‘The Green Knight’ is van het type boud filmmaken dat we te weinig zien. Wat wil dat zeggen?

The Green Knight

Regie David Lowery

Met Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton

★★★★★

David Lowery nam een oud-Engels gedicht uit de 14de eeuw – Sir Gawain and the Green Knight – en gaf er een fantastische eigen draai aan. Het gedicht maakt deel uit van de legenden rond Arthur, koning uit Keltische verhalen en middeleeuwse hoofse literatuur. Het bezingt de moed en morele zuiverheid van Sir Gawain, een neef van koning Arthur, aanvoerder van de Ridders van de Ronde Tafel.

Klap incasseren

Op een dag verschijnt een reusachtige groene ridder op een feest aan het hof. Hij daagt de andere ridders uit: wie durft hem met zijn bijl te slaan en een jaar later dezelfde klap te incasseren in de Groene Kapel, ver naar het noorden? Gawain, die al tijden aast op een manier om zijn aanzien aan het hof te vergroten, onthoofdt de ridder, waarna die opstaat, zijn hoofd weer op z’n schouders zet en vertrekt. Inderdaad: Gawain heeft een probleem. Het jaar vliegt voorbij en Gawain vertrekt naar het noorden. Lowery’s film is het verslag van die reis.

In het gedicht vindt maar één belangrijke ontmoeting plaats, als Gawain na een lange tocht, dicht bij de Groene Kapel een schitterend kasteel vindt en kennismaakt met de kasteelheer en zijn prachtige vrouw.

De ontmoeting zal Gawains morele zuiverheid op de proef stellen, want de vrouw zal hem proberen te verleiden. Lowery voegde twee cruciale ontmoetingen toe aan Gawains reis, die het hele avontuur een metafysische dimensie geven. Met andere woorden: over de grens tussen leven en dood trekken. Of misschien wel niet: dat is aan de kijker om uit te zoeken.

Hoe legenden ontstaan

Zonder het einde weg te geven: bij Lowery is het verhaal van Sir Gawain geen lofzang op moed en morele onverzettelijkheid, maar meer een droogkomische onderzoek naar de vraag hoe legenden ontstaan. Mensen zien wat ze willen zien en de feiten doen er niet zoveel toe. En zo kunnen zelfs de verhalen die het fundament van een cultuur vormen, zoals de Arthurlegenden dat van de Angelsaksische cultuur zijn, volledig op onzin en leugens gebaseerd zijn.

Boud filmmaken is ook: een geheel eigen vorm vinden voor een verhaal waar nog geen vorm voor was. Als je de trailer ziet, zou je een avontuurlijke actiefilm kunnen verwachten maar dat is The Green Knight niet: Lowery koos voor het ritme en de contemplatie van een arthousefilm. Maar juist die combinatie van sprookjesachtig en bespiegelend maakt dit een uitzonderlijke film.

Boud filmmaken is bovenal: de kijker op de proef durven stellen, de kijker in verwarring durven brengen en in verwarring durven achterlaten. Dat zien we echt veel te weinig.