één groot superorganisme dat overal op indringers kan reageren door hordes geïnfecteerden aan te sturen. Die zijn er in verschillende varianten, zoals de angstaanjagende clickers die met echolocatie hun prooi zoeken. De clickers zijn goed gemaakt maar helaas zet de serie ze wel spaarzaam in.

Meerwaarde voor wie de game al kent

The Last of Us volgt de gelijknamige game uit 2013 zeer nauwgezet en fans zullen voor weinig verrassingen komen te staan. De eerste aflevering, waarin Joels dag normaal begint en in chaos eindigt, is een krankzinnig spannend uur met een twist die landt als een stomp in je maag – zelfs als je al weet wat er gaat gebeuren. Er zullen er nog meer volgen.

Ondanks de identieke verhaallijn heeft de serie wel toegevoegde waarde. Waar je de game exclusief vanuit Joel of Ellie beleeft, maakt de serie zich op bepaalde momenten los van hun perspectief. Dat geeft ruimte om meer van de wereld te laten zien, die met een budget van Game of Thrones-formaat fenomenaal is opgebouwd.

Deze uitstapjes eisen wel kostbare tijd en in zijn laatste afleveringen raakt The Last of Us een beetje in de knel. Het monsterlijke dilemma waarmee de serie afsluit, wordt zo wat abrupt gepresenteerd. Een kleine kanttekening bij wat verder de nieuwe standaard mag heten. Gameverfilmingen hebben geen excuus meer om slecht te zijn.

The Last of Us is vanaf maandag 16 januari te zien op HBO Max