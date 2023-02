Terecht, dat potje ‘mannen bashen’ van Arjen Lubach

Ook De Avondshow (VPRO) moest íets met de hartverscheurende, alomtegenwoordige aardbeving. En dus richtte Arjen Lubach zich op de bellende BN’ers tijdens de benefietdag, woensdag. Zo ook op Frits Barend, die in Beeld & Geluid donaties aannam en ‘alleen maar vrouwen’ aan de lijn kreeg. Lubach grapte dat hij bij de mannen gewoon ophing. Maar het punt is interessant: geven de mannen wel? Hebben de vrouwen meer empathie? Ik heb ook al twee keer gedoneerd…

Lubach dook vervolgens in een ander onderwerp waarin de mannen er echt niet fraai vanaf kwamen: de anticonceptie. Een nieuwtje op NPO Radio 1 was hem opgevallen, toen presentator Astrid Kersseboom moest grinniken. Voor het eerst namelijk was een mannenpil effectief gebleken bij muizen.

De pil geeft het sperma een tijdelijke verdoving, waardoor zwangerschap uitblijft. “De man moet die pil dan een uur voor de seks innemen”, begon Kerssebooms collega. Toen die grinnik. Tja, dat werkt natuurlijk niet. En waarom eigenlijk niet?

Alle bijwerkingen van de pil

Lubach zette alle anticonceptie-opties op een rij. Pil, hormoonstaafje, spiraaltje, pessarium, condoom… Van de twaalf opties waren er tien voor vrouwen. “Terwijl die maar gemiddeld vijf dagen per maand vruchtbaar zijn, en mannen altíjd”, riep hij. Goh, nooit echt beseft.

Die mannenpil, zou die er echt komen? In 1979 werd hij al beloofd. In 1997 kwam hij ‘snel in zicht’. In 2003 kwam hij er, ‘nu echt’. In 2021 nog eens. Mooi, want de helft van de mannen zou ervoor open staan.

Op straat vroeg een verslaggever aan jonge mannen of ze bereid waren zo’n pil te nemen. Niet deze helft. “Ik wil die bijwerkingen niet”, keek een jongen vies. Prompt kregen andere jongens die van de vrouwenpil te zien. “Zou ik meteen mee stoppen”, zei er een. Een meisje vertelde dat zij alle bijwerkingen van de pil had: hoofdpijn, gewichtstoename, stemmingswisselingen, enzovoorts. Toch nam ze hem.

Verkrampingen van pijn

Nu blijkt er nog een optie voor mannen: een injectie in de zaadleider laten zetten, waarna een gel tien jaar lang het sperma doodt. Wil de man toch nageslacht, dan komt er een nieuwe injectie met een gel die de vorige oplost. Die techniek zou Lubach zelf ook niet graag kiezen, bekende hij. Maar hij zette er een vrouw tegenover, die haar gezicht had gefilmd toen een spiraaltje werd ingebracht. Verkrampingen van pijn. Dat die hormoonmiddelen de kans op borstkanker vergroten, noemde hij niet eens.

Maar nee, anticonceptie is voor de vrouwen. “Ik kan niet zwanger worden toch”, ginnegapte een gozer primitief. Conclusie van de straatinterviewtjes: ‘de’ (jonge)man vindt het niet zijn pakkie-an. Wil aan zijn lijf geen polonaise. En wil waarschijnlijk niet van tevoren bedenken of hij seks gaat hebben − iets wat meisjes zich altijd moeten afvragen.

Henk Jan Out, voormalig hoofd klinische afdeling van Organon, maakte het helemaal cynisch. “Ik denk niet dat die mannenpil er ooit gaat komen.” Het onderzoek blijft lopen, maar farmaceuten durven er niet in te investeren. “Is er geen markt voor, of komt er geen markt voor omdat die pil er niet is?”, vroeg Lubach zich kritisch af.

Hij liet nog een aspect liggen. Bij die farma-bedrijven werken ook mannen. Veel mannen. Die hebben misschien ook geen zin in polonaise – zou het zo simpel kunnen zijn? Wat er niet is, kan niet op hun bord komen.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.