The Damned is een verpletterende lofzang op het slechtste van de mens

The Damned ITA-ensemble en Bl!ndman in het Amsterdamse Bostheater ★★★★★

Het is een afschuwelijk verhaal. Seks met kleine meisjes, een verkrachting en de enige man die enigszins deugt sterft uiteindelijk ook. Hij mag in één van de zes doodskisten stappen die vanaf het begin al klaarstaan – en waar wel meer dan zes doden in liggen. Waanzin om hier een voorstelling van te maken, maar Ivo van Hove van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) doet het met The Damned. Vóór hem deed filmmaker Visconti het, want het scenario van diens film is het verhaal waar Van Hove zich op baseerde.

Het is één ding om zo’n voorstelling in de Stadsschouwburg te tonen, maar dit verhaal, gesitueerd in de tijd dat Hitler net aan de macht komt, staat deze zomermaanden ook nog eens in het Amsterdamse Bos. In het Bostheater, de plek waar je tegelijk met je ticket een picknickmand met lekkere hapjes kunt kopen. Veel gegrinnikt of geknabbeld zal er niet worden.

Angstaanjagend goed

Toch is het stuk angstaanjagend goed. Het is strak gespeeld, door dat formidabele ensemble dat Van Hove door de jaren heen samenstelde, door het gebruik van het hele podium, met een vloer vol oranjerode blokken – een hint naar het schaakbord. Een vloer die later, als hij te glad van het bloed is geworden, kundig wordt bedekt met een zwart zeil. Zoals ook de kleding van de acteursgroep steeds zwarter wordt. Dat komt door de rouw, maar ook omdat de zwarte uniformen van de SS, het elitekorps van Hitler, het podium overnemen.

Want o ja, er is behalve moord en doodslag dus ook nog een verhaal. Over een familie van adel die een staalfabriek bezit, en die, ondanks het feit dat niet alle familieleden het ermee eens zijn, besluit wapens te gaan leveren aan de vijand. De lotgevallen van deze familie weerspiegelen de ontwikkeling van de oorlog, maar vooral ook het zegevieren van het kwaad in de strijd om de macht. Dit is een lofzang op het slechtste van de mens, de enige onschuldigen zijn drie kleine meisjes, en natuurlijk worden die door deze machtsmachine vermorzeld.

Beeld Jan Versweyveld

Meesterschaker

Waarom? The Damned voelt in de handen van Van Hove als een studie naar de totaliteit van die overgave aan de macht en de hebzucht. Zonder terughoudendheid, zonder mededogen, gebruikmakend van alle elementen die er in het theater zijn, met hard licht en een knap vierkoppig blazersensemble. Hugo Koolschijn, Marieke Heebink, Hans Kesting, Janni Goslinga, ze weten hoe ze moeten lijden op het toneel. En dan is er nog de uitstekende Martin (Majd Mardo) als de broeierige wispelturige zoon, geen haar beter dan de rest, maar net iets frivoler.

Er dansen cameramensen mee door de scènes, en wat ze zien, zien wij ook, op een groot middendoek. Maar we zien nooit alles, we moeten vaak raden, zelfs als we het antwoord al vrezen te weten; meesterschaker Van Hove heeft ook daar de touwtjes strak in handen. Het is ontregelend dat The Damned nu op een plek te zien is waar voorheen het blijspel domineerde. Ontregelend, maar absoluut indrukwekkend.

Nog te zien t/m 23/7 in het Amsterdamse Bostheater. Info: www.ita.nl

