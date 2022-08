Terror at the Games: Munich ’72 is een dappere klap in je gezicht

Moed. Dat is wat de documentairemakers tonen met hun serie Terror at the Games: Munich ’72, deze week dagelijks bij de VPRO. Hun detective-achtige reconstructie van de bloedige gijzeling van Israëlische olympiërs op 5 september 1972 duwt je alle kanten op, want sleutelfiguren van alle perspectieven komen aan het woord. Oud-atleten zoals hordenloopster Esther Shachamorov (toen 19 jaar), Duitse politiemensen, politici, journalisten, nabestaanden, zelfs oud-premier Ehud Barak die later de geheime missie leidde om de daders te liquideren. En: twee nog levende Palestijnse daders, voor het eerst. Stuitend, en cruciaal voor de volledigheid van het verhaal.

Maandag in deel één werd meteen duidelijk dat de makers alle demonen in de ogen kijken, en zich niet alleen verdiepen in de drieduizend net vrijgegeven dossiers van de Duitse politie. Kennelijk staan regisseurs Bence Mate (Hongaar) en Lucio Mollica (Italiaan), op genoeg afstand, want in Duitsland en Israël zijn de gebeurtenissen vijftig jaar later nog rauw.

Het is heftig dat ze twee door de Mossad gezochte Palestijnen konden opsporen, en dat één zegt dat hij het zo weer zou doen. “Het zit nog allemaal in m’n hoofd”, zegt Mohammed Safady alias ‘Tarzan’. “Hoe we binnen drongen. Hoe de gijzelaars waren. En het gevecht. (…) Ik ben trots op wat ik heb gedaan.”

Koekjes en fruit

Je hoort het, walgt, en luistert, want ook hún perspectief van na de Zesdaagse Oorlog in 1967 komt aan bod. Israël had drie Arabische landen verslagen, niemand kon de verdreven Palestijnen redden, en daar begon de terreur.

De Palestijn ‘Samer’ vertelt hoe ze met acht man van terreurgroep Zwarte September toe werkten naar de nacht van 4 op 5 september, tot de koekjes en fruit die ze vooraf kochten aan toe. Ze drongen het verblijf van de Israëlische atleten en coaches binnen en namen er elf (van de 26) in gijzeling. Uiteindelijk doodden ze hen allen, deels bij de faliekant mislukte Duitse bevrijdingspoging. Vijf van de acht gijzelnemers werden ook gedood. De anderen kwamen een maand later weer vrij als ruil bij een nieuwe gijzeling. Deze serie gaat, met vele unieke historische beelden, na hoe het allemaal zo mis ging.

Een van de Palestijnse gijzelnemers, schuilnaam Tarzan, die zijn opgespoord door de makers van de documentaire Terror at the Games: Munich '72.

En dan stuit je op veel verbijsterende tegenstellingen. Juist in de best getrainde lichamen werd koelbloedig lood gepompt. Nota bene de Israëlische ploeg bleek op Duits grondgebied wéér niet veilig, terwijl één van de overlevenden zelfs Holocaust-overlever was.

Fatale wereldpolitiek

De Olympische Spelen van München in de Woodstock-tijd van ‘bloemenkinderen’ moesten de onheilspellende Spelen van 1936 in nazi-Berlijn goedmaken. En net nu modern Duitsland zijn vredelievende, open gezicht wilde tonen, drong de fatale wereldpolitiek het olympisch dorp binnen. Geen politie-agent te bekennen daar, veiligheidsdiensten ongewapend en gekleed in vriendelijk pastelkleurig blauw. Israël bood nog gespecialiseerde beveiliging aan, maar wilde Duitsland niet voor het hoofd stoten toen het zei dat dat niet nodig was. The horror, the horror.

Het is voor documentairemakers al eng zich in zo’n beladen onderwerp te verdiepen: ze moeten alle feiten boven tafel krijgen en mogen zich niet vergissen. Om dan ook het verhaal van de daders er zo feitelijk uit te lichten, is echt gedurfd. Deze serie zal een hoop weerstand oproepen, maar ook een hoop eindelijk helder maken.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.